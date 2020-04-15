إسرائيل

ساعات حاسمة في إسرائيل.. هل يتفق نتانياهو وغانتس؟

15 أبريل 2020
غانتس يقود جهود تشكيل حكومة طوارئ وطنية
غانتس يقود جهود تشكيل حكومة طوارئ وطنية

يستأنف رئيس البرلمان الإسرائيلي بيني غانتس وخصمه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو مساء الأربعاء، محادثات تشكيل حكومة وحدة طارئة في محاولة لإنهاء أطول فترة جمود سياسي في إسرائيل في ظل تفشي جائحة كوفيد-19. 

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين منح نتانياهو وغانتس مهلة 48 ساعة لتشكيل ائتلاف حكومي قابل للحياة. 

وانقضت منتصف ليل الإثنين المهلة الاصيلة التي حددها ريفلين لزعيم التحالف الوسطي "أزرق أبيض" غانتس، لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات الثاني من مارس وهي الانتخابات الثالثة في أقل من عام. 

وكان غانتس حصل على دعم معظم نواب البرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 مقعدا، على الرغم من تقدم نتانياهو وحزبه الليكود في الانتخابات.

وتشهد إسرائيل منذ ديسمبر 2018 جمودا سياسيا، وفشل كل من نتانياهو وغانتس في تشكيل حكومة بعد انتخابات أبريل وسبتمبر من العام الماضي.

وقال نتانياهو وغانتس إنهما يحاولان تشكيل حكومة "وحدة وطنية للطوارئ" لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعدما أحصت إسرائيل أكثر من 12 ألف إصابة، كما سجلت 126 وفاة. 

وتنتهي المهلة المحددة للطرفين للاتفاق منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي (9:00 بتوقيت غرينيتش). 

وعلق الطرفان عملية التفاوض الثلاثاء، وأكدا في بيان مشترك استئناف المباحثات بعد انتهاء عطلة عيد الفصح مساء الأربعاء. 

وعليه، لن يبقى للجانبين عمليا سوى عدة ساعات لإبرام اتفاق نهائي قبل انتهاء المهلة المحددة. 

وفي حال فشلهما في تحقيق ذلك، على الرئيس الإسرائيلي الطلب من أعضاء البرلمان التوصية بشخص آخر لمحاولة تشكيل الحكومة. 

انقسام وخلاف

انتخب بيني غانتس في وقت سابق الشهر الماضي وبشكل مفاجئ للجميع رئيسا للكنيست.  

وتوقفت بعدها فعليا محادثات تشكيل حكومة يترأسها الرجل الذي ترأس سابقا منصب هيئة الأركان.
ودعا غانتس إلى تشكيل تحالف يقوده نتانياهو لفترة محددة من أجل التوحد في مواجهة أزمة فيروس كورونا الصحية وغير المسبوقة.

وتسببت دعوته هذه بانقسام داخل تحالفه الوسطي وانشقاق بعض أعضائه وانضمامهم للمعارضة بدلا من دعم نتانياهو. 

توقفت بعدها محادثات تشكيل الحكومة بعد خلافات على توزيع الحقائب الوزارية وخصوصا حقيبة العدل إذ يواجه نتانياهو تهما بالفساد وتسبب انتشار الفيروس بإرجاء بدء محاكمته إلى مايو.

ونتانياهو أول رئيس للوزراء في إسرائيل توجه له تهم وهو في منصبه. 

ويبدو أن حقيبة الدفاع موضع خلاف أيضا، وخصوصا أن غانتس ومساعده غابي أشكنازي رئيسا أركان سابقان.

كما طفا على السطح خلاف حول عملية ضم غور الأردن في الضفة الغربية.  

توافق شعبي

لطالما رفض بيني غانتس المشاركة في حكومة يقودها منافسه نتانياهو بسبب تهم الفساد الموجهة له، لكنه أعلن لاحقا عن قراره التحالف مع نتانياهو.  
وقال غانتس في وقت سابق مخاطبا غريمه السياسي "نتانياهو، لقد وصلنا إلى ساعة الحقيقة (...) إن الإسرائيليين يتوقعون منا أن نضع خلافاتنا جانبا وأن نعمل معا من أجلهم (...) التاريخ لن يغفر لنا إذا لم ننجح".

ويتساءل كثيرون عما إذا كان نتانياهو يريد فعلا تقاسم السلطة مع غانتس ولاسيما أن استطلاعات الرأي كانت إيجابية لصالحه، إذ يبدو أن هناك توافقا شعبيا على كيفية إدارته لأزمة كورونا. 

ويُتهم رئيس الوزراء من قبل معارضيه بسعيه المستمر إلى إلغاء لوائح الاتهام ضده، والضغط من أجل إجراء انتخابات رابعة على أمل الحصول على أغلبية برلمانية في فرصة أخيرة يمكن أن تساعده في الحصول على الحصانة من المقاضاة.                  
 

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ساعات حاسمة في إسرائيل.. هل يتفق نتانياهو وغانتس؟

عربي ودولي

المرصد: طائرة إسرائيلية تستهدف سيارة عسكرية عند الحدود السورية اللبنانية 

15 أبريل 2020
الحدود السورية اللبنانية
الحدود السورية اللبنانية

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بعد ظهر الأربعاء سيارة جيب عسكرية عند معبر جديدة يابوس الواقع عند الحدود السورية – اللبنانية.

وقال إن السيارة استهدفت بصاروخين، ما أدى لأضرار جسيمة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن مصير من كان بداخلها، فيما يرجح أن السيارة تابعة لحزب الله اللبناني.

وكان المرصد السوري نشر في الـ 31 مارس، أن طائرة شحن تنقلت بين مطاري الشعيرات والتيفور قبيل تنفيذ الضربات الإسرائيلية.

وكان المرصد السوري رصد قصفا نفذته طائرات حربية إسرائيلية كانت تحلق في أجواء لبنان، حيث استهدفت مطار الشعيرات في حمص ومواقع الميليشيات الإيرانية في ريف حمص بأكثر من ٨ صواريخ، فيما سمع دوي انفجارات ناتج عن محاولة الدفاعات الجوية التصدي لتلك الضربات 
 