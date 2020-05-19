غندلمان: نتلقى آلاف الطلبات من عرب وإيرانيين للهجرة إلى إسرائيل

قال عوفير غندلمان، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، إن بلاده تتلقى سنويا آلاف الطلبات من مواطنين إيرانيين وعرب للهجرة إليها.

وأكد غندلمان لموقع "الحرة" أن طلبات الهجرة إلى إسرائيل ترد من مواطنين عرب "من كل الدول العربية تقريبا".

وعن خلفيات طلبات مواطنين عرب وإيرانيين الهجرة لإسرائيل، قال غندلمان إنها "متنوعة جدا وعلى رأسها البحث عن كل من فرص العمل ومنح للدراسة الجامعية وتلقي علاج طبي وزوجة وحياة كريمة".

وكان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، قد نشر تغريدة على موقع تويتر، قال فيها إن طلبات الإيرانيين للهجرة إلى إسرائيل "تتزايد باستمرار"، واعتبرها دليلا على أن "الجهود التي يبذلها نظام الملالي الطغياني لغسل دماغ الشعب الإيراني ضد إسرائيل، فشلت كليا".

آلاف الإيرانيين يطلبون حاليا الهجرة إلى إسرائيل وعددهم يتزايد باستمرار. الجهود التي يبذلها نظام الملالي الطغياني لغسل دماع الشعب الإيراني ضد إسرائيل فشلت كليا.



على فكرة, أتلقى طلبات كثيرة من مواطني دول عربية مختلفة يريدون أيضا الهجرة إلى إسرائيل. بكل بساطة, الحياة هنا أفضل. pic.twitter.com/KhsDBk8Z43 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) May 19, 2020

ولم يقدم غندلمان تفاصيل إضافية عن هويات طالبي الهجرة العرب إلى إسرائيل، لكنه قال إنها ظاهرة قديمة وليست وليدة اليوم، وأضاف "من أجل الحفاظ على سلامة العرب الذين عبروا عن رغبتهم بالهجرة إلى إسرائيل، لا أستطيع إعطاء تفاصيل عنهم. هذه ظاهرة قديمة جدا ولم تبدأ اليوم".

ويقول موقع تايمز أو إسرائيل إن "هناك حوالي 38 ألف مهاجر وطالب لجوء أفريقي في إسرائيل وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية. حوالي 72 بالمئة منهم إريتريون و20 بالمئة سودانيون"، كانوا قد دخلوا عبر الحدود المصرية، من منطقة سيناء، قبل أن تنجز "إسرائيل بناء سياج إلكتروني بطول 242 كيلومترا على طول الحدود مع سيناء" عام 2014.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اعتقال "مشتبهيْن تسللا من الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بعد أن تم رصدهما وكشفهما خلال وقت قصير".

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان، إن الغرض من التسلل على ما يبدو "هو البحث عن عمل".