إسرائيل

إيباك تكشف مصير مؤتمرها العام في ظل جائحة كورونا

الحرة / وكالات - واشنطن
01 يونيو 2020
إيباك تلغي مؤتمرها القادم بسبب كورونا
إيباك تلغي مؤتمرها القادم بسبب كورونا

أعلنت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "إيباك"، الأحد، أنها ستلغي مؤتمرها لعام 2021، بسبب مخاوف مستقبلية من جائحة كورونا الفيروسية، حسب صحيفة جيروزاليم بوست.

وقد أرسلت رئيسة المنظمة، بيتسي كورن، رسالة إلكترونية إلى الأعضاء، أبلغتهم فيها بإلغاء المؤتمر الذي كان مقررا بواشنطن في مارس القادم، حسب الصحيفة.

وأوضحت كورن أنه "بالنظر إلى الشكوك المستمرة التي أوجدتها جائحة كوفيد-19، وبدون وسيلة يمكن التنبؤ بها لجمع آلاف الأميركيين الموالين لإسرائيل بأمان، فقد اضطررنا إلى إلغاء مؤتمر سياسة إيباك لعام 2021".

وتعتبر إيباك منن أقوى جماعات الضغط في أميركا وهدفها تحقيق الدعم الأميركي لإسرائيل. ولا تقتصر المشاركة فيها على اليهود بل تضم أعضاء ديموقراطيين وجمهوريين. وكان قد تم تأسيسها في عهد إدارة الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور.

وأكدت الرسالة البريدية أن إلغاء المؤتمر ، لا يلغي التزام المنظمة بضمان سلامة وأمن أميركا وإسرائيل وأضافت "في حين أننا سنفتقد بشدة رؤية عائلة إيباك في واشنطن والتواصل شخصيا كمجتمع مؤيد لإسرائيل، فإن ما يربطنا حقًا معًا هو التزامنا المشترك بضمان سلامة وأمن أميركا وإسرائيل". 

وأوضحت رئيسة إيباك في رسالتها أن المنظمة ستستمر في إيجاد طرق جديدة ومبتكرة في العام القادم للتواصل عبر الإنترنت، وبشكل شخصي، لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان نحو 16 ألف شخص قد شاركوا في مؤتمر  إيباك الذي عقد في مطلع مارس الماضي، لكن ستة منهم، على الأقل، تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

 


 

الحرة / وكالات - واشنطن

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إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا في القدس للاشتباه بحمله سلاحا

رويترز
30 مايو 2020
لم يكن يحمل سلاحا وربما كان‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬يعاني من مشكلات عقلية
لم يكن يحمل سلاحا وربما كان‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬يعاني من مشكلات عقلية

قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة قتلت فلسطينيا بالرصاص في البلدة القديمة بالقدس السبت للاشتباه في أنه يحمل سلاحا، لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أنه تبين لاحقا أنه كان أعزل.

وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة "رصدت وحدات الشرطة التي تباشر دورياتها هناك مشتبها به ومعه شيء مثير للريبة يبدو كأنه مسدس. طلبوا منه التوقف وبدأوا في مطاردته، وخلال الملاحقة فتح الضباط النار على المشتبه به".

وأضاف روزنفيلد أن المشتبه به فلسطيني من سكان القدس الشرقية.

ولم تؤكد الشرطة للصحفيين إن كان مسلحا لكن القناة الثالثة عشرة الإخبارية الإسرائيلية قالت إنه لم يكن يحمل سلاحا وربما كان‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬يعاني من مشكلات عقلية.

واستنكر مسؤولون فلسطينيون ما حدث.

وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "جريمة اغتيال الشهيد إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم تضع على عاتق المجتمع الدولي رفع الحصانة عن إسرائيل وجرائمها المنظمة فورا ومحاسبتها ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون".

"ندعو المحكمة الجنائية الدولية لفتح التحقيق الجنائي دون تأخير قبل إغراق فلسطين بجرائم لا حصر لها".

وقال أمين سر حركة فتح - إقليم القدس شادي مطور إن مقتل الحلاق (32 عاما) ”وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة عند باب الأسباط صباح اليوم هو انعكاس للسياسة الممنهجة لترهيب المقدسيين ومحاولة تهجيرهم لصالح مخططات التهويد والأسرلة المحمومة".

وأضاف "ما جرى أن جنديا مهووسا أطلق النار تجاه شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة خُيّل له أنه كان يحمل جسما مشبوها، ليتبين لاحقا أنه لم يكن مسلحا ولكن أُعدم بدم بارد".

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "إن إعدام جيش الاحتلال مواطنا فلسطينيا من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس المحتلة، يؤكد إجرام قادة الاحتلال وساديتهم".

وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة مع قول إسرائيل إنها تأمل في المضي قدما في خطة لبسط السيادة على مستوطنات يهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، وهي أراض يريدها الفلسطينيون ضمن دولة مستقلة.

وحذر الفلسطينيون والأمم المتحدة ودول عربية وأوروبية من تلك الخطوة وأعلن الفلسطينيون إنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة احتجاجا.

ويوم الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده أطلقوا النار على فلسطيني وإنه سقط قتيلا بعدما حاول دهسهم بسيارة في الضفة الغربية.

رويترز