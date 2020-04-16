خطة من 3 مراحل.. الحكومة الإسرائيلية تتجه لرفع الحجر الصحي تدريجيا

تناقش الحكومة الإسرائيلية، الخميس، خطة لرفع الحجر الصحي المفروض في عموم البلاد، بشكل تدريجي، ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل.

وحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلي الحكومية، ستعمل الحكومة في المرحلة الأولى على رفع عدد المستخدمين في المرافق العامة إلى 50%، وفتح محلات تجارية مع قيود صحية محددة، واستئناف التعليم في رياض الأطفال ومؤسسات التعليم الخاص.

وفي المرحلة الثانية، تتضمن الخطة الحكومية، استئناف التعليم في الصفوف الأولى حتى الثالثة، وإعادة فتح المجمعات التجارية والأسواق تحت قيود صحية صارمة.

فيما ستسمح المرحلة الثالثة من خطة رفع الحجر، بفتح أماكن الترفيه التي يصطف الجمهور فيها مثل المكتبات والمتاحف، في حين تبقى دور السينما والملاعب والمسارح مغلقة .

وفي غضون ذلك، شرعت الحكومة أمس في صرف الهبات بمبلغ 500 شيكل (138.62 دولار)، للمسنين بعد أن تم صرفها للعائلات التي تضم أطفالا دون سن الـ 18 عاما.

وكان 15 باحثا وطبيبا وخبيرا اقتصاديا قد وقعوا دعوة علنية موجهة إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو ووزير الصحة يعكوف ليتسمان، يطالبان فيها البدء بشكل تدريجي في رفع الحجر الصحي والإغلاق العام.

وحذر هؤلاء من أن تشديد الإغلاق واستمراره سيلحقان أضرارا كبيرة في المجتمع والاقتصاد، موضحين أنه حان الوقت لإيجاد التوازن بين مكافحة الوباء وإنقاذ المرافق الاقتصادية.