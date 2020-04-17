إسرائيل

عاصفة غضب من نجل نتانياهو بعد تغريدة الموت بكورونا

17 أبريل 2020
احتج نحو ألفي شخص على ما وصفوه بتآكل الديمقراطية الإسرائيلية
احتج نحو ألفي شخص على ما وصفوه بتآكل الديمقراطية الإسرائيلية

أثار نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس عاصفة من الانتقادات برغبته في أن يموت إسرائيليون يساريون بفيروس كورونا المستجد، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وكان يائير نتانياهو، يرد على مظاهرة نُظمت في تل أبيب الخميس حيث احتج نحو ألفا شخص على ما وصفوه بتآكل الديمقراطية الإسرائيلية في ظل إشراف نتانياهو على أزمة الفيروس.

وغرّد نيتزان هورويتز، زعيم حزب ميريتس اليساري، على تويتر بصورة له وهو يقف بين الحشد المتباعد اجتماعياً وهو يرتدي قناع الوجه، مما دفع نتانياهو الإبن إلى اتهامه بتعريض الصحة العامة للخطر.

وأضاف في وقت لاحق أنه يعتقد أن الاحتجاج كان شكلا من أشكال التجمع الجماهيري الذي من شأنه أن يساعد الفيروس القاتل على الانتشار.

وتابع نتانياهو الإبن "لذا من الناحية الإحصائية، هناك فرصة جيدة أن المتظاهرين اليساريين الليلة تسببوا في وفاة مستقبلية لمسنين. أتمنى أن لا يكونوا منا." في إشارة إلى معسكر اليمين.

الاحتجاجات هي واحدة من الأنشطة العامة القليلة المسموح بها بموجب قواعد الإغلاق الصارمة في إسرائيل التي تهدف إلى وقف انتشار الفيروس.

وينظم المتظاهرون من اليمين واليسار بانتظام مسيرات، بما في ذلك لتأييد نتنياهو، على الرغم من أن احتجاج الخميس كان أكبر بكثير من المظاهرات السابقة.

وأثارت تصريحات نتانياهو توبيخا فوريا، بما في ذلك من والده الذي أصدر مكتبه بيانا قال فيه إنه "يرفض هذه التصريحات رفضا قاطعا".

وأضاف البيان "لا توجد معسكرات سياسية في الكفاح ضد الفيروس، ولا ينبغي أن تكون".

وفي وقت لاحق، حذف يائير نتانياهو التغريدة، على الرغم من أنه استمر في نشر رسائل يدافع فيها عن نفسه، بما في ذلك رسالة يصف فيها الصحفيين بـ "الأغبياء".

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عاصفة غضب من نجل نتانياهو بعد تغريدة الموت بكورونا

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إسرائيل

خطة من 3 مراحل.. الحكومة الإسرائيلية تتجه لرفع الحجر الصحي تدريجيا

16 أبريل 2020
خطة لرفع الحجر الصحي المفروض في عموم البلاد
اقتصاديون وباحثون إسرائيليون طالبوا الحكومة برفع الحجر والتركيز على مكافحة الفيروس

تناقش الحكومة الإسرائيلية، الخميس، خطة لرفع الحجر الصحي المفروض في عموم البلاد، بشكل تدريجي، ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل. 

وحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلي الحكومية، ستعمل الحكومة في المرحلة الأولى على رفع عدد المستخدمين في المرافق العامة إلى 50%، وفتح محلات تجارية مع قيود صحية محددة، واستئناف التعليم في رياض الأطفال ومؤسسات التعليم الخاص.

وفي المرحلة الثانية، تتضمن الخطة الحكومية، استئناف التعليم في الصفوف الأولى حتى الثالثة، وإعادة فتح المجمعات التجارية والأسواق تحت قيود صحية صارمة. 

فيما ستسمح المرحلة الثالثة من خطة رفع الحجر، بفتح أماكن الترفيه التي يصطف الجمهور فيها مثل المكتبات والمتاحف، في حين تبقى دور السينما والملاعب والمسارح مغلقة .

وفي غضون ذلك، شرعت الحكومة أمس في صرف الهبات بمبلغ 500 شيكل (138.62 دولار)، للمسنين بعد أن تم صرفها للعائلات التي تضم أطفالا دون سن الـ 18 عاما.

وكان 15 باحثا وطبيبا وخبيرا اقتصاديا قد وقعوا دعوة علنية موجهة إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو ووزير الصحة يعكوف ليتسمان، يطالبان فيها البدء بشكل تدريجي في رفع الحجر الصحي والإغلاق العام. 

وحذر هؤلاء من أن تشديد الإغلاق واستمراره سيلحقان أضرارا كبيرة في المجتمع والاقتصاد، موضحين أنه حان الوقت لإيجاد التوازن بين مكافحة الوباء وإنقاذ المرافق الاقتصادية.