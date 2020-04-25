الأردن

الأردن يوصي المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة

25 أبريل 2020
مازال الأردن نسبيا بمنأى عن تفشي الوباء
مازال الأردن نسبيا بمنأى عن تفشي الوباء

أوصى وزير الصحة الأردني سعد جابر السبت "جميع" المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة للوقاية من وباء كوفيد-19.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي إن "هذا المرض ينتقل عن طريق الملامسة المباشرة للأسطح" وعن طريق "الرذاذ خلال الكلام المباشر عن قرب". وأضاف "ننصح الجميع بلبس كمامة خاصة".

وأضاف "إذا تكلمت مع أحد (المواطنين، فاحرص على) أن تكون (هناك) مسافة متر (واحد) على الأقل لكي لا ينتقل الرذاذ خلال الكلام إلى وجهك أو الأسطح القريبة".

ولم يوضح الوزير ما إذا كان هناك توجه لفرض عقوبات على المخالفين.

 وعادة، لا يرتدي جميع الأشخاص الذين يخرجون للتسوق خلال الساعات المسموح بها خلال حظر التجوال الكمامات.

ومازال الأردن نسبيا بمنأى عن تفشي الوباء مع تسجيله 444 إصابة مؤكدة بالفيروس وسبع وفيات، حسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

وفرضت الحكومة الأردنية في 21 مارس الماضي حظر تجوال شامل ضمن إجراءات اتخذتها لمواجهة جائحة كوفيد-19.

ثم خفف لاحقا فسُمح لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة، وسُمح للمواطنين بالخروج سيرا للتبضع من البقالات والمحال القريبة من مكان سكنهم.

وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمّان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر.

وقررت الحكومة في 18 مارس تعطيل القطاعين العام والخاص حتى منتصف أبريل الحالي، ثم قررت تمديد هذه العطلة حتى نهاية الشهر.

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 مقتل أربعة أطفال ووالدتهم بانفجار قنبلة شمال الأردن

20 أبريل 2020
عناصر من الشرطة الأردنية
عناصر من الشرطة الأردنية

أعلن مصدر أمني أردني الاثنين مقتل أربعة أطفال ووالدتهم في انفجار قنبلة يدوية في محافظة المفرق شمال المملكة. 

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان إن "بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة المفرق (70 كلم شمال عمان) اليوم (الاثنين) حول وقوع انفجار في أحد الأحياء في مدينة المفرق، حيث تم على الفور التحرك للمكان، وتبين وقوع انفجار لقنبلة يدوية". 

واوضح أنه "نتج عن الحادثة وفاة أربعة أطفال وأمهم"، مشيرا إلى إن "فرقا متخصصة تقوم الآن بالكشف على الموقع وفتح تحقيق في الحادثة" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل. 

وتقع محافظة المفرق بالقرب من الحدود الأردنية السورية. 


                 
 