إسرائيل

إعادة سياح إسرائليين علقوا في المغرب جراء فيروس كورونا

فرانس برس
15 مايو 2020
يستخدم البعض جوازات سفر مغربية أو أجنبية للدخول إلى المغرب
يستخدم البعض جوازات سفر مغربية أو أجنبية للدخول إلى المغرب

أعيد إلى إسرائيل حوالي 26 إسرائيلياً بمساعدة فرنسا وملياردير أميركي، بعدما تقطعت بهم السبل في المغرب بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بوباء فيروس كورونا بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية إسرائيلية الجمعة.

يسافر إسرائيليون من أصل مغربي إلى المغرب كل عام للمشاركة في احتفالات أو لزيارة أضرحة وحاخامات ومواقع دينية يهودية، وقد يستخدم البعض جوازات سفر مغربية أو أجنبية للدخول إلى المغرب، مما يصعب جمع بيانات دقيقة عن هؤلاء المسافرين.

في الأسابيع الأخيرة، فقدت الجالية اليهودية الصغيرة في المغرب أكثر من اثني عشر شخصًا بعد حفلة زواج في مدينة أغادير، وكذلك في إحتفال عيد المساخر (بوريم) في الدار البيضاء قبل أيام قليلة من إعلان حالة الطوارئ الصحية والخضوع للحجر في المنازل في المغرب.

وقال مصدر دبلوماسي إنه لم تتم إعادة أي من جثامين  اليهود الذين فارقوا الحياة إلى اسرائيل و"من المحتمل" أن يكون إسرائيليون من بين الضحايا، "ولكن من المؤكد أن 26 إسرائيلياً علقوا في المغرب بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية هناك".

وصرح مسؤولون إسرائيليون لوكالة فرانس برس الجمعة أنه "تم تشكيل بعثة خاصة جزئيا لإعادة هؤلاء الإسرائيليين عبر فرنسا".

وقال المسؤولون "هناك العديد من المجموعات التي ذهبت إلى المغرب قبل إعلان الحجر الصحي مباشرة وفجأة تم إلغاء جميع الرحلات الجوية لحوالي شهرين".

وقال شيمون ميرسر وود المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في باريس لوكالة فرانس برس "بدأوا يعانون من مشاكل إقتصادية ولم يخططوا للبقاء في المغرب لفترة طويلة".

وأضاف "لسوء الحظ أن عدم وجود علاقة دبلوماسية مع المغرب، اضطرنا للجوء إلى وسطاء وكانت الجهة الأفضل هي فرنسا. فطلبنا المساعدة من وزارة الخارجية الفرنسية".

وأشار إلى أن "الفرنسيين وافقوا على إعادة الاسرائيليين على متن رحلة جوية إلى فرنسا ونحن ممتنون لهم".

غادر 26 إسرائيليا مساء الأربعاء الدار البيضاء في رحلة خاصة إلى باريس مع شركة الخطوط الجوية الفرنسية، قبل أن يصلوا إلى إسرائيل برحلة خاصة ليل الخميس.

وقد سهل هذه العملية رئيس بلدية القدس السابق النائب في حزب الليكود في الكنيست نير بركات الذي رحب بالعائدين عند وصولهم إلى مطار بن غوريون في تل أبيب.

 وعبر تويتر، شكر بركات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "على مساعدته"، كما شكر  المليارديرين الأميركيين ميريام وشيلدون أديلسون على توفير طائرتهما الخاصة لنقل الإسرائيليين من باريس إلى تل أبيب.

وتظهر الصور التي نشرها نير بركات الإسرائيليين وهم ينزلون من الطائرة فجراً وقد غطوا وجوههم بكمامات صحية وحملوا لافتتي شكر واحدة لأديلسون والثانية لملك المغرب محمد السادس كتبت بالعبرية والعربية.

فرانس برس

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اللقاح أمام فرصة إثبات قدرته على أنه فعال وآمن في مجموعات أكبر من المرضى
اللقاح أمام فرصة إثبات قدرته على أنه فعال وآمن في مجموعات أكبر من المرضى

بعد سنوات من الخبرة والبحث في مجال الفيروسات التاجية، وحصوله على براءة اختراع، يستعد فريق من الأكاديميين الإسرائيليين في جامعة تل أبيب بالشراكة مع شركة سويسرية، لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وحصل الاتفاق، الثلاثاء، بين شركة راموت لنقل التكنولوجيا التابعة لجامعة تاو، وشركة نيوفي للأدوية الحيوية السويسرية والتي هي أيضا واحدة من مجموعة نيوفارم الإسرائيلية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست". 

وقال الأستاذ في كلية التكنولوجيا الحيوية في جامعة تاو، جوناثان غيرشوني، إن الباحثين الذين تعاقدت معهم الشركة السويسرية تخصصت أبحاثهم بالفيروسات التاجية منذ 2004 أي بعد فترة قصيرة من وباء فيروس سارس الذي ظهر في عامي 2002 و2003. 

وأوضح أن دراساتهم تركز على تفاعل الفيروسات مع الخلايا التي تصيبها، وبالتحديد بروتينات الخلايا التي تعتبر بمثابة المستقبلات، والتي يعمل الفيروس على مهاجمتها. 

وأضاف "دورنا هو وقف هذا التفاعل بين الفيروس وبروتينات الخلايا المستقبلة للعدوى، وهو ما يعني أننا قد ننتج لقاحا يكون أكثر فاعلية وأمانا من اللقاحات الأخرى بسبب استهدافنا فقط جزءا محددا من الخلايا التي يصيبها الفيروس، وبالتالي توفير طاقة الجهاز المناعي التي قد تتأثر سلبا بتفاعل الأجسام المضادة الناتجة عن بعض اللقاحات الأقل كفاءة". 

وبسبب دراسات الفريق السابقة، فقد حصل على براءة اختراع، أدت في النهاية إلى الشراكة مع شركة نيوفي السويسرية.

ويقول غيرشوني "نتوقع أنه في غضون شهر أو شهرين سوف نكون قادرين على إتمام إعادة تشكيل مستقبلات فيروس كورونا المستجد"، وهي ما كانت أخذت منهم عدة سنوات عند دراسة السلالات السابقة من الفيروسات التاجية، بحسب غيرشوني. 

ويؤكد أن اللقاح قد يكون جاهزا بعد عام على الأقل حتى يمكن اختباره وتجربته. 

الحرة / ترجمات - واشنطن