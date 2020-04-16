إسرائيل

خطة من 3 مراحل.. الحكومة الإسرائيلية تتجه لرفع الحجر الصحي تدريجيا

16 أبريل 2020
خطة لرفع الحجر الصحي المفروض في عموم البلاد
اقتصاديون وباحثون إسرائيليون طالبوا الحكومة برفع الحجر والتركيز على مكافحة الفيروس

تناقش الحكومة الإسرائيلية، الخميس، خطة لرفع الحجر الصحي المفروض في عموم البلاد، بشكل تدريجي، ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل. 

وحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلي الحكومية، ستعمل الحكومة في المرحلة الأولى على رفع عدد المستخدمين في المرافق العامة إلى 50%، وفتح محلات تجارية مع قيود صحية محددة، واستئناف التعليم في رياض الأطفال ومؤسسات التعليم الخاص.

وفي المرحلة الثانية، تتضمن الخطة الحكومية، استئناف التعليم في الصفوف الأولى حتى الثالثة، وإعادة فتح المجمعات التجارية والأسواق تحت قيود صحية صارمة. 

فيما ستسمح المرحلة الثالثة من خطة رفع الحجر، بفتح أماكن الترفيه التي يصطف الجمهور فيها مثل المكتبات والمتاحف، في حين تبقى دور السينما والملاعب والمسارح مغلقة .

وفي غضون ذلك، شرعت الحكومة أمس في صرف الهبات بمبلغ 500 شيكل (138.62 دولار)، للمسنين بعد أن تم صرفها للعائلات التي تضم أطفالا دون سن الـ 18 عاما.

وكان 15 باحثا وطبيبا وخبيرا اقتصاديا قد وقعوا دعوة علنية موجهة إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو ووزير الصحة يعكوف ليتسمان، يطالبان فيها البدء بشكل تدريجي في رفع الحجر الصحي والإغلاق العام. 

وحذر هؤلاء من أن تشديد الإغلاق واستمراره سيلحقان أضرارا كبيرة في المجتمع والاقتصاد، موضحين أنه حان الوقت لإيجاد التوازن بين مكافحة الوباء وإنقاذ المرافق الاقتصادية.

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إسرائيل.. نتانياهو وغانتس يخفقان في الاتفاق على حكومة وحدة

16 أبريل 2020
نتانياهو وغانتس يخفقان في الاتفاق على حكومة وحدة وطنية
نتانياهو وغانتس يخفقان في الاتفاق على حكومة وحدة وطنية

فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وخصمه الرئيسي بيني غانتس، في التوصل إلى اتفاق على حكومة وحدة في محادثات اللحظة الأخيرة، يوم الأربعاء.

ولم تسهم الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا حتى الآن، في إنهاء جمود سياسي لم يسبق له مثيل، جعل إسرائيل تجري ثلاث انتخابات غير حاسمة خلال عام، وربما تكون الآن في طريقها لانتخابات رابعة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن غانتس ونتنياهو كانا يتفاوضان على اتفاق لتقاسم السلطة كان سيبقي رئيس الوزراء اليميني في المنصب لمدة 18 شهرا، على أن يتولى غانتس، القائد السابق للجيش والمنتمي لتيار الوسط، رئاسة الحكومة بعد ذلك.

وكان غانتس، حديث العهد بالسياسة نسبيا، وقد حصل على الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات الأخيرة التي أجريت في مارس.

وقال الرئيس ريئوفين ريفلين، الذي يشرف على المفاوضات، يوم الاثنين إن التقدم في المحادثات يبرر قراره منح غانتس يومين إضافيين لمحاولة إبرام اتفاق مع نتانياهو.

غير أن تفويض غانتس انتهى منتصف ليل الأربعاء، بعد محاولة في اللحظات الأخيرة من ممثلي الزعيمين للتوصل إلى اتفاق.

والإخفاق في التوصل إلى اتفاق يعقد خططا ترمي إلى إنعاش الاقتصاد بعد السيطرة على وباء فيروس كورونا وتخفيف إجراءات العزل العام المشددة في البلاد.

وسجلت إسرائيل أكثر من 12500 إصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا وما لا يقل عن 130 وفاة.