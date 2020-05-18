إسرائيل

بعد 5 سنوات.. محكمة إسرائيلية تدين مستوطنا لحرقه عائلة الدوابشة

فرانس برس
18 مايو 2020
أدانت المحكمة الإسرائيلي عميرام بن أوليئيل بالشروع بالقتل العمد والتآمر لارتكاب جريمة عنصرية
أدانت المحكمة الإسرائيلي عميرام بن أوليئيل بالشروع بالقتل العمد والتآمر لارتكاب جريمة عنصرية

أدانت محكمة إسرائيلية الإثنين مستوطنا إسرائيليا بثلاث تهم بالقتل والمسؤولية عن هجوم بالحريق أودى بحياة طفل فلسطيني ووالديه بعد استهداف منزلهما في العام 2015 في الضفة الغربية المحتلة.  

وأعلنت المحكمة في بيان إدانة الإسرائيلي عميرام بن أوليئيل بالشروع بالقتل العمد والتآمر لارتكاب جريمة عنصرية.

 وأحرق الرضيع علي دوابشة في 21 يوليو 2015، الذي كان يبلغ من العمر 18 شهرا حيا أثناء نومه في منزل العائلة في قرية دوما شمال الضفة الغربية المحتلة. 

وتوفي والداه سعد ورهام دوابشة متأثرين بحروقهما بعد عدة أسابيع، في حين نجا شقيقه أحمد الذي كان يبلغ من العمر حينها 4 سنوات من المأساة.  

ومن المقرر أن يصدر الحكم على بن أوليئيل الشهر المقبل. 

وأعلن فريق الدفاع عن نيته الاستئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وقال في بيان باللغة العبرية: "هذا يوم أسود لدولة إسرائيل". 

ورفض بن أوليئيل الإدلاء بشهادته في المحكمة، فيما شكك محاميه بالاعترافات وأدلة الادعاء الأخرى التي قال المحققون في جهاز المخابرات (الشاباك) إنهم انتزعوها من موكله.

من جهته، اعتبر ناصر دوابشة، عم الطفل علي، قرار المحكمة "عدالة منقوصة"، وأضاف: "نتمنى أن تتخذ المحكمة قرارا قاسيا وجديا في الحكم بعدما تمت إدانة هذا المتهم اليوم".

وأبدى دوابشة تخوفه "من التعرض للانتقام من أشخاص آخرين شاركوا في حرق المنزل"، وقال: "نحن متأكدون أن من حرق المنزل أكثر من واحد".

وكانت المحكمة أعلنت في مايو العام الماضي أن بن أوليئيل أقر بأنه مذنب بالمشاركة في التحضير لـ"جريمة عنصرية"، وذلك في إطار اتفاق مع المدعي العام. 

وأدين الشاب بتهمة العضوية في ما يسمى "شباب التلال" وهي جماعة من المتطرفين اليهود، قالت المحكمة إنها تسعى إلى "غرس الخوف بين العرب وإلحاق أضرار بممتلكاتهم والمخاطرة بحياتهم".

فرانس برس

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"من الضروري فحص جميع التفاصيل".. الصين ترسل فريقاً للتحقيق في وفاة سفيرها في إسرائيل

الحرة / ترجمات - دبي
18 مايو 2020
السفير البالغ من العمر 58 عامًا وصل إلى إسرائيل لشغل منصبه في فبراير
السفير البالغ من العمر 58 عامًا وصل إلى إسرائيل لشغل منصبه في فبراير

كشفت مصادر إسرائيلية لصحيفة هآرتس أن الصين سترسل فريقا خاصا للتحقيق في وفاة سفيرها لدى إسرائيل دو وي، والذي عثر على جثته داخل شقته في تل أبيب يوم الاحد.

وقالت المصادر إن الفريق سيغادر يوم الاثنين، وسيجري تحقيقا داخليا ويتولى ترتيبات نقل الجثة إلى بكين، فضلا عن تنسيق أنشطة السفارة.

وأشارت المصادر إلى أن الفريق سيضم ممثل لعائلة السفير الصيني، وأنه لن يخضع للحجر الصحي المعمول به حاليا في إسرائيل عند وصول الأجانب.

كان السفير الصيني، دو وي، 58 سنة، وٌجد ميتاً في سريره، بعد نحو 3 شهور على تعيينه كمبعوث صيني إلى إسرائيل.

وأكدت التقارير الأولية أن دو عٌثر عليه في فراشه من قبل الموظفين في مقر إقامته، ولم يتم العثور على أي علامات عنف على جسده، وقالت خدمة ماجن ديفيد أدوم للإسعافات الأولية إن سبب الوفاة يبدو أنه نوبة قلبية.

وفي وقت لاحق يوم الأحد، أبلغت مصادر حكومية صينية وسائل الإعلام في بكين أن دو "مات على ما يبدو لأسباب طبيعية ولكن من الضروري فحص جميع التفاصيل".

من جانبه، أفاد مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يوفال روتم أنه تحدث مع نائب السفير الصيني داي يومينغ للتعبير عن تعازيه، وقال إن الوزارة ستساعد السفارة الصينية في أي شيء قد تحتاجه على طول الطريق.

كما تلقت الخارجية الإسرائيلية اتصالات من جميع سفارات العالم في تل أبيب، طالبة المزيد من التفاصيل بشأن الظروف التي أدت إلى وفاة دو، بحسب هآرتس.

الحرة / ترجمات - دبي