إسرائيل

ضجة في إسرائيل بسبب قناة إنجيلية ناطقة بالعبرية

فرانس برس
13 مايو 2020
يحظر القانون الإسرائيلي صراحة إعطاء الأموال أو الهدايا لتشجيع تغيير العقيدة الدينية
يحظر القانون الإسرائيلي صراحة إعطاء الأموال أو الهدايا لتشجيع تغيير العقيدة الدينية

أثار إطلاق شبكة التلفزيون المسيحية الإنجيلية "غاد تلفيجن"، قناة باللغة العبرية، الجدل في إسرائيل، التي لا ترحب بالنشاط التبشيري وتذهب حتى إلى حظره.  

وكانت شبكة "غاد تلفيجن" أو "تلفزيون الرب" المسيحية الدولية الأميركية، أطلقت الأسبوع الماضي قناتها "شيلانو" أو "لنا" بالعبرية عبر ناقل الكابل المحلي "هوت". 

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي دافيد أمسالم عبر حسابه على موقع تويتر إنه أمر بحذف عروض "شيلانو" والبرامج الدعائية من الكابل المحلي. 

وكتب بالعبرية "لن نسمح لأي قناة تبشيرية بالعمل في إسرائيل في أي وقت وبأي شكل من الأشكال". 

وأكدت شركة "هوت" الإسرائيلية في بيانK التزامها بالقانون وأنها "ستتصرف بناء على القرارات التي ستتخذ بعد التحقيق" الذي أمرت سلطة البث الإذاعي الإسرائيلية بفتحه بعد تلقيها شكوى من جمعية يهودية متزمتة اتهمت القناة بالتبشير.

وقال مدير شبكة "غاد تلفيجن" وورد سيمبسون في مقطع ترويجي للقناة "سنعظ أمة إسرائيل بيسوع اليهودي، سوف يسمعون الإنجيل المقدم لهم بلغتهم الأصلية". 

وأضاف "لقد التزمنا بعقد مدته سبع سنوات لتقديم يسوع للشعب اليهودي". 

وفي رده على شريط فيديو ناقد نشر عبر الإنترنت، أكد سيمبسون أن "شيلانو" تسببت "بضجة كبيرة في إسرائيل"، لكنه كان واثقا من أنه سيُسمح لها بالبث بعد التحقيق.

وأشار مدير الشبكة إلى "تلقي السلطات الحكومية التي تدير هذه الأمور، العديد من الشكاوى حول المحتوى الذي نقدمه".  

لكنه أكد عدم رغبته في اختلاق المشاكل، إذ قال "آخر ما أنوي القيام به هو إحداث الفوضى، وأن نصبح مشكلة".  

ويعلم سيمبسون أن "التبشير في إسرائيل أمر بالغ الحساسية"، لكنه مؤمن بأن التعريف بيسوع المسيح مهم أيضا. 

ويبث "غاد تلفيجن" المحتوى الديني في حوالي 200 دولة في العالم ويقول إن لديه مئات ملايين المشاهدين. 

وعلى الرغم من تمتع إسرائيل بدعم قوي من الحركات الإنجيلية في الولايات المتحدة، لكنها تبدي تحفظا على العمل التبشيري في الأراضي المقدسة. 

وتراقب السلطات الإسرائيلية الأنشطة التبشيرية عن كثب، خاصة وأنها لا تلقى قبولا من العديد من الإسرائيليين. 

ويحظر القانون الإسرائيلي صراحة إعطاء الأموال أو الهدايا لتشجيع تغيير العقيدة الدينية.  

كما يحظر القانون "النشاط التبشيري الذي يستهدف القاصرين دون إذن آبائهم". 

وبحسب بيانات الحكومة الإسرائيلية، يمثل المسيحيون 2 في المئة من السكان في إسرائيل، ومعظمهم من العرب. 

فرانس برس

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سوريا

للمرة الثانية في أسبوعين.. طائرة سورية قادمة من إيران تهبط في "حميميم"

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية
طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية

للمرة الثانية خلال أسبوعين، هبطت طائرة متوجهة من إيران إلى سوريا في قاعدة حميميم الجوية الروسية في جنوب غرب محافظة اللاذقية، وفق ما أفاد به موقع المصدر نيوز.

وذكر الموقع أن تقريرا من اللاذقية أفاد بأن طائرة شحن سورية توجهت من طهران إلى قاعدة حميميم حيث فرغت حمولتها في وقت لاحق من دون خوف من التعرض لنيران إسرائيلية. 

ونسب الموقع لمصدر في العاصمة السورية قوله إن سبب الهبوط في حميميم هو تجنب غارات إسرائيلية، والتي استهدفت في السابق مطار دمشق الدولي.

وتؤكد إسرائيل أنها تراقب تحركات إيران في سوريا عن كثب، وتشدد على أنها ستواصل التصدي لما تصفه بمحاولات طهران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله، لكنها نادرا ما تؤكد وقوفها وراء ضربات عسكرية في سوريا، وتشير في كل مرة إلى أنها لا تعلق على تقارير إعلامية أجنبية.

وتعد الشحنات القادمة من إيران بالنسبة للنظام السوري، مهمة للغاية خصوصا عندما يتعلق الأمر بمعدات عسكرية أو مساعدات إنسانية، وفق الموقع.

وليس من الواضح كيف تخطط إسرائيل للتعامل مع هذه الرحلات إذا استمرت، إذ واجهت بعض المشاكل مع روسيا في الماضي بسبب غارات قرب قاعدة حميميم، بحسب المصدر نيوز.

وفي سبتمبر 2018، اتهمت روسيا إسرائيل بالمسؤولية غير المباشرة عن إسقاط طائرة عسكرية روسية بالقرب من الساحل السوري وهددت بالرد عليها بسبب ما وصفته بأنه عمل عدائي.

وكانت بطاريات سورية مضادة للطائرات قد أسقطت عن طريق الخطأ الطائرة التي كانت تقل 15 عسكريا روسيا.

لكن موسكو ألقت بكامل اللوم على إسرائيل لأن الحادث وقع في الوقت الذي كانت فيه طائرات إسرائيلية توجه ضربات جوية لأهداف في سوريا ولم تحذر موسكو سوى قبل دقيقة واحدة من الهجوم ما عرض الطائرة للخطر وجعلها في مرمى النيران.

وبعد تلك الحادثة، زود الروس دمشق بمنظومة الدفاع الجوي المتطورة S-300. لكن دمشق لم تستخدمها خلال الـ18 شهرا الماضية للتصدي لغارات إسرائيلية محتملة.

وتساءل تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، الثلاثاء، عن سر عدم استخدام سوريا للمنظومة الروسية على الرغم من الغارات الجوية الموسعة المنسوبة لإسرائيل داخل الأرضي السورية.

وعزا تقرير هآرتس الأمر إلى ثلاثة أسباب. أولها أن "آليات تشغيل أنظمة S-300 تقع تحت السيطرة الكاملة للمستشارين والمشغلين الروس".

السبب الثاني هو أن "المستشارين الروس لا يسمحون لجيش بشار الأسد بإطلاق الصواريخ. وهذا دليل إضافي على اللعبة المزدوجة التي يلعبها الكرملين منذ عام 2015، عندما نشر آلاف القوات الروسية والمقاتلات والسفن الحربية، فضلا عن أنظمة S-400 الأكثر تقدما، في محاولة لإنقاذ نظام الأسد".

أما السبب الثالث الذي يحول دون إطلاق بطاريات S-300 في سماء سوريا، بحسب الصحيفة، فهو "خوف روسيا من ألا تظهر تلك الأنظمة نجاحا يوازي فخر الرئيس بوتين بالصناعات الدفاعية في بلاده، وعجزا أمام التفوق التكنولوجي والتشغيلي لإسرائيل والغرب عموما".

الحرة / ترجمات - واشنطن