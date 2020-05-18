دعا لـ "كتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية".. وزير الخارجية الإسرائيلي: خطة ترامب للسلام فرصة تاريخية

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد غابي أشكينازي الاثنين بأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في المنطقة تشكل فرصة تاريخية لمستقبل إسرائيل ولترسيم حدودها، وذلك في أول كلمة يلقيها بعد توليه منصبه.

وشكلت حكومة الوحدة الإسرائيلية الجديدة التي نالت ثقة البرلمان الأحد بعد نحو عام ونصف عام من أطول جمود سياسي تشهده إسرائيل.

وتخللت تلك الفترة ثلاث انتخابات خاضها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وخصمه السابق بيني غانتس من دون أن يحسما النتيجة.

وسيتم تقاسم السلطة في هذه الحكومة بين نتانياهو الذي يتزعم حزب الليكود اليميني والجنرال غانتس رئيس حزب أزرق أبيض الوسطي.

وجاءت تصريحات أشكينازي في مقر وزارة الخارجية في القدس الغربية، وقال سندفع نحو تطبيق الخطة الأميركية من خلال التنسيق مع الإدارة الأميركية، مشددا على أن "الرئيس دونالد ترامب يضع أمامنا فرصة تاريخية لتشكيل مستقبل دولة إسرائيل لعقود مقبلة".

وتنص خطة ترامب للسلام في الشرق الاوسط التي أعلنها أواخر يناير الفائت على ضم إسرائيل مستوطنات في الضفة الغربية، ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية على طول الحدود الأردنية والتي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

ورفض الفلسطينيون خطة ترامب جملة وتفصيلا واعتبروها منحازة لإسرائيل.

وأكد نتانياهو في خطابه الأحد أمام البرلمان (الكنيست) المضي قدما في خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية، وقال حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية، مضيفا إن الضم لن يبعدنا عن السلام، بل سيجعلنا أقرب أكثر إليه.

وفي خطابه أمام البرلمان الأحد، لم يأت غانتس على ذكر خطوة الضم، لكن شريكه أشكينازي اعتبر الاثنين أن خطة ترامب بمثابة خارطة طريق.

وأشار أشكينازي إلى أهمية العلاقات مع مصر والأردن اللذين وقعا معاهدتي سلام مع إسرائيل مؤكدا أنه سيعمل على الدفع بعلاقات مع دول أخرى في المنطقة لتعزيز أمن إسرائيل.

وأمضى أشكينازي نحو أربعة عقود في الجيش الإسرائيلي وتولى رئاسة أركانه بين العامين 2007 و2011.

وقال "اليوم لقد غيرت الزي العسكري، لكنني أعمل من أجل دولة إسرائيل، فعمل وزارة الخارجية يعتبر عمل أمن قومي".

ولا يوجد لإسرائيل دستور ولا حدود مرسومة، وتعمل وفق قانون أساسي وضع مع قيام الدولة.

وسيطرت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية إضافة إلى قطاع غزة في يونيو 1967.

ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.

وهدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء كل الاتفاقات والتفاهمات التي أبرمتها السلطة مع إسرائيل والولايات المتحدة، في حال أعلنت اسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة.

