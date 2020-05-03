قنبلة وسترة عسكرية في مدرسة للأونروا.. إسرائيل تطالب بإدانة المنظمة

اتهم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، مدارس الأونروا في غزة بأنها تحولت إلى "مرافق لتخزين الإرهاب"، ودعا الأمم المتحدة إلى إدانة المنظمة، التي هي المزود الرئيسي للخدمات للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط، وفقاً لصحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية.

وبعث دانون برسالة إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة، بعد أن أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قبل بضعة أسابيع أنه تم العثور على قنبلة يدوية وسترة عسكرية في أحد منشآتها في غزة.

وقال دانون في رسالته: "مدارس الأونروا هي مرافق لتخزين الإرهابيين وليست هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها التنظيمات الفلسطينية الأونروا والمدارس الأخرى لأغراض عسكرية، والواقع أنه كانت هناك عدة حوادث، وهذه انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

ودعا الممثلة الخاصة للأطفال والصراعات المسلحة، فرجينيا غامبا، إلى إدانة مثل هذه الحوادث والإشارة إليها في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي يتناول موضوع الأطفال والصراع المسلح.

وأوضح مكتب دانون في تصريح لوسائل الإعلام أن هذه ليست الواقعة الوحيدة بل تم العثور على أسلحة وأنفاق في مدارس الأونروا في الماضي.

من جانبها، أدانت الأونروا باستمرار وضع مثل هذه الأسلحة في مدارسها، مضيفة "الأونروا تدين بشدة وبشكل لا لبس فيه الفرد أو المجموعة المسؤولة عن هذا الانتهاك الصارخ لحرمة مبانيها بموجب القانون الدولي".

وأكدت أن لديها سياسة صارمة بشأن عدم وجود أسلحة وتفتيش مبانيها باستمرار، ولكن بسبب تخفيضات الميزانية لم يعد بمقدورها استئجار حراس للتأكد من أن مرافقها خالية من الأسلحة.