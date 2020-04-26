آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة الوحدة

تظاهر آلاف الإسرائيليين السبت احتجاجا على الاتفاق المبرم بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق في الانتخابات بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة.

وسار المتظاهرون في مدينة تل أبيب تنديدا بالاتفاق باعتباره "مناورة" من نتانياهو الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو ألفي شخص شاركوا في التظاهرة، وقد راعوا خلالها قواعد التباعد الاجتماعي إضافة إلى وضعهم كمامات.

وهتف المتظاهرون الذين ارتدى أغلبهم ملابس سوداء ضد "الفساد" ودعما لـ"حماية الديمقراطية" التي زعموا أن نتانياهو يهددها.

ورفعوا لافتات كتب عليها "الشعب ضد الحكومة"، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية.

وكان نتانياهو وغانتس قد وقعا الاثنين اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة وطوارئ بعد تصريف حكومة نتانياهو الأعمال على مدى 16 شهرا تخللتها ثلاث انتخابات تشريعية.

وسيتولّى نتانياهو المتّهم بقضايا فساد والذي أرجئت محاكمته بسبب أزمة كوفيد-19، رئاسة الوزراء خلال الأشهر الـ18 الأولى من عهد الحكومة، لتنتقل بعدها رئاسة الحكومة إلى غانتس خلال الأشهر الـ18 المتبقية.

ويشير الاتفاق إلى تشكيل حكومة من 32 وزيرا للأشهر الستة الأولى من عهدها لمواجهة أزمة كوفيد-19، ليتم بعد ذلك توسيعها إلى 36 وزيرا لتصبح أكبر حكومة في تاريخ البلاد.