إسرائيل

قنبلة وسترة عسكرية في مدرسة للأونروا.. إسرائيل تطالب بإدانة المنظمة

الحرة / ترجمات - دبي
03 مايو 2020
العثور على قنبلة يدوية وسترة عسكرية في إحدى مدارس الأونروا
العثور على قنبلة يدوية وسترة عسكرية في إحدى مدارس الأونروا

اتهم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، مدارس الأونروا في غزة بأنها تحولت إلى "مرافق لتخزين الإرهاب"، ودعا الأمم المتحدة إلى إدانة المنظمة، التي هي المزود الرئيسي للخدمات للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط، وفقاً لصحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية.

وبعث دانون برسالة إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة، بعد أن أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قبل بضعة أسابيع أنه تم العثور على قنبلة يدوية وسترة عسكرية في أحد منشآتها في غزة.

وقال دانون في رسالته: "مدارس الأونروا هي مرافق لتخزين الإرهابيين وليست هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها التنظيمات الفلسطينية الأونروا والمدارس الأخرى لأغراض عسكرية، والواقع أنه كانت هناك عدة حوادث، وهذه انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

ودعا الممثلة الخاصة للأطفال والصراعات المسلحة، فرجينيا غامبا، إلى إدانة مثل هذه الحوادث والإشارة إليها في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة  الذي يتناول موضوع الأطفال والصراع المسلح.

وأوضح مكتب دانون في تصريح لوسائل الإعلام أن هذه ليست الواقعة الوحيدة بل تم العثور على أسلحة وأنفاق في مدارس الأونروا في الماضي.

من جانبها، أدانت الأونروا باستمرار وضع مثل هذه الأسلحة في مدارسها، مضيفة "الأونروا تدين بشدة وبشكل لا لبس فيه الفرد أو المجموعة المسؤولة عن هذا الانتهاك الصارخ لحرمة مبانيها بموجب القانون الدولي".

وأكدت أن لديها سياسة صارمة بشأن عدم وجود أسلحة وتفتيش مبانيها باستمرار، ولكن بسبب تخفيضات الميزانية لم يعد بمقدورها استئجار حراس للتأكد من أن مرافقها خالية من الأسلحة.

الحرة / ترجمات - دبي

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العثور على قنبلة يدوية وسترة عسكرية في إحدى مدارس الأونروا
إسرائيل

قنبلة وسترة عسكرية في مدرسة للأونروا.. إسرائيل تطالب بإدانة المنظمة

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خرج معارضون للاتفاق في تظاهرات ليلية في تل أبيب
إسرائيل

المحكمة العليا الإسرائيلية تبحث "قانونية" حكومة الوحدة

Coronavirus-shaped pinatas are displayed for sale at a store in Guatemala City on May 1, 2020, amid the COVID-19 pandemic. …
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إسرائيل

المحكمة العليا الإسرائيلية تبحث "قانونية" حكومة الوحدة

فرانس برس
03 مايو 2020
خرج معارضون للاتفاق في تظاهرات ليلية في تل أبيب
خرج معارضون للاتفاق في تظاهرات ليلية في تل أبيب

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اعتبارا من الأحد في مسألتين سياسيتين بالغتي الحساسية: هل يعتبر تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل بين بنيامين نتانياهو وبيني غانتس عملية قانونية؟ وهل يمكن لرئيس الوزراء المنتهية ولايته تشكيل الحكومة المقبلة بالرغم من توجيه تهم إليه بالفساد؟ 

لكن الاتفاق بين نتانياهو وغانتس لا يحظى بالإجماع، وخرج معارضون له في تظاهرات ليلية في تل أبيب اتسمت بالتزام كامل بتدابير التباعد الاجتماعي، ورفعت أعلاما سوداء تنذر بـ"موت" الديمقراطية في إسرائيل.

فبعد ثلاث انتخابات لم تسمح لأي منهما بتحقيق الغالبية مع حلفائهما، وقّع نتانياهو وخصمه الانتخابي السابق غانتس قبل أسبوعين اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة على أمل وضع حد لأطول أزمة سياسية في تاريخ الدولة العبرية.

كما أن تشكيل حكومة سيتيح لإسرائيل معالجة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تسبب حتى الآن بأكثر من 200 وفاة من أصل 16 ألف إصابة بحسب الحصيلة الرسمية، وسدد ضربة للاقتصاد مع ارتفاع نسبة البطالة من 3.4 إلى 27 في المئة خلال شهر واحد.

