إسرائيل

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة الوحدة

26 أبريل 2020
سار المتظاهرون في مدينة تل أبيب تنديدا بالاتفاق
سار المتظاهرون في مدينة تل أبيب تنديدا بالاتفاق

تظاهر آلاف الإسرائيليين السبت احتجاجا على الاتفاق المبرم بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق في الانتخابات بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة.

وسار المتظاهرون في مدينة تل أبيب تنديدا بالاتفاق باعتباره "مناورة" من نتانياهو الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو ألفي شخص شاركوا في التظاهرة، وقد راعوا خلالها قواعد التباعد الاجتماعي إضافة إلى وضعهم كمامات.

وهتف المتظاهرون الذين ارتدى أغلبهم ملابس سوداء ضد "الفساد" ودعما لـ"حماية الديمقراطية" التي زعموا أن نتانياهو يهددها.

ورفعوا لافتات كتب عليها "الشعب ضد الحكومة"، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية.

وكان نتانياهو وغانتس قد وقعا الاثنين اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة وطوارئ بعد تصريف حكومة نتانياهو الأعمال على مدى 16 شهرا تخللتها ثلاث انتخابات تشريعية.

وسيتولّى نتانياهو المتّهم بقضايا فساد والذي أرجئت محاكمته بسبب أزمة كوفيد-19، رئاسة الوزراء خلال الأشهر الـ18 الأولى من عهد الحكومة، لتنتقل بعدها رئاسة الحكومة إلى غانتس خلال الأشهر الـ18 المتبقية.

ويشير الاتفاق إلى تشكيل حكومة من 32 وزيرا للأشهر الستة الأولى من عهدها لمواجهة أزمة كوفيد-19، ليتم بعد ذلك توسيعها إلى 36 وزيرا لتصبح أكبر حكومة في تاريخ البلاد.

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إسرائيل

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة الوحدة

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إسرائيل

في ظل الحجر الصحي.. الكنيست الإسرائيلي يعلق تتبع الهواتف المحمولة

22 أبريل 2020
تم القبض على 203 أشخاص مخالفين بمساعدة بيانات هواتفهم.
تم القبض على 203 أشخاص مخالفين بمساعدة بيانات هواتفهم.

علقت لجنة برلمانية إسرائيلية، الأربعاء، استخدام الشرطة لبيانات الهواتف المحمولة، ضمن إجراءات تنفيذ الحجر الصحي المرتبط بفيروس كورونا المستجد، وعزت نائبة في الكنيست القرار إلى مخاوف من انتهاك الخصوصية.

وكانت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد سمحت للشرطة الشهر الماضي، بتتبع بيانات الهواتف المحمولة للذين تلقوا أوامر بعزل أنفسهم للاشتباه أو التأكد من حملهم فيروس كورونا، بهدف التأكد من عدم خروجهم.

ودفع هذا الإجراء، برفقة قرار مواز بإتاحة استخدام تكنولوجيا لمكافحة الإرهاب طورها جهاز الاستخبارات الداخلي الإسرائيلي لرصد حركة حاملي الفيروس، الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية للجوء إلى المحكمة العليا.

ومع استغلال القيود الطارئة بسبب فيروس كورونا لتمكين الشرطة من الاطلاع بشكل أكبر على بيانات الهواتف المحمولة لمدة شهر، تعهدت الحكومة بأن أي تمديد لهذا الأمر سيخضع لموافقة البرلمان.

ومع اقتراب الشهر من نهايته الأربعاء، صوتت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست على حجب مشروع قانون للتمديد قدمته الحكومة.

وقالت عضوة اللجنة أيليت شكد عبر موقع تويتر إن "الضرر الكبير الذي سيلحقه (تتبع الهواتف المحمولة) بالخصوصية يفوق فائدته"، مشيرة إلى أن الشرطة يمكنها القيام بالأمر بزيارة منازل المفروض عليهم الحجر الصحي.

وقال المتحدث باسم اللجنة إن الشرطة أجرت نحو 500 فحص عشوائي لمواقع الهواتف المحمولة يوميا، بناء على قائمة قدمتها وزارة الصحة، تضم أسماء 13500 شخص. وتعتقد الوزارة أن 15 بالمئة ممن فُرض عليهم البقاء بالمنازل خالفوا الأمر.

وأعلن متحدث باسم الشرطة إلقاء القبض على 203 أشخاص مخالفين، وقال إن تعقبهم كان مرتبطا عادة بتحديد أماكنهم من خلال الهاتف المحمول.

وسجلت إسرائيل 14326 حالة إصابة بفيروس كورونا و187 حالة وفاة.
 