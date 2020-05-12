إسرائيل

مقتل جندي إسرائيلي رشقا بالحجارة في الضفة الغربية

الحرة / وكالات - دبي
12 مايو 2020
مقتل جندي إسرائيلي رشقا بالحجارة في الضفة الغربية
مقتل جندي إسرائيلي رشقا بالحجارة في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مقتل جندي إسرائيلي رشقاً بالحجارة في بلدة يعبد في شمال الضفة الغربية خلال عملية للجيش في المنطقة.

وقال الجيش في بيان أن الجندي الرقيب عميت بن إيغال (21 عاماً) أصيب صباح اليوم نتيجة تعرضه لرشق بالحجارة في رأسه أثناء نشاط للجيش في بلدة يعبد غرب مدينة جنين، ما تسبب بمقتله".

وبحسب مراسل "الحرة" اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في قرية يعبد، وأطلق القوات الإسرائيلية الرصاص الحي بكثافة، أثناء تمشيطها القرية بحثاً عن ملقي الحجارة.

تأتي هذه المواجهات في الوقت الذي تستعد فيه تل أبيب للإعلان عن ضم أماكن جديدة في الضفة الغربية خلال الأسابيع القادمة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن الحكومة ستبدأ في يوليو بحث توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية ‭‭‬‬‬وهو ما جرى بحثه في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وعبر الفلسطينيون عن غضبهم إزاء خطط إسرائيل تعزيز قبضتها على الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967.

من جانبهم، أعلن ثلاثة دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أن فرنسا تحث شركاءها في الاتحاد على بحث تهديد إسرائيل برد صارم إذا مضت قدما في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الدبلوماسيون لرويترز أن بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورغ، تريد أيضا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية يوم الجمعة، وذلك رغم أن جميع الدول الأعضاء عليها أن توافق على أي إجراء جماعي.

الحرة / وكالات - دبي

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مقتل جندي إسرائيلي رشقا بالحجارة في الضفة الغربية
إسرائيل

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آخر الأخبار

فرنسا تسعى لـ"رد أوروبي صارم" إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة

رويترز
12 مايو 2020
مساع فرنسية في الاتحاد الأوروبي للرد بقوة إذا ضمت إسرائيل أراض من الضفة
مساع فرنسية في الاتحاد الأوروبي للرد بقوة إذا ضمت إسرائيل أراض من الضفة

كشف ثلاثة دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أن فرنسا تحث شركاءها في الاتحاد على بحث تهديد إسرائيل برد صارم إذا مضت قدما في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الدبلوماسيون لرويترز أن بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورغ، تريد أيضا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية يوم الجمعة، وذلك رغم أن جميع الدول الأعضاء عليها أن توافق على أي إجراء جماعي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن الحكومة ستبدأ في يوليو بحث توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية ‭‭‬‬‬وهو ما جرى بحثه في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وعبر الفلسطينيون عن غضبهم إزاء خطط إسرائيل تعزيز قبضتها على الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967، وهي الأراضي التي يسعون لاستعادتها من أجل إقامة دولتهم.

ولم يذكر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي تفاصيل بشأن الإجراءات العقابية التي قد تفكر فيها الدول الأعضاء في الاتحاد لإثناء إسرائيل عن اتخاذ تلك الخطوة.

وكان وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي، قد قال يوم الاثنين، إن بريطانيا لن تؤيد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، لأن ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين مع الفلسطينيين أكثر صعوبة.

رويترز