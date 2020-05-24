أحدهما عربي.. نتانياهو يعلن معايدة زعيمين بعيد الفطر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، إنه قام بـ"معايدة رئيسي السودان وتشاد"، بمناسبة حلول عيد الفطر، وتحدث معهما عن "مواصلة تعزيز علاقات بلديهما مع إسرائيل".

وأضاف نتانياهو في تغريدة باللغة العربية أن "دولا إسلامية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل".

تحدثت هاتفيا خلال اليومين الأخيرين مع رئيسي السودان وتشاد وعايدتهما بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وتحدثت معهما عن مواصلة تعزيز علاقات بلديهما مع إسرائيل. دول إسلامية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 24, 2020

ولم يصدر تأكيد فوري للخبر من الرئاسة السودانية أو من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وفي بداية فبراير الماضي، فاجأ رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان بلاده والعالم، بلقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال البرهان في بيان، عقب اللقاء، الذي حدث على هامش مؤتمر في أوغندا، إن لقاءه مع نتانياهو جاء "لحفظ الأمن الوطني السوداني"، فيما أثار اللقاء وقتها موجة جدل في البلاد.

ونتيجة للقاء، أعلن رئيس السياسة الخارجية في المجلس السياسي السوداني رشاد فراج السراج استقالته من منصبه على خلفية اللقاء الذي تم بين البرهان ونتانياهو.

وغيرت السودان من سياساتها الخارجية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.

وأعلنت الولايات المتحدة بداية مايو الحالي، قبول السفير نور الدين ساتي سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى الولايات المتحدة، بعد عقود من التوتر في العلاقات بين البلدين بسبب ممارسات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، ودعمه للإرهاب.

ووصفت القائمة بالأعمال الأميركية في الخرطوم، أميرة عقارب، هذه الخطوة "بالتاريخية والكبيرة التي ستدفع باتجاه التطبيع الكامل بين البلدين".