إسرائيل

ضم الضفة وكورونا والاقتصاد.. ملفات شائكة تنتظر حكومة إسرائيل الجديدة

الحرة / وكالات - واشنطن
17 مايو 2020
نتانياهو وغانتس
نتانياهو وغانتس

تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي سيتقاسم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس فيها السلطة، اليمين الدستورية الأحد في محاولة لإنهاء أطول فترة جمود سياسي، ما لم تغير مفاوضات اللحظات الأخيرة الخطط.

اتفق نتانياهو وغانتس الشهر الماضي على تشكيل حكومة وحدة كان يفترض أن تؤدي اليمين الدستورية الخميس الماضي، لينهيا بذلك أطول فترة جمود سياسي تشهدها الدولة العبرية استمرت لنحو عام ونصف. 

وتخللت تلك الفترة ثلاث انتخابات خاضها الرجلان لكنها لم تكن حاسمها. 

لكن وفي اللحظات الأخيرة، طلب نتانياهو التأجيل لمدة ثلاثة أيام ليتمكن من استكمال توزيع الحقائب الوزارية داخل حزب الليكود الذي يتزعمه. 

بموجب الاتفاق، تستمر حكومة الوحدة لمدة ثلاث سنوات، يتولى خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى نتانياهو المستمر في السلطة منذ العام 2009 دون انقطاع، رئاسة الوزراء.

بعدها، يتخلى نتانياهو الذي يواجه تهما بالفساد وتبدأ أولى جلسات محاكمته في 24 مايو، عن المنصب لصالح خصمه السابق بيني غانتس.  

وعليه، سيكون غانتس رئيسا بديلا للوزراء، وهو منصب جديد في السياسة الإسرائيلية. 

وتشير الخطوط الأساسية لسياسة الحكومة الجديدة إلى أن مكافحة فيروس كورونا المستجد وإعادة بناء الاقتصاد الذي تضرر بسبب الجائحة سيكونان على سلم أولوياتها.

ضم الضفة الغربية؟

قد تواجه الحكومة الجديدة أزمة إقليمية ودولية بعد عدة أسابيع من تشكيلها، بسبب خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية.

ووفقا للصفقة الموقعة، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتبارا من الأول من يوليو بتطبيق خطوة الضم التي لاقت دعما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن خطته للسلام في الشرق الأوسط المعلنة أواخر يناير.  

ويرفض الفلسطينيون الخطوة التي حصلت على ضوء أخضر أميركيا لضم المستوطنات وأراض أخرى في الضفة الغربية، بشكل قاطع.

ومن المتوقع أن تلقى هذه الخطوة في حال نفذت على الأرض، ضجة دولية وتنذر بتأجيج التوتر في الضفة الغربية التي شهدت مؤخرا تصعيدا بين الجانبين. 

ويعيش أكثر من 450 ألف إسرائيلي على أراضي الفلسطينيين في مئة مستوطنة في الضفة الغربية.

وارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة 50 في المئة خلال العقد الماضي في عهد نتانياهو.

وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. 

وهدد الرئيس الفلسطيني الأربعاء مجددا بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة.  

وحذر الأردن من خطورة المخطط الإسرائيلي. 

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في لقاء مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية نهاية الأسبوع أن الضم سيؤدي إلى صراع واسع. 

وقال "إذا ضمت إسرائيل الضفة الغربية بالفعل في يوليو، ذلك سيؤدي إلى صراع واسع النطاق مع المملكة الأردنية الهاشمية". 

من جهته، أشار منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة، إلى أن الخطوة ستستنفذ "كل قدراتنا الدبلوماسية" في محاولة لثني الحكومة الإسرائيلية القادمة عن المضي قدما في مخططها.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه من الواضح أن "الضم غير متوافق مع القانون الدولي". 

ويبدي القادة العسكريون في إسرائيل ومن بينهم وزير الدفاع في الحكومة المقبلة بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي تحفظهما على الخطوة التي يران أنها ستتسبب بحالة من عدم الاستقرار الإقليمي. 

"الأكثر تضخما وإهدارا"

وستضم الحكومة الجديدة ما بين 34-36 وزيرا يمثلون مختلف الأطياف السياسية، من حزب العمل اليساري ومن التحالف الوسطي "أزرق أبيض" والليكود والأحزاب اليهودية المتشددة. 

وأثار استحداث الصفقة لمنصب رئيس الوزراء البديل الانتقادات خاصة وأنه سيزيد من الإنفاق الحكومي في الوقت الذي على الحكومة تنفيذ عملية إعادة بناء للاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا. 

وأحصت إسرائيل أكثر من 16 ألفا و500 إصابة بالفيروس بالإضافة إلى 268 وفاة. 

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الأحد، إن الحكومة المقبلة هي "الأكثر تضخما وإهدارا" في تاريخ إسرائيل. 

وأضافت "حصل ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي من حالة طوارئ غير مسبوقة". 

© 1994-2020 Agence France-Presse

                
 

الحرة / وكالات - واشنطن

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3 انتخابات وعام من الشلل السياسي.. نتانياهو وغانتس يعرضان حكومتهما اليوم في الكنيست

أسوشيتد برس
17 مايو 2020
بعد عام ونصف حكومة إسرائيل الجديد تؤدي اليمين الدستورية
بعد عام ونصف حكومة إسرائيل الجديد تؤدي اليمين الدستورية

بعد ثلاثة انتخابات مثيرة للانقسام وغير حاسمة، وعام ونيف من الشلل السياسي وتأجيل آخر لمدة ثلاثة أيام بسبب الاقتتال السياسي في حزب الليكود على المناصب الوزارية، يعرض رئيسا حكومة التناوب بنيامين نتانياهو وبني غانتس تشكيلة حكومتهما المشتركة وخطوطها العريضة ظهر اليوم في الكنيست.

وكان من المفترض ان تجري هذه المراسم الأسبوع الماضي، بيد أن خلافات على توزيع الحقائب الوزارية في حزب الليكود وكتلة اليمين أدت الى تأجيلها الى اليوم.

ومن المقرر أن يؤدي نتانياهو اليمين الدستورية اليوم.
  
خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن كل من نتانياهو وشريكه المنافس بيني غانتس تعييناتهما في الحكومة الجديدة، الأكثر تضخماً في التاريخ الإسرائيلي مع 36 وزيرا و16 نائباً متوقعين.
  
وكان نتانياهو وغانتس أعلنا الشهر الماضي، أنهما سينحيان خلافاتهما جانبًا لتوحيد القوى لقيادة البلاد خلال أزمة فيروس كورونا وتأثيراتها الاقتصادية الشديدة.
  
ويقضي اتفاقهم لتقاسم السلطة بأن يتولى نتانياهو منصب رئيس الوزراء لأول 18 شهرًا قبل أن يتم استبداله بغانتس لمدة 18 شهرًا، وستحتوي كتلتهما أيضًا على عدد مماثل من الوزراء وحق النقض على القرارات الرئيسية الأخرى.
  
واتهم النقاد  الحكومة بأنها بعيدة عن الاتصال والواقع من خلال إنشاء العديد من المناصب الوزارية في وقت ارتفعت فيه البطالة إلى 25 % نتيجة لوباء الفيروس كورونا.

وبالرغم من الانتقادات، جادل غانتس بأن التعاون مع نتنياهو يمنح البلاد المخرج الوحيد من حالة الجمود الطويلة ومنع إسرائيل من الانجرار مرة أخرى إلى انتخابات باهظة الثمن كانت ستعد الرابعة في غضون أكثر من عام بقليل.
  
وسيبدأ غانتس مشاركته الحكومية بتولي منصب وزير الدفاع، مع تولي زميل الحزب وزميله قائد الجيش المتقاعد غابي اشكنازي حقيبة الخارجية.
  
سيصبح النائب الأعلى لنتانياهو في الليكود، وزير الخارجية المنتهية ولايته يسرائيل كاتس، وزيرا للمالية. من المقرر أن يتولى ياريف ليفين، أقرب حلفاء نتانياهو، منصب رئيس الكنيست. سيشمل الائتلاف أيضًا عددا من الأحزاب اليهودية المتشددة وبعض المنشقين الآخرين لإضافة ما يصل إلى 73 من أصل 120 عضوًا في البرلمان.
  
كانت نقطة الخلاف الرئيسية بالنسبة للنقاد هو استحداث منصب "رئيس الوزراء البديل"، وهو منصب يمكن أن يسمح لنتانياهو بالبقاء في منصبه حتى بعد المبادلة وطوال محاكمات الفساد وعملية الاستئناف المحتملة.

ومع ذلك، من المفترض أن يتمتع المنصب الجديد بجميع ملامح ومزايا رئيس الوزراء، بما في ذلك الإقامة الرسمية، فضلا عن الجانب الذي يهم نتانياهو، وهو الإعفاء من قانون يتطلب من المسؤولين الحكوميين الذين لا يشغلون منصب رئيس للوزراء الاستقالة إذا اتهموا بارتكاب جريمة.
  
وكان نتانياهو اُتهم بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى في سلسلة من الفضائح التي تنطوي على مزايا وتفضيلات مزعومة لأثرياء، بيد أنه ينفي ارتكاب أي مخالفات ويلقي باللوم في الاتهامات على مؤامرة دبرتها وسائل الإعلام للإطاحة به. 

أسوشيتد برس