الأردن

الأردن يسعى لتصدير معدات طبية خلال أسابيع

20 أبريل 2020
العاهل الأردني يأمل أن تتمكن بلاده من تصدير معدات طبية خلال الأسابيع المقبلة
العاهل الأردني يأمل أن تتمكن بلاده من تصدير معدات طبية خلال الأسابيع المقبلة

أعرب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الأحد، عن أمله في أن تتمكن بلاده من تصدير معدات طبية خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن المملكة تأمل بإرسال أطباء وممرضين للدول التي تحتاج إلى الدعم الطبي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الملك عبد الله في مقابلة مع برنامج "فايس ذي نايشن" الذي تبثه شبكة "سي بي أس" الأميركية، ونشرها الديوان الملكي "نأمل في الأسابيع المقبلة، وبحسب قدراتنا، أن نتمكن من تصدير المعدات الطبية. فالأردن من أفضل بلدين في الصناعات الدوائية والإمكانيات الطبية في المنطقة".

وأضاف "لقد بدأنا في وقت سابق بتصدير الكمامات والأدوية لدول أخرى، ويعمل قطاعنا الخاص على زيادة قدرته الإنتاجية".

وتابع الملك عبد الله "نحن نأمل أن نتمكن من إرسال أطبائنا وممرضينا للدول التي بحاجة للدعم الطبي في المنطقة أو حول العالم"، مضيفا "نتواصل مع أصدقائنا لنرى كيف بإمكان الأردن مساعدتهم كما ساعدونا".

وأكد الملك أن بلاده تغلبت على سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال "نحن اتخذنا إجراءات في وقت مبكر جدا، وساعدنا ذلك على تسوية المنحنى وتخفيض عدد الإصابات، والتغلب على سرعة انتشار الفيروس بشكل جيد. قمنا باتخاذ تدابير صارمة، أغلقنا حدودنا واتخذنا إجراءات للغلق وإنشاء مناطق للحجر الصحي والعزل في البلاد بأكملها، ولكننا الآن بصدد التخفيف من هذا الغلق بشكل تدريجي".

وزير الصحة الأردني سعد جابر، قال من جهته في مؤتمر صحفي: "في بداية الجائحة لم نكن ننتج أي كمامة واليوم ننتج ما يزيد على 150 ألف كمامة يوميا تكفي استهلاكنا، وبعد 10 أيام سنكون قادرين على إنتاج مليون كمامة في اليوم".

وما زال الأردن نسبياً بمنأى من تفشي الوباء على نطاق واسع، مع تسجيله 417 إصابة مؤكدة بالفيروس وسبع حالات وفاة، وفق الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.
 

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مقر وزارة الأوقاف المصرية بالعاصمة القاهرة
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العاهل الأردني يأمل أن تتمكن بلاده من تصدير معدات طبية خلال الأسابيع المقبلة
الأردن

الأردن يسعى لتصدير معدات طبية خلال أسابيع

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الأردن

اعتقال صحفيين في الأردن إثر تغطية خاصة بكورونا

10 أبريل 2020
القرار أتى بعد تقرير حول الأوضاع الاقتصادية في الأردن
القرار أتى بعد تقرير حول الأوضاع الاقتصادية في الأردن

أوقفت السلطات الأردنية، مساء الخميس، صحفيين، بعد نقل أنباء تخص الوضع الاقتصادي في البلاد إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، ما استدعى لجنة حماية حرية الصحفيين للتنديد بالخطوة. 

ونشرت القناة بيانا عبر موقعها الإلكتروني أكدت فيه اعتقال الصحفيين وقالت: "باشرت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة مساء الخميس بالتحقيق مع المدير العام للقناة المهندس فارس الصايغ، ومدير الأخبار في قناة رؤيا السيد محمد الخالدي، على خلفية نشر إحدى المواد الاعلامية التي بثت على شاشة رؤيا ومنصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكدت قناة رؤيا أنها "كانت وستبقى داعمه لجهود الدولة الأردنية بكافة الأزمات باعتبارها جزءاً من إعلام الدولة الأردنية الذي يعمل بمهنية عالية وبحس وطني مسؤول ، وأنها وبذات الوقت تؤكد على احترامها لمبدأ سيادة القانون واستقلال ونزاهة القضاء الأردني العادل".

وفي بيان آخر، قدمت القناة اعتذارها عن نشر أي مقاطع فيديو ومقابلات شخصية لا تنسجم مع إجراءات الدولة الأردنية بكافة كوادرها لمحاربة انتشار فايروس كورونا.

من جهتها، نشرت لجنة حماية حرية الصحفيين بيانا، الجمعة، نددت فيه توقيف الصحفيين لمدة 14 يوما، مشيرة إلى أن "السلطات الأردنية يجب عليها أن تعمل بالتعاون مع وسائل الصحافة في سبيل إعلام المواطنين عن التأثيرات المتنوعة لمرض كوفيد-19، وليس اعتقال الصحفيين الذين يكشفون القلق العام حول الفيروس والاستجابة الحكومية له"، وفقا لما قاله شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للجنة. 

وطالبت اللجنة بالإفراج "فورا" عن الصايغ والخالدي و"السماح لهما بمواصلة عملهما دون تدخل من السلطات".
 