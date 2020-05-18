إسرائيل

"من الضروري فحص جميع التفاصيل".. الصين ترسل فريقاً للتحقيق في وفاة سفيرها في إسرائيل

الحرة / ترجمات - دبي
18 مايو 2020
السفير البالغ من العمر 58 عامًا وصل إلى إسرائيل لشغل منصبه في فبراير
السفير البالغ من العمر 58 عامًا وصل إلى إسرائيل لشغل منصبه في فبراير

كشفت مصادر إسرائيلية لصحيفة هآرتس أن الصين سترسل فريقا خاصا للتحقيق في وفاة سفيرها لدى إسرائيل دو وي، والذي عثر على جثته داخل شقته في تل أبيب يوم الاحد.

وقالت المصادر إن الفريق سيغادر يوم الاثنين، وسيجري تحقيقا داخليا ويتولى ترتيبات نقل الجثة إلى بكين، فضلا عن تنسيق أنشطة السفارة.

وأشارت المصادر إلى أن الفريق سيضم ممثل لعائلة السفير الصيني، وأنه لن يخضع للحجر الصحي المعمول به حاليا في إسرائيل عند وصول الأجانب.

كان السفير الصيني، دو وي، 58 سنة، وٌجد ميتاً في سريره، بعد نحو 3 شهور على تعيينه كمبعوث صيني إلى إسرائيل.

وأكدت التقارير الأولية أن دو عٌثر عليه في فراشه من قبل الموظفين في مقر إقامته، ولم يتم العثور على أي علامات عنف على جسده، وقالت خدمة ماجن ديفيد أدوم للإسعافات الأولية إن سبب الوفاة يبدو أنه نوبة قلبية.

وفي وقت لاحق يوم الأحد، أبلغت مصادر حكومية صينية وسائل الإعلام في بكين أن دو "مات على ما يبدو لأسباب طبيعية ولكن من الضروري فحص جميع التفاصيل".

من جانبه، أفاد مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يوفال روتم أنه تحدث مع نائب السفير الصيني داي يومينغ للتعبير عن تعازيه، وقال إن الوزارة ستساعد السفارة الصينية في أي شيء قد تحتاجه على طول الطريق.

كما تلقت الخارجية الإسرائيلية اتصالات من جميع سفارات العالم في تل أبيب، طالبة المزيد من التفاصيل بشأن الظروف التي أدت إلى وفاة دو، بحسب هآرتس.

الحرة / ترجمات - دبي

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"من الضروري فحص جميع التفاصيل".. الصين ترسل فريقاً للتحقيق في وفاة سفيرها في إسرائيل

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إسرائيل

ضم الضفة وكورونا والاقتصاد.. ملفات شائكة تنتظر حكومة إسرائيل الجديدة

الحرة / وكالات - واشنطن
17 مايو 2020
نتانياهو وغانتس
نتانياهو وغانتس

تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي سيتقاسم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس فيها السلطة، اليمين الدستورية الأحد في محاولة لإنهاء أطول فترة جمود سياسي، ما لم تغير مفاوضات اللحظات الأخيرة الخطط.

اتفق نتانياهو وغانتس الشهر الماضي على تشكيل حكومة وحدة كان يفترض أن تؤدي اليمين الدستورية الخميس الماضي، لينهيا بذلك أطول فترة جمود سياسي تشهدها الدولة العبرية استمرت لنحو عام ونصف. 

وتخللت تلك الفترة ثلاث انتخابات خاضها الرجلان لكنها لم تكن حاسمها. 

لكن وفي اللحظات الأخيرة، طلب نتانياهو التأجيل لمدة ثلاثة أيام ليتمكن من استكمال توزيع الحقائب الوزارية داخل حزب الليكود الذي يتزعمه. 

بموجب الاتفاق، تستمر حكومة الوحدة لمدة ثلاث سنوات، يتولى خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى نتانياهو المستمر في السلطة منذ العام 2009 دون انقطاع، رئاسة الوزراء.

بعدها، يتخلى نتانياهو الذي يواجه تهما بالفساد وتبدأ أولى جلسات محاكمته في 24 مايو، عن المنصب لصالح خصمه السابق بيني غانتس.  

وعليه، سيكون غانتس رئيسا بديلا للوزراء، وهو منصب جديد في السياسة الإسرائيلية. 

وتشير الخطوط الأساسية لسياسة الحكومة الجديدة إلى أن مكافحة فيروس كورونا المستجد وإعادة بناء الاقتصاد الذي تضرر بسبب الجائحة سيكونان على سلم أولوياتها.

ضم الضفة الغربية؟

قد تواجه الحكومة الجديدة أزمة إقليمية ودولية بعد عدة أسابيع من تشكيلها، بسبب خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية.

ووفقا للصفقة الموقعة، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتبارا من الأول من يوليو بتطبيق خطوة الضم التي لاقت دعما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن خطته للسلام في الشرق الأوسط المعلنة أواخر يناير.  

ويرفض الفلسطينيون الخطوة التي حصلت على ضوء أخضر أميركيا لضم المستوطنات وأراض أخرى في الضفة الغربية، بشكل قاطع.

ومن المتوقع أن تلقى هذه الخطوة في حال نفذت على الأرض، ضجة دولية وتنذر بتأجيج التوتر في الضفة الغربية التي شهدت مؤخرا تصعيدا بين الجانبين. 

ويعيش أكثر من 450 ألف إسرائيلي على أراضي الفلسطينيين في مئة مستوطنة في الضفة الغربية.

وارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة 50 في المئة خلال العقد الماضي في عهد نتانياهو.

وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. 

وهدد الرئيس الفلسطيني الأربعاء مجددا بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة.  

وحذر الأردن من خطورة المخطط الإسرائيلي. 

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في لقاء مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية نهاية الأسبوع أن الضم سيؤدي إلى صراع واسع. 

وقال "إذا ضمت إسرائيل الضفة الغربية بالفعل في يوليو، ذلك سيؤدي إلى صراع واسع النطاق مع المملكة الأردنية الهاشمية". 

من جهته، أشار منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة، إلى أن الخطوة ستستنفذ "كل قدراتنا الدبلوماسية" في محاولة لثني الحكومة الإسرائيلية القادمة عن المضي قدما في مخططها.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه من الواضح أن "الضم غير متوافق مع القانون الدولي". 

ويبدي القادة العسكريون في إسرائيل ومن بينهم وزير الدفاع في الحكومة المقبلة بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي تحفظهما على الخطوة التي يران أنها ستتسبب بحالة من عدم الاستقرار الإقليمي. 

"الأكثر تضخما وإهدارا"

وستضم الحكومة الجديدة ما بين 34-36 وزيرا يمثلون مختلف الأطياف السياسية، من حزب العمل اليساري ومن التحالف الوسطي "أزرق أبيض" والليكود والأحزاب اليهودية المتشددة. 

وأثار استحداث الصفقة لمنصب رئيس الوزراء البديل الانتقادات خاصة وأنه سيزيد من الإنفاق الحكومي في الوقت الذي على الحكومة تنفيذ عملية إعادة بناء للاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا. 

وأحصت إسرائيل أكثر من 16 ألفا و500 إصابة بالفيروس بالإضافة إلى 268 وفاة. 

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الأحد، إن الحكومة المقبلة هي "الأكثر تضخما وإهدارا" في تاريخ إسرائيل. 

وأضافت "حصل ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي من حالة طوارئ غير مسبوقة". 

© 1994-2020 Agence France-Presse

                
 

الحرة / وكالات - واشنطن