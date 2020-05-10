الأردن

أحلام التميمي إلى الواجهة مجددا.. هل تفرض واشنطن عقوبات على عمّان؟

الحرة / ترجمات - دبي
10 مايو 2020
لحظة الإفراج على أحلام التميمي في 2011 في صفقة تبادل الأسرى
لحظة الإفراج على أحلام التميمي في 2011 في صفقة تبادل الأسرى

هدد 7 أعضاء في الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري بفرض عقوبات على الأردن، في حال عدم تسلم أحلام التميمي المتهمة بتفجير مطعم "سوبارو" في القدس عام 2001، وفقا لصحيفة جيروزالم بوست.

وأرسل الأعضاء رسالة إلى السفير الأردني في واشنطن، يطالبون فيها بتسلم التميمي لاستكمال محاكمتها، مؤكدين أن القانون الأميركي يسمح بمعاقبة الأردن في حالة عدم تسليمها.

كتب الرسالة غريغ ستيوب عضو الكونغرس عن ولاية فلوريدا، ووقع عليها 6 أعضاء مقربون من إدارة الرئيس دونالد ترامب، بهدف زيادة الضغط على عمّان لتسليم التميمي، التي سهلت تفجير المطعم الذي راح ضحيته 15 شخصاً بينهم ضحايا يحملون الجنسية الأميركية.

وكان حُكم على التميمي بالسجن مدى الحياة في إسرائيل، ولكن أُفرج عنها في صفقة تبادل للأسرى عام 2011.

ومنذ الإفراج عنها سعت أميركا لسنوات للضغط على الأردن لتسليمها ولكن دون جدوى، لكن قانون المساعدات الجديد يسمح لوزارة الخارجية الأميركية بالمطالبة بتسلم المطلوبين مقابل استمرار تدفق المساعدات.

وتٌقدر قيمة المساعدات الأميركية للأردن بنحