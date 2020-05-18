إسرائيل

دعا لـ "كتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية".. وزير الخارجية الإسرائيلي: خطة ترامب للسلام فرصة تاريخية

فرانس برس
18 مايو 2020
وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد غابي أشكينازي يرى أن خطة ترامب للسلام في المنطقة تشكل فرصة تاريخية لمستقبل إسرائيل
وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد غابي أشكينازي يرى أن خطة ترامب للسلام في المنطقة تشكل فرصة تاريخية لمستقبل إسرائيل

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد غابي أشكينازي الاثنين بأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في المنطقة تشكل فرصة تاريخية لمستقبل إسرائيل ولترسيم حدودها، وذلك في أول كلمة يلقيها بعد توليه منصبه. 

وشكلت حكومة الوحدة الإسرائيلية الجديدة التي نالت ثقة البرلمان الأحد بعد نحو عام ونصف عام من أطول جمود سياسي تشهده إسرائيل. 

وتخللت تلك الفترة ثلاث انتخابات خاضها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وخصمه السابق بيني غانتس من دون أن يحسما النتيجة.

وسيتم تقاسم السلطة في هذه الحكومة بين نتانياهو الذي يتزعم حزب الليكود اليميني والجنرال غانتس رئيس حزب أزرق أبيض الوسطي.

وجاءت تصريحات أشكينازي في مقر وزارة الخارجية في القدس الغربية، وقال سندفع نحو تطبيق الخطة الأميركية من خلال التنسيق مع الإدارة الأميركية، مشددا على أن "الرئيس دونالد ترامب يضع أمامنا فرصة تاريخية لتشكيل مستقبل دولة إسرائيل لعقود مقبلة".

وتنص خطة ترامب للسلام في الشرق الاوسط التي أعلنها أواخر يناير الفائت على ضم إسرائيل مستوطنات في الضفة الغربية، ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية على طول الحدود الأردنية والتي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

ورفض الفلسطينيون خطة ترامب جملة وتفصيلا واعتبروها منحازة لإسرائيل.

وأكد نتانياهو في خطابه الأحد أمام البرلمان (الكنيست) المضي قدما في خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية، وقال حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية، مضيفا إن الضم لن يبعدنا عن السلام، بل سيجعلنا أقرب أكثر إليه. 

وفي خطابه أمام البرلمان الأحد، لم يأت غانتس على ذكر خطوة الضم، لكن شريكه أشكينازي اعتبر الاثنين أن خطة ترامب بمثابة خارطة طريق.

وأشار أشكينازي إلى أهمية العلاقات مع مصر والأردن اللذين وقعا معاهدتي سلام مع إسرائيل مؤكدا أنه سيعمل على الدفع بعلاقات مع دول أخرى في المنطقة لتعزيز أمن إسرائيل.

وأمضى أشكينازي نحو أربعة عقود في الجيش الإسرائيلي وتولى رئاسة أركانه بين العامين 2007 و2011.

وقال "اليوم لقد غيرت الزي العسكري، لكنني أعمل من أجل دولة إسرائيل، فعمل وزارة الخارجية يعتبر عمل أمن قومي". 

ولا يوجد لإسرائيل دستور ولا حدود مرسومة، وتعمل وفق قانون أساسي وضع مع قيام الدولة.

وسيطرت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية إضافة إلى قطاع غزة في يونيو 1967.

ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.

وهدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء كل الاتفاقات والتفاهمات التي أبرمتها السلطة مع إسرائيل والولايات المتحدة، في حال أعلنت اسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة.
 

فرانس برس

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وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد غابي أشكينازي يرى أن خطة ترامب للسلام في المنطقة تشكل فرصة تاريخية لمستقبل إسرائيل
إسرائيل

دعا لـ "كتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية".. وزير الخارجية الإسرائيلي: خطة ترامب للسلام فرصة تاريخية

إسرائيل

بعد 5 سنوات.. محكمة إسرائيلية تدين مستوطنا لحرقه عائلة الدوابشة

فرانس برس
18 مايو 2020
أدانت المحكمة الإسرائيلي عميرام بن أوليئيل بالشروع بالقتل العمد والتآمر لارتكاب جريمة عنصرية
أدانت المحكمة الإسرائيلي عميرام بن أوليئيل بالشروع بالقتل العمد والتآمر لارتكاب جريمة عنصرية

أدانت محكمة إسرائيلية الإثنين مستوطنا إسرائيليا بثلاث تهم بالقتل والمسؤولية عن هجوم بالحريق أودى بحياة طفل فلسطيني ووالديه بعد استهداف منزلهما في العام 2015 في الضفة الغربية المحتلة.  

وأعلنت المحكمة في بيان إدانة الإسرائيلي عميرام بن أوليئيل بالشروع بالقتل العمد والتآمر لارتكاب جريمة عنصرية.

 وأحرق الرضيع علي دوابشة في 21 يوليو 2015، الذي كان يبلغ من العمر 18 شهرا حيا أثناء نومه في منزل العائلة في قرية دوما شمال الضفة الغربية المحتلة. 

وتوفي والداه سعد ورهام دوابشة متأثرين بحروقهما بعد عدة أسابيع، في حين نجا شقيقه أحمد الذي كان يبلغ من العمر حينها 4 سنوات من المأساة.  

ومن المقرر أن يصدر الحكم على بن أوليئيل الشهر المقبل. 

وأعلن فريق الدفاع عن نيته الاستئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وقال في بيان باللغة العبرية: "هذا يوم أسود لدولة إسرائيل". 

ورفض بن أوليئيل الإدلاء بشهادته في المحكمة، فيما شكك محاميه بالاعترافات وأدلة الادعاء الأخرى التي قال المحققون في جهاز المخابرات (الشاباك) إنهم انتزعوها من موكله.

من جهته، اعتبر ناصر دوابشة، عم الطفل علي، قرار المحكمة "عدالة منقوصة"، وأضاف: "نتمنى أن تتخذ المحكمة قرارا قاسيا وجديا في الحكم بعدما تمت إدانة هذا المتهم اليوم".

وأبدى دوابشة تخوفه "من التعرض للانتقام من أشخاص آخرين شاركوا في حرق المنزل"، وقال: "نحن متأكدون أن من حرق المنزل أكثر من واحد".

وكانت المحكمة أعلنت في مايو العام الماضي أن بن أوليئيل أقر بأنه مذنب بالمشاركة في التحضير لـ"جريمة عنصرية"، وذلك في إطار اتفاق مع المدعي العام. 

وأدين الشاب بتهمة العضوية في ما يسمى "شباب التلال" وهي جماعة من المتطرفين اليهود، قالت المحكمة إنها تسعى إلى "غرس الخوف بين العرب وإلحاق أضرار بممتلكاتهم والمخاطرة بحياتهم".

فرانس برس