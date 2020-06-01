إسرائيل

التصدي لكورونا.. إسرائيل مستعدة لكشف "أسرارها الثلاثة"

01 يونيو 2020
إسرائيل تبدي أستعدادها لمشاطرة العالم جهودها للحد من وباء كورونا
إسرائيل تبدي أستعدادها لمشاطرة العالم جهودها للحد من وباء كورونا

أعربت إسرائيل عن استعدادها لتبادل الاستراتيجيات التي اتبعتها للحد من انتشار فيروس كورونا، مع  بقية دول العالم، بحسب تقرير لصحيفة جيروزالم بوست.

ورغم فتحها للمدارس والأعمال، تعتبر إسرائيل من الدول التي نجحت في الحد من المرض بشكل كبير.

 فهي لم تسجل حتى الآن سوى 284 حالة وفاة، أي بمعدل 31 لكل مليون نسمة، مقارنة بـ 310 وفاة لكل مليون في الولايات المتحدة، و 560 في المليون في بريطانيا، و427 في المليون في فرنسا.

والمشروع  عبارة عن شراكة بين الوكالة اليهودية لإسرائيل، ومعهد وايزمان للعلوم، وشركة الرعاية الصحية كلاليت.

وقال عاموس هيرمون، الرئيس التنفيذي لـIsrael Experience ، الفرع التعليمي للوكالة اليهودية لصحيفة جيروزالوم بوست، "نؤكد أن هذا المشروع مفتوح لجميع المهتمين بالانضمام بغض النظر عن الدين أو الجنسية أو أي اعتبار آخر".

أحد البروتوكولات الأساسية التي يوصي بها الخبراء الإسرائيليون، هو إبقاء مرضى الفيروس التاجي تحت المراقبة منذ مراحل مبكرة للغاية.

وقد  شددت إسرائيل على هذه الاستراتيجية بعد أن لحظت ارتفاعا لافتا في عدد الإصابات بالفيروس بلغ 100 حالة خلال يوم واحد، وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بالإرشادات وخفض الاختبارات، حسب الصحيفة.

إيلي واكسمان، الأستاذ في معهد وايزمان للعلوم،  قال إن هناك ثلاث خطوات لا بد من اتباعها لمنع حدوث إغلاق ثان في البلاد، وهي الاختبارات، والتتبع، والعزل، وكلها يجب أن تتم في غضون يومين، "فترة اليومين حاسمة.. إذا استغرق الأمر خمسة أو ستة أيام، فإن معظم المصابين سينقلون المرض بنسب كبيرة".

وقال واكسمان "إننا بحاجة، أثناء تفشي المرض، إلى إجراء اختبارات كافية لجميع الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض،  ربما حتى 10 آلاف في اليوم".

أما اختصاصية القلب فيريد جلعاد، التي تعمل في مستشفى سان مارتينو في جنوة، بإيطاليا، فقالت للصحيفة إن من أهم الاستراتيجيات التي يقترحونها للتصدي للمرض،  "تنفيذ نظام لقياس مستوى الأكسجين لدى المرضى، فنقص الأكسجين يعتبر من أخطر الأعراض التي تحتم توفير علاج عاجل".

وأضافت جلعاد لجوريزالوم بوست "نحن نشجع المجتمعات المحلية على تحديد مرضاها وتعيين  طاقم طبي صغير لمراقبة مستوى الأكسجين لهم من خلال جهاز يسمى مقياس التأكسج، ومتابعتهم مرتين يوميا لمعرفة مدى تقدم الوضع". 

وشددت جلعاد على أن الكشف المبكر عن الأعراض ومراقبة المرضى في مرحلة مبكرة من المرض يحدث فرقا كبيرا "لقد قمنا ببناء برنامج للقيام بذلك، وهو بسيط للغاية ويمكن تنفيذه بسهولة".

بواز كاتز، كبير العلماء في  معهد وايزمان، قال من جانبه للصحيفة "إن مراقبة المرضى باستخدام مقياس التأكسج أمر بسيط للغاية، "في إسرائيل كل مريض لديه جهاز قياس للتأكسج. إنه أمر بسيط جدا لكنه يمكن أن ينقذ الكثير من الأرواح".

 

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إسرائيل

إيباك تكشف مصير مؤتمرها العام في ظل جائحة كورونا

الحرة / وكالات - واشنطن
01 يونيو 2020
إيباك تلغي مؤتمرها القادم بسبب كورونا
إيباك تلغي مؤتمرها القادم بسبب كورونا

أعلنت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "إيباك"، الأحد، أنها ستلغي مؤتمرها لعام 2021، بسبب مخاوف مستقبلية من جائحة كورونا الفيروسية، حسب صحيفة جيروزاليم بوست.

وقد أرسلت رئيسة المنظمة، بيتسي كورن، رسالة إلكترونية إلى الأعضاء، أبلغتهم فيها بإلغاء المؤتمر الذي كان مقررا بواشنطن في مارس القادم، حسب الصحيفة.

وأوضحت كورن أنه "بالنظر إلى الشكوك المستمرة التي أوجدتها جائحة كوفيد-19، وبدون وسيلة يمكن التنبؤ بها لجمع آلاف الأميركيين الموالين لإسرائيل بأمان، فقد اضطررنا إلى إلغاء مؤتمر سياسة إيباك لعام 2021".

وتعتبر إيباك منن أقوى جماعات الضغط في أميركا وهدفها تحقيق الدعم الأميركي لإسرائيل. ولا تقتصر المشاركة فيها على اليهود بل تضم أعضاء ديموقراطيين وجمهوريين. وكان قد تم تأسيسها في عهد إدارة الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور.

وأكدت الرسالة البريدية أن إلغاء المؤتمر ، لا يلغي التزام المنظمة بضمان سلامة وأمن أميركا وإسرائيل وأضافت "في حين أننا سنفتقد بشدة رؤية عائلة إيباك في واشنطن والتواصل شخصيا كمجتمع مؤيد لإسرائيل، فإن ما يربطنا حقًا معًا هو التزامنا المشترك بضمان سلامة وأمن أميركا وإسرائيل". 

وأوضحت رئيسة إيباك في رسالتها أن المنظمة ستستمر في إيجاد طرق جديدة ومبتكرة في العام القادم للتواصل عبر الإنترنت، وبشكل شخصي، لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان نحو 16 ألف شخص قد شاركوا في مؤتمر  إيباك الذي عقد في مطلع مارس الماضي، لكن ستة منهم، على الأقل، تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

 


 

الحرة / وكالات - واشنطن