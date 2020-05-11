دعم فرنسي لـ"بناة السلام" مع إسرائيل.. دعوة لحماية دولية لشخصيات من 16 دولة عربية

حصلت المجلس العربي للتكامل الإقليمي، وهو مبادرة عربية لتعزيز روح الشراكة التي لا تعرف الحدود ويهدف إلى مد اليد إلى إسرائيل من خلال إقامة حوار عربي حقيقي معها من أجل شراكة بين الجانبين، على دعم قوي من فرنسا بعد أشهر قليلة على تأسيسه.

فقد وقع زهاء 90 شخصية سياسية حالية وسابقة من اليمين والوسط واليسار، بينهم نواب ووزراء سابقون، إلى جانب مثقفين في فرنسا، بيانا نشرته صحيفة "لو بوان" الفرنسية، الاثنين، يدعون فيه إلى دعم مساعي ممثلي المجتمع المدني في 16 دولة عربية، وهم الذين أسسوا المجلس، الذي وصفه الموقعون مبادرته بالتاريخية.

وجاء في البيان "نحن، القادة السياسيون للأغلبية والمعارضة، وزراء سابقون في الجمهورية الفرنسية ومثقفون من المجتمع المدني، نود أن نقدم دعمنا للمبادرة التاريخية للمجلس العربي للتكامل الإقليمي، الذي يدعو أعضاؤه إلى كسر مقاطعة المدنيين الإسرائيليين في العالم العربي في العالم العربي".

حماية دولية

وطلب الموقعون "الحكومة الفرنسية وشركاءها الأوروبيين توفير الحماية الدولية لأعضاء المجلس العربي للتكامل الإقليمي، وبصورة أعم، لعرب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين يطالبون بالسلام والحوار مع الإسرائيليين".

وبحسب البيان "يضم المجلس العربي أكثر من 30 من قادة الرأي - مثقفون وسياسيون وفنانون ونشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان - من أكثر من 15 دولة عربية من شمال إفريقيا إلى الكويت. يعرف هؤلاء الرجال والنساء أن السلام غالبا ما ينطوي على نضال وأن هذا النضال يتم في سوق الأفكار. ومن أجل تبديد ثقافة الكراهية وكسر الجمود الحالي، يعتقدون أن الوقت قد حان للتعلم من إخفاقات الماضي والدخول في حوار مع المجتمع الإسرائيلي بدلا من الرقابة، ووضع ثقتهم في التعايش العربي اليهودي بدلا من سياسة الرفض والإقصاء".

المجلس العربي لا يعتزم أن يحل محل الدبلوماسية الدولية في المنطقة، "بل يزرع بذور رؤية جديدة ومبتكرة - تشكل في آن واحد تحديا وفرصة لكل أطراف النزاع".

ووفق البيان، فإن "هذه الرؤية تستند على ملاحظة: المقترحات التقليدية للسلام السياسي 'من الأعلى' لم تحقق نجاحا جيدا على أرض الواقع إذ لم يتم حشد المجتمعات المدنية في المنطقة وإشراكها من أجل دعم تلك الجهود على الأرض. وبنفس الطريقة، فإن التنمية الاقتصادية ضرورية بالتأكيد لإنشاء البنية التحتية المادية التي يقوم عليها سلام مستقبلي، لكنها لن تحدد في حد ذاتها الموقف الذي ستعتمده المجتمعات المعنية نحو اتفاق ينطوي على تنازلات مؤلمة من كلا الجانبين".

وشدد البيان على أن السلام لا يمكن تحقيقه من دون تطوير ثقافة سلام، مشيرا إلى أن ذلك "يتطلب حوارا صريحا ومفتوحا بين المجتمعات المدنية في العالم العربي والمجتمع الإسرائيلي".

وشدد الموقعون على ضرورة "تعبئة وكلائنا الدبلوماسيين الموجودين في الخارج، حسب الاقتضاء، لتوفير هذه الحماية لأعضاء المجلس على أساس مبدأ الحرمة الدبلوماسية، كما هو معترف به في القانون الدولي"، كما اقترحوا "إنشاء لجنة دراسية في الجمعية الوطنية وفي مجلس الشيوخ تكون مهمتها ضمان الإشراف القانوني والتقني على العقبات التي يواجهها المؤيدون العرب للحوار مع الإسرائيليين".

مشاريع تعاون ملموسة

ووصف البيان أعضاء المجلس العربي للتكامل الإقليمي بأنهم "بناة السلام. يقترحون مشاريع تعاون ملموسة ومبتكرة يمكن أن يكون لها تأثير حقيقي على أرض الواقع".

وأشار إلى مجموعة من العرب البارزين من أعضاء المجلس بينهم "محمد الدجاني، وهو مناضل فكري فلسطيني من أجل السلام، يعتزم إنشاء أول برنامج دكتوراه مشترك لدراسات السلام في المنطقة، يجمع بين عرب وإسرائيليين ومتخصصين دوليين في حل النزاعات"، و"الصحفي الجزائري سامي باعزيز الذي يقترح تدريبا متقدما للإعلاميين العرب الذين غالبا ما يكونون مشبعين بنظريات 'المؤامرة اليهودية' الزائفة التي منعت أي نقاش بنّاء حول مستقبل الجزائر أو علاقتها مع يهود العالم وإسرائيل"، و"الناشطة الإماراتية في مجال حقوق الإنسان مريم الأحمدي التي تقترح إنشاء رابطة نسائية في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتعزيز قضية المساواة بين الجنسين".

"هذه المشاريع تشكل، بحسب وزير الإعلام الكويتي السابق سامي النصف، الامتداد الثقافي والمدني لمبادرة السلام العربية" التي عرضتها السعودية لأول مرة عام 2002. النائب المصري محمد أنور السادات من جهته، يدعو إلى تنفيذ مشاريع مماثلة في بلاده، "من أجل الوفاء بالوعد الأصلي لاتفاقيات كامب ديفيد التي وقعها عمه الراحل وشهيد السلام، الرئيس الراحل أنور السادات"، وفق ما جاء في البيان.

وبحسب البيان الفرنسي "يدرس أعضاء آخرون في المجلس العربي أدلوا بشاهاداتهم أمام الجمعية الوطنية الفرنسية في 11 فبراير، التعاون في مجالات الصحة العامة وتطوير البنية التحتية والهيدرولوجيا وهي دراسة المياه. يتفق الجميع على أنه في ظل وباء عالمي، يعتبر التعاون العربي الإسرائيلي لمكافحة كورونا ضرورة أخلاقية وعملية. تقدم الأزمة الصحية الحالية توضيحا جيدا لقوة المجتمع المدني عندما يتم حشده لخدمة الصالح العام. نرحب بهذه النظرة حول فعالية التعاون الإسرائيلي الفلسطيني الذي ساعد في وقف مد الفيروس بين نهر الأردن والبحر المتوسط. وقد أنقذ هذا التعاون غير المسبوق الأرواح وأعاد الأمل إلى أنصار الحوار والمصالحة".

"لكن هذه المشاريع النبيلة لن ترى النور، حيث تستمر القوانين في معظم الدول العربية في تهديد المؤيدين العرب للحوار مع الإسرائيليين بالمحاكمة. القوانين ضد التطبيع تجرم هذه الرؤية التي اتخذها أعضاء المجلس العربي، والتي تحمل الأمل الوحيد القابل للتطبيق في إرساء ثقافة سلام جديرة بالاسم في المنطقة".

وأكد الموقعون أيضا أن فرنسا ومن خلال علاقاتها التاريخية وعلاقاتها الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية مع جميع دول العالم العربي، يمكنها أن تلعب دورا خيرا من خلال تشجيع النهج البناء لأعضاء المجلس العربي والمشاريع التي يقومون بها.

وأكدوا أنه "من خلال تعزيز علاقاتنا مع المشاركين في هذا التقارب بين المجتمعات المدنية في العالم العربي وإسرائيل، ستكون بلادنا قادرة على زيادة وزنها وتساعد على تمكين السلام من إيجاد طريقه إلى منطقة تحتاجها بشدة".

وفي نهاية نوفمبر الماضي، تحدى مجموعة من العرب اتهامات التخوين التي حتما كانت ستلاحقهم ونظموا مؤتمرا يطالب بمراجعة الأفكار القديمة حول التعاون والتنمية والشراكة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفتح الأبواب أمام دول المنطقة بما في ذلك إسرائيل كدولة وواقع ملموس فيها.

وأكد المشاركون في المؤتمر الذي أعلن فيه ميلاد المبادرة العربية للتكامل الإقليمي، لقناة "الحرة" التي كانت المؤسسة الإعلامية العربية الوحيدة التي رخص لها تغطية الحدث، أن مشاركتهم كانت بمثابة التحدي الحقيقي، وعلى أكثر من مستوى.

وتستند مبادرة المؤتمر على مبدأ عدم إقصاء أي دولة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل، من جهود التكامل والتعاون والشراكة في مختلف المجالات، لا سيما الثقافية والفكرية والاقتصادية.

ويقف مركز "اتصالات السلام" وراء المبادرة، وهو المركز الذي يرأس هيئة مستشاريه، المبعوث الأميركي السابق للسلام في الشرق الأوسط، دينيس روس.

ويشدد المجلس على أهمية مواجهة ما يسمى بشيطنة الآخر ورفض التحاور معه أو التعاون معه، في إشارة إلى الطرف الإسرائيلي.