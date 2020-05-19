إسرائيل

غندلمان: نتلقى آلاف الطلبات من عرب وإيرانيين للهجرة إلى إسرائيل

الحرة - واشنطن
19 مايو 2020
مسؤول إسرائيلي يقول إن بلاده تتلقى سنويا آلاف طلبات الهجرة إليها من مواطنين عرب
مسؤول إسرائيلي يقول إن بلاده تتلقى سنويا آلاف طلبات الهجرة إليها من مواطنين عرب

قال عوفير غندلمان، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، إن بلاده تتلقى سنويا آلاف الطلبات من مواطنين إيرانيين وعرب للهجرة إليها.

وأكد غندلمان لموقع "الحرة" أن طلبات الهجرة إلى إسرائيل ترد من مواطنين عرب "من كل الدول العربية تقريبا".

وعن خلفيات طلبات مواطنين عرب وإيرانيين الهجرة لإسرائيل، قال غندلمان إنها "متنوعة جدا وعلى رأسها البحث عن كل من فرص العمل ومنح للدراسة الجامعية وتلقي علاج طبي وزوجة وحياة كريمة".

وكان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، قد نشر تغريدة على موقع تويتر، قال فيها إن طلبات الإيرانيين للهجرة إلى إسرائيل "تتزايد باستمرار"، واعتبرها دليلا على أن "الجهود التي يبذلها نظام الملالي الطغياني لغسل دماغ الشعب الإيراني ضد إسرائيل، فشلت كليا".

 

ولم يقدم غندلمان تفاصيل إضافية عن هويات طالبي الهجرة العرب إلى إسرائيل، لكنه قال إنها ظاهرة قديمة وليست وليدة اليوم، وأضاف "من أجل الحفاظ على سلامة العرب الذين عبروا عن رغبتهم بالهجرة إلى إسرائيل، لا أستطيع إعطاء تفاصيل عنهم. هذه ظاهرة قديمة جدا ولم تبدأ اليوم".

ويقول موقع تايمز أو إسرائيل إن "هناك حوالي 38 ألف مهاجر وطالب لجوء أفريقي في إسرائيل وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية. حوالي 72 بالمئة منهم إريتريون و20 بالمئة سودانيون"، كانوا قد دخلوا عبر الحدود المصرية، من منطقة سيناء، قبل أن تنجز "إسرائيل بناء سياج إلكتروني بطول 242 كيلومترا على طول الحدود مع سيناء" عام 2014.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اعتقال "مشتبهيْن تسللا من الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بعد أن تم رصدهما وكشفهما خلال وقت قصير".

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان، إن الغرض من التسلل على ما يبدو "هو البحث عن عمل".

 

الحرة - واشنطن

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إيران

صحيفة: إسرائيل وراء هجوم إلكتروني "عالي الدقة" على ميناء رجائي الإيراني

رويترز
19 مايو 2020
إسرائيل وراء هجوم إلكتروني عالي الدقة على ميناء إيراني
إسرائيل وراء هجوم إلكتروني عالي الدقة على ميناء إيراني

قال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" إن إسرائيل هي المسؤولة على الأرجح عن هجوم إلكتروني وقع هذا الشهر واستهدف أجهزة كمبيوتر في ميناء الشهيد رجائي وهو ما تسبب في ارتباك الحركة عبر الممرات المائية والطرق المؤدية إلى الميناء.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين ومسؤولين حكوميين أجانب لم تذكر أسماءهم أن الاضطراب الذي وقع في التاسع من مارس بأجهزة الكمبيوتر الإيرانية من المرجح أن يكون انتقاما لمحاولة هجوم إلكتروني وقعت في وقت سابق على أنظمة توزيع المياه في مناطق ريفية بإسرائيل.

ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن على الفور على طلب تعليق من "رويترز" على تقرير الصحيفة.

وقال المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية محمد راستاد لوكالة أنباء إيلنا الإيرانية الأسبوع الماضي إن الهجوم الإلكتروني لم يخترق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمنظمة واستطاع فقط التسلل إلى عدد من أنظمة التشغيل الخاصة وتدميرها.

وصرح مسؤول أمني حكومي أجنبي للصحيفة الأميركية أن الهجوم كان "عالي الدقة" وأن الأضرار التي لحقت بالميناء الإيراني كانت أكثر خطورة مما وصفته الروايات الإيرانية.

وكانت الصحيفة نشرت في الثامن من مايو الجاري أن إيران مرتبطة بمحاولة هجوم إلكتروني على شبكة المياه الاسرائيلية في أبريل، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين على إطلاع بالحادث قولهم إنه تم اعتراض الهجوم وإحباطه قبل حدوث ضرر بالغ.

يذكر أن بعض وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن حادثة النيران الصديقة التي أصابت البارجة كوناراك، والتي وقعت على بعد 700 كيلومتر من ميناء رجائي أثناء القيام بمناورة بحرية في خليج عمان، مما أسفر عن مقتل 19 جندي وإصابة 15 آخرين، مرتبطة بالتوترات السيبرانية التي تشهدها المنطقة.

وكانت إيران أقرت في بادئ الأمر بأن الحادث كان عرضيا، موضحة في فيديو نشر على موقع آجاء العسكري، أن جهاز القذائف الصاروخية تعرض لخلل عطـَّل رأسه الحربي وأعطاه توجيهات خاطئة تسببت في إصابة سفينة الدعم. 

 لكن المقطع لم يستبعد في ذات الوقت، أن يكون الحادث نتيجة "حرب إلكترونية من قبل العدو".

رويترز