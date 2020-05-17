إسرائيل

3 انتخابات وعام من الشلل السياسي.. نتانياهو وغانتس يعرضان حكومتهما اليوم في الكنيست

أسوشيتد برس
17 مايو 2020
بعد عام ونصف حكومة إسرائيل الجديد تؤدي اليمين الدستورية
بعد عام ونصف حكومة إسرائيل الجديد تؤدي اليمين الدستورية

بعد ثلاثة انتخابات مثيرة للانقسام وغير حاسمة، وعام ونيف من الشلل السياسي وتأجيل آخر لمدة ثلاثة أيام بسبب الاقتتال السياسي في حزب الليكود على المناصب الوزارية، يعرض رئيسا حكومة التناوب بنيامين نتانياهو وبني غانتس تشكيلة حكومتهما المشتركة وخطوطها العريضة ظهر اليوم في الكنيست.

وكان من المفترض ان تجري هذه المراسم الأسبوع الماضي، بيد أن خلافات على توزيع الحقائب الوزارية في حزب الليكود وكتلة اليمين أدت الى تأجيلها الى اليوم.

ومن المقرر أن يؤدي نتانياهو اليمين الدستورية اليوم.
  
خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن كل من نتانياهو وشريكه المنافس بيني غانتس تعييناتهما في الحكومة الجديدة، الأكثر تضخماً في التاريخ الإسرائيلي مع 36 وزيرا و16 نائباً متوقعين.
  
وكان نتانياهو وغانتس أعلنا الشهر الماضي، أنهما سينحيان خلافاتهما جانبًا لتوحيد القوى لقيادة البلاد خلال أزمة فيروس كورونا وتأثيراتها الاقتصادية الشديدة.
  
ويقضي اتفاقهم لتقاسم السلطة بأن يتولى نتانياهو منصب رئيس الوزراء لأول 18 شهرًا قبل أن يتم استبداله بغانتس لمدة 18 شهرًا، وستحتوي كتلتهما أيضًا على عدد مماثل من الوزراء وحق النقض على القرارات الرئيسية الأخرى.
  
واتهم النقاد  الحكومة بأنها بعيدة عن الاتصال والواقع من خلال إنشاء العديد من المناصب الوزارية في وقت ارتفعت فيه البطالة إلى 25 % نتيجة لوباء الفيروس كورونا.

وبالرغم من الانتقادات، جادل غانتس بأن التعاون مع نتنياهو يمنح البلاد المخرج الوحيد من حالة الجمود الطويلة ومنع إسرائيل من الانجرار مرة أخرى إلى انتخابات باهظة الثمن كانت ستعد الرابعة في غضون أكثر من عام بقليل.
  
وسيبدأ غانتس مشاركته الحكومية بتولي منصب وزير الدفاع، مع تولي زميل الحزب وزميله قائد الجيش المتقاعد غابي اشكنازي حقيبة الخارجية.
  
سيصبح النائب الأعلى لنتانياهو في الليكود، وزير الخارجية المنتهية ولايته يسرائيل كاتس، وزيرا للمالية. من المقرر أن يتولى ياريف ليفين، أقرب حلفاء نتانياهو، منصب رئيس الكنيست. سيشمل الائتلاف أيضًا عددا من الأحزاب اليهودية المتشددة وبعض المنشقين الآخرين لإضافة ما يصل إلى 73 من أصل 120 عضوًا في البرلمان.
  
كانت نقطة الخلاف الرئيسية بالنسبة للنقاد هو استحداث منصب "رئيس الوزراء البديل"، وهو منصب يمكن أن يسمح لنتانياهو بالبقاء في منصبه حتى بعد المبادلة وطوال محاكمات الفساد وعملية الاستئناف المحتملة.

ومع ذلك، من المفترض أن يتمتع المنصب الجديد بجميع ملامح ومزايا رئيس الوزراء، بما في ذلك الإقامة الرسمية، فضلا عن الجانب الذي يهم نتانياهو، وهو الإعفاء من قانون يتطلب من المسؤولين الحكوميين الذين لا يشغلون منصب رئيس للوزراء الاستقالة إذا اتهموا بارتكاب جريمة.
  
وكان نتانياهو اُتهم بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى في سلسلة من الفضائح التي تنطوي على مزايا وتفضيلات مزعومة لأثرياء، بيد أنه ينفي ارتكاب أي مخالفات ويلقي باللوم في الاتهامات على مؤامرة دبرتها وسائل الإعلام للإطاحة به. 

أسوشيتد برس

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"لا أثار عنف على الجثة".. العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل ميتا داخل منزله

الحرة - دبي
17 مايو 2020
السفير الصيني دو وي وجد ميتا في منزله
السفير الصيني دو وي وجد ميتا في منزله

قالت وزارة الخارجية الاسرائيلية إن السفير الصيني لدى اسرائيل عثر عليه متوفيا في منزله شمالي تل ابيب يوم الأحد.

وكان مراسل "الحرة" في إسرائيل أفاد عن العثور على جثة السفير الصيني لدى تل أبيب دو وي داخل منزله في هرتسليا.

وأفادت مصادر في السفارة لـ"الحرة" ان مساعدي وي عثروا عليه ميتا في سريره.

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المحققين لم يجدوا علامات عنف على جثة السفير

 وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المحققين لم يجدوا علامات عنف على جثة السفير، ما يرجح فرضية أن الوفاة نجمت عن نوبة قلبية.

 إلى ذلك، تحدث مدير عام وزارة الخارجية يوفال روتم مع نائب السفير الصيني لدى إسرائيل داي يومينغ، وأعرب عن تعازيه في وفاة السفير.

 

السفير الصيني لدى إسرائيل دو وي

 

كان السفير البالغ من العمر 58 عامًا وصل إلى إسرائيل لشغل منصبه في فبراير، وقد عمل سفيرا للصين لدى أوكرانيا قبل ذلك، وهو متزوج ولديه ولد واحد، وعائلته لا تقيم معه في تل أبيب.

لسفير البالغ من العمر 58 عامًا وصل إلى إسرائيل لشغل منصبه في فبراير
الحرة - دبي