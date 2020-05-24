إسرائيل

تفاصيل الجلسة الأولى لمحاكمة نتانياهو بتهم فساد

فرانس برس
24 مايو 2020
نتانياهو واضعا كمامة زرقاء داخل قاعة المحكمة أثناء محاكمته
نتانياهو واضعا كمامة زرقاء داخل قاعة المحكمة أثناء محاكمته

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، بنبرة تحد، أنه يمثل أمام المحكمة مرفوع الرأس، وذلك عند بدء محاكمته بقضايا فساد في القدس، واصفا التهم الموجهة إليه بالسخيفة.

وبعد نحو عام ونصف العام من أطول جمود سياسي شهدته الدولة العبرية وتخللته ثلاث انتخابات غير حاسمة، قاتل خلالها بضراوة من أجل استمرار وجوده على الساحة السياسية، بات نتانياهو، الأحد، أول رئيس وزراء إسرائيلي يمثل أمام القضاء أثناء توليه منصبه.

وقبل وصوله إلى المحكمة، التقى نتانياهو ناجين من المحرقة ليستمد منهم القوة كما قال. 

ومع وصوله إلى مقر المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية، والمحاط بعناصر الشرطة، وخلفه عناصر فريقه واضعين كمامات، هاجم نتانياهو الذي لم يضع كمامة، القضاء ووسائل الإعلام واتهمها بالعمل معا من أجل إسقاطه.

نتانياهو هاجم القضاء والإعلام "غير المحايد" قبيل أول جلسة لمحاكمته بتهم فساد
نتانياهو يهاجم القضاء والإعلام "غير المحايد" قبيل أول جلسة لمحاكمته بتهم فساد

وقال نتانياهو للصحفيين أثناء دخوله المقر "أقف أمامكم صلبا ومرفوع الرأس"، منددا بتهم "سخيفة" ضده.

ويلاحق نتانياهو  في ثلاث قضايا مختلفة، بينها واحدة حساسة جدا، تشمل توفير امتيازات حكومية لمجموعة مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

وأضاف، بينما اتهم قسما من الإعلام الإسرائيلي بأنه غير محايد في هذه القضية، "طلبت أن تنقل (الجلسات) مباشرة عبر الهواء كي يتمكن الرأي العام من الاستماع إلى كل شيء (مباشرة) وليس بواسطة صحفيين".

وداخل قاعة المحكمة، ظهر نتانياهو واضعا كمامة زرقاء. وأكد أنه يفهم طبيعة التهم الموجهة إليه. 

وقرب المحكمة، تجمع مؤيدون لرئيس الحكومة، رافعين الأعلام الإسرائيلية. وأمكن مشاهدة لافتة كتب عليها قضية دريفوس 2020، في إشارة إلى الفضيحة الناجمة عن خطأ قضائي في فرنسا على خلفية معاداة السامية مطلع القرن العشرين.

وفي تظاهرة مقابلة مناهضة لنتانياهو، ردد مئات الأشخاص عبارات "ديموقراطية، ديموقراطية"، متهمين رئيس الوزراء بالفساد.

غير مسبوقة

ووجهت لنتانياهو أيضا تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف 1000، الذي يذكر أنه تلقى هدايا من أنواع فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات بقيمة 700 ألف شيكل (180 ألف يورو) من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية.

ونتانياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي ولد بعد قيام دولة إسرائيل، وهو رئيس الوزراء الذي بقي في منصبه المدة الأطول في تاريخ الدولة، وأيضا أول رئيس وزراء في إسرائيل يخضع للمحاكمة وهو لا يزال في السلطة.

ويعتبر نتانياهو من أكثر زعماء إسرائيل يمينية، ويظهر عداء شديدا لإيران. وخلال حكمه، توقفت كل المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.

وفي عام 2009، استقال رئيس الوزراء إيهود أولمرت بعدما أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام إليه بتهمة الفساد. وقد حوكم ودين بتلقي رشاوى، وحكم عليه بالسجن لمدة 27 شهرا، لكن تم الإفراج عنه بعد 16 شهرًا.

وينتمي أولمرت، كما نتانياهو إلى حزب ليكود اليميني.

فرانس برس

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نتانياهو واضعا كمامة زرقاء داخل قاعة المحكمة أثناء محاكمته
إسرائيل

تفاصيل الجلسة الأولى لمحاكمة نتانياهو بتهم فساد

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إسرائيل

أحدهما عربي.. نتانياهو يعلن معايدة زعيمين بعيد الفطر

الحرة - واشنطن
24 مايو 2020
على اليمين عبد الفتاح البرهان وعلى اليسار بنيامين نتنياهو
على اليمين عبد الفتاح البرهان وعلى اليسار بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، إنه قام بـ"معايدة رئيسي السودان وتشاد"، بمناسبة حلول عيد الفطر، وتحدث معهما عن "مواصلة تعزيز علاقات بلديهما مع إسرائيل".

وأضاف نتانياهو في تغريدة باللغة العربية أن "دولا إسلامية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل".

ولم يصدر تأكيد فوري للخبر من الرئاسة السودانية أو من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وفي بداية فبراير الماضي، فاجأ رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان بلاده والعالم، بلقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال البرهان في بيان، عقب اللقاء، الذي حدث على هامش مؤتمر في أوغندا، إن لقاءه مع نتانياهو جاء "لحفظ الأمن الوطني السوداني"، فيما أثار اللقاء وقتها موجة جدل في البلاد.

ونتيجة للقاء، أعلن رئيس السياسة الخارجية في المجلس السياسي السوداني رشاد فراج السراج استقالته من منصبه على خلفية اللقاء الذي تم بين البرهان ونتانياهو.

وغيرت السودان من سياساتها الخارجية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.

وأعلنت الولايات المتحدة بداية مايو الحالي، قبول السفير نور الدين ساتي سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى الولايات المتحدة، بعد عقود من التوتر في العلاقات بين البلدين بسبب ممارسات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، ودعمه للإرهاب.

ووصفت القائمة بالأعمال الأميركية في الخرطوم، أميرة عقارب، هذه الخطوة "بالتاريخية والكبيرة التي ستدفع باتجاه التطبيع الكامل بين البلدين".

الحرة - واشنطن