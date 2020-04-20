الأردن يسعى لتصدير معدات طبية خلال أسابيع

أعرب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الأحد، عن أمله في أن تتمكن بلاده من تصدير معدات طبية خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن المملكة تأمل بإرسال أطباء وممرضين للدول التي تحتاج إلى الدعم الطبي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الملك عبد الله في مقابلة مع برنامج "فايس ذي نايشن" الذي تبثه شبكة "سي بي أس" الأميركية، ونشرها الديوان الملكي "نأمل في الأسابيع المقبلة، وبحسب قدراتنا، أن نتمكن من تصدير المعدات الطبية. فالأردن من أفضل بلدين في الصناعات الدوائية والإمكانيات الطبية في المنطقة".

وأضاف "لقد بدأنا في وقت سابق بتصدير الكمامات والأدوية لدول أخرى، ويعمل قطاعنا الخاص على زيادة قدرته الإنتاجية".

وتابع الملك عبد الله "نحن نأمل أن نتمكن من إرسال أطبائنا وممرضينا للدول التي بحاجة للدعم الطبي في المنطقة أو حول العالم"، مضيفا "نتواصل مع أصدقائنا لنرى كيف بإمكان الأردن مساعدتهم كما ساعدونا".

وأكد الملك أن بلاده تغلبت على سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال "نحن اتخذنا إجراءات في وقت مبكر جدا، وساعدنا ذلك على تسوية المنحنى وتخفيض عدد الإصابات، والتغلب على سرعة انتشار الفيروس بشكل جيد. قمنا باتخاذ تدابير صارمة، أغلقنا حدودنا واتخذنا إجراءات للغلق وإنشاء مناطق للحجر الصحي والعزل في البلاد بأكملها، ولكننا الآن بصدد التخفيف من هذا الغلق بشكل تدريجي".

وزير الصحة الأردني سعد جابر، قال من جهته في مؤتمر صحفي: "في بداية الجائحة لم نكن ننتج أي كمامة واليوم ننتج ما يزيد على 150 ألف كمامة يوميا تكفي استهلاكنا، وبعد 10 أيام سنكون قادرين على إنتاج مليون كمامة في اليوم".

وما زال الأردن نسبياً بمنأى من تفشي الوباء على نطاق واسع، مع تسجيله 417 إصابة مؤكدة بالفيروس وسبع حالات وفاة، وفق الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