رئيس وزراء مكلف متهم بالفساد

وقدمت ثماني شكاوى إلى القضاء الإسرائيلي، إحداها من حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل) الذي كان مشاركا في تحالف "أزرق أبيض" الوسطي بزعامة غانتس قبل أن يعقد تفاهما مع نتانياهو، معتبرا أن بعض بنود الاتفاق على حكومة الوحدة تنتهك القوانين الأساسية الإسرائيلية التي تقوم مقام الدستور.

وتنظر المحكمة العليا في هذه الشكاوى الأحد والاثنين، قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة المحددة حتى الخميس، لتشكيل حكومة بموجب الاتفاق.

وينص الاتفاق على أن يتولى نتانياهو رئاسة الحكومة خلال الأشهر الـ18 الأولى من الولاية، يعقبه بعد ذلك غانتس للأشهر الـ18 المتبقية. وسيتم تقاسم المناصب الوزارية بالتساوي بين الطرفين.

كما ينص الاتفاق على تنفيذ أي إجراءات تتعلق بالخطة الأميركية التي تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لضم منطقة غور الأردن الاستراتيجية والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "بالاتفاق الكامل مع الولايات المتحدة". وهو يخول نتانياهو مناقشة خطة الضم في مجلس الوزراء والبرلمان اعتبارا من الأول من يوليو.

غير أن المحكمة العليا قد تعرقل هذه الخطط بتناولها المسألتين الأساسيتين في قلب الشكاوى: هل أن حكومة الوحدة قانونية؟ وهل أن نتانياهو قادر على قيادة الحكومة المقبلة بالرغم من توجيه التهمة إليه رسميا؟

ووجهت إلى نتانياهو (70 عاما)، صاحب أطول فترة في رئاسة الوزراء في تاريخ إسرائيل، تهم الفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا، وإن كان ينفيها كلها. وكان مقررا أن تبدأ محاكمته في منتصف مارس غير أنها أرجئت إلى منتصف مايو في ظل التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وإن كان توجيه تهم جنائية لرئيس وزراء في إسرائيل يمنعه من البقاء في منصبه، فماذا عن رئيس وزراء مكلف يستعد لقيادة الحكومة الجديدة؟ يرد مقدمو الشكاوى بشكل قاطع على هذا السؤال، مؤكدين أن القانون الإسرائيلي لا يسمح بذلك.

انتخابات جديدة؟

يرى حزب الليكود بزعامة نتانياهو أن لا شيء في القانون يمنع تكليف سياسي منتخب وجهت إليه تهمة، بتشكيل الحكومة. ورأى المدعي العام أفيخاي ماندلبليت الذي وجه بنفسه تهمة الفساد إلى نتانياهو، أنه "ليس هناك في هذه المسألة ما يستوجب تدخل القضاء" ما يعني أن بإمكان نتانياهو قيادة الحكومة المقبلة بالرغم من التهم التي تحوم حوله.

أما بالنسبة للسؤال الثاني، فيرى منتقدو الاتفاق بين نتانياهو وغانتس أن بعض البنود فيه لا تحترم القوانين الأساسية الإسرائيلية، مثل البند الذي نص على إجراء انتخابات خلال ثلاث سنوات، في حين ينص القانون على ولاية من أربع سنوات، أو تجميد التعيينات على رأس الأجهزة العامة لستة أشهر.

وفي هذا السياق، لفت المدعي العام ماندلبليت إلى أن الاتفاق يتضمن "صعوبات (قانونية) كبرى" لكنها لا تستوجب إبطاله.

لكن كلمة الفصل في هذه المغامرة السياسية القضائية ليست للمدعي العام بل للقضاة الـ11 في المحكمة العليا، الذين سيصدرون حكمهم مدركين أنه قد يبطل اتفاق نتانياهو وغانتس ويدفع في نهاية المطاف إلى تنظيم انتخابات جديدة تكون الرابعة في أكثر من عام بقليل.

وحذر وزير الطاقة يوفال شتاينيتز في نهاية الأسبوع بأنه في حال رأت المحكمة العليا أنه لا يمكن لنتانياهو تولي رئاسة الحكومة، "فسيشكل ذلك زلزالا، هجوما غير مسبوق على الديموقراطية".
 

فرانس برس