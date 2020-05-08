الأردن

كورونا يتسبب بزيادة عجز الموازنة في الأردن.. ومخاوف من "اضطرابات" بسبب الفقر والبطالة

الحرة / وكالات - واشنطن
08 مايو 2020
زادت أزمة كورونا الوضع الاقتصادي في الأردن تعقيدا.
زادت أزمة كورونا الوضع الاقتصادي في الأردن تعقيدا.

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن من المتوقع أن يرتفع عجز ميزانية البلاد مليار دينار (1.4 مليار دولار) على الأقل، بعدما تضررت المالية العامة للحكومة بشدة بسبب تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الذي يعتمد على المساعدات، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وقال العسعس إن خسائر العزل العام تقدر بمئة مليون دينار (140 مليون دولار) يوميا. 

وبدأ تطبيق العزل العام في مارس، وتم تخفيفه خلال الأسبوعين الماضيين حيث سمحت السلطات لشركات وصناعات باستئناف العمل.

وقال العسعس لقناة المملكة التلفزيونية الإخبارية إن التوقعات تشير إلى أن العجز حتى نهاية العام سيتجاوز ما كان متوقعا بمليار دينار على الأقل، مضيفا أن الأثر هو الأسوأ في عقود.

وتوقعت الحكومة عجزا بقيمة 1.3 مليار دينار (1.8 مليار دولار) في ميزانية العام الحالي التوسعية لعام 2020، والتي شملت زيادات كبيرة في أجور القطاع العام لضمان الاستقرار في أعقاب موجة من الاحتجاجات في المنطقة.

وقال العسعس إن هذه ضربة كبيرة للاقتصاد وإن الوضع شديد الصعوبة.

ومن المتوقع أن ينخفض نمو اقتصاد البلاد في 2020 بنسبة 3.4 بالمئة مقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو 2.1 بالمئة قبل الأزمة.

ولم يستبعد الوزير الاقتراض من الأسواق العالمية للمساعدة في تغطية بعض الاحتياجات التمويلية الإضافية للبلاد، رغم أنه حذر من أن أسواق الائتمان تأثرت أيضا.

ويقول مصرفيون إن الحكومة التي تفتقر للسيولة لجأت بالفعل إلى المزيد من الاقتراض المحلي من البنوك في الشهرين الماضيين لتغطية الاحتياجات التمويلية.

ووافق صندوق النقد على برنامج حجمه 1.3 مليار دولار لمدة أربع سنوات للأردن في مارس الماضي، وهو ما تأمل المملكة في أن يوفر تمويلا من مانحيها الكبار الغربيين القلقين بشأن استقرار البلاد.

ومن شأن أي اقتراض جديد أن يزيد الدين العام القياسي البالغ 42 مليار دولار، والمتوقع الآن أن يتجاوز 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 97 بالمئة حاليا.

وتصاعد الدين بسبب سنوات من الإنفاق الجامح على القطاع العام المتنامي بسرعة إذ سعت الحكومات المتعاقبة إلى إرضاء المواطنين عبر وظائف حكومية للحفاظ على الاستقرار.

وقال العسس إن الحكومة خططت لتخفيضات كبيرة في الإنفاق لتعويض تراجع حاد قدره 600 مليون دينار في الإيرادات حتى أبريل نيسان مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن الحكومة لا تعتزم حاليا فرض أي ضرائب جديدة، وهي المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.

وأي تخفيضات للبيروقراطية الحكومية المتضخمة، التي تتكبد 600 مليون دينار شهريا على صورة تكاليف رواتب، سيتسم بالحساسية السياسية.

ويقع الأردن ضمن أعلى دول العالم من حيث الإنفاق الحكومي قياسا إلى حجم اقتصاده.

ويقول مسؤولون في محادثات خاصة إن المخاوف تتنامى من أن يؤدي تسريح عاملين ووقوع حالات إفلاس بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا، إلى زيادة الفقر والبطالة وربما يطلق في نهاية المطاف اضطرابات مدنية.

وقال العسس إن المسألة التي تقلق الحكومة أكثر هي زيادة البطالة والفقر.

الحرة / وكالات - واشنطن

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الأردن

الغرامة لمن لا يرتدي كمامة وقفازين.. إجراءات جديدة في الأردن

الحرة / وكالات - واشنطن
03 مايو 2020
جندي أردني يهدي مغادري الحجر الصحي الورود
جندي أردني يهدي مغادري الحجر الصحي الورود

 قررت الحكومة الأردنية، الأحد، فرض غرامة مالية على كل من لا يضع كمامة وقفازين في الأماكن العامة والوزارات والمراكز التجارية والشركات والعيادات الطبية، وذلك من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد. 

ويأتي القرار بعدما خففت السلطات من إجراءات حظر التجول والإغلاق، وسمحت بإستئناف النشاطات الاقتصادية من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء. 

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، في مؤتمر صحفي "يتوجب على كل شخص التقيد بمسافات تباعد، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، والشركات والمؤسّسات والمنشآت وأماكن التسوق والمولات، والمحلات التجارية، والعيادات الطبية والمراكز الصحية. 

وأضاف "ستفرض عقوبات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمامات والقفازات الطبيّة، أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر". 

وأوضح العضايلة، وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كل شخص لا يضع كمامة وقفازين في الأماكن العامة "سيعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 20 دينارا (حوالي 30 دولارا)، ولا تزيد على 50 دينارا (حوالي 70 دولارا). 

أما بالنسبة للمنشآت التي لا يضع العاملون فيها أو مرتادوها كمامات وقفازات، فستعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 100 دينار (حوالي 145 دولارا) ولا تزيد على 200 دينار (حوالي 285 دولارا) ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة 14 يوما.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير الصحة سعد جابر قد دعيا في وقت سابق المواطنين إلى وضع الكمامات والقفازات في الأماكن العامة.

وعادة، لا يضع الكمامات جميع الأشخاص الذين يخرجون للتسوق في الساعات المسموح بها خلال حظر التجول، وسط ميل إلى التساهل في احترام إجراءات التباعد الاجتماعي أو العزل.

وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، أكد من جهته أنه تقرر فتح جميع القطاعات الاقتصادية التي لم يكن قد سمح لها بالعمل بشكل كامل والسماح لها بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك اعتبارا من الأربعاء المقبل، من دون تحديد ماهية هذه القطاعات.

وأضاف أنه "تقرر بالمقابل تأجيل النظر بعمل المدارس ورياض الاطفال ودور الحضانة والجامعات والكليات والمعاهد والمراكز والمعاهد الثقافية والتدريبية وصالات المطاعم والمقاهي والاكتفاء بخدمات المناولة والتوصيل". 

وتابع "كما تقرر تأجيل النظر بعمل المسابح العامة والنوادي الرياضية والحمامات الشرقية ودور العبادة وصالات الأفراح والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية ودور السينما ومنشآت تنظيم المهرجانات والمؤتمرات والمعارض". 

وأكد الحموري أنه تم السماح لكافة وسائط النقل بالعمل بكامل طاقتها، وإلغاء العمل بنظام الفردي والزوجي اعتبارا من الأحد المقبل.

وفرضت الحكومة الأردنية في 21 مارس الماضي حظر تجول شامل ضمن إجراءات اتخذتها لمواجهة مخاطر تفشي كوفيد-19، ثم خففت الإجراء لاحقا وسمح لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة.

وما زال الأردن بمنأى نسبياً من تفشي الوباء مع تسجيله 461 إصابة مؤكدة بالفيروس وتسع وفيات، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

ولم يسجل الأردن أي حالات إصابة، الأحد، "باستثناء حالة غير أردنية على معبر جابر لم يتم السماح لها بالدخول"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن وزارة الصحة. 
 

الحرة / وكالات - واشنطن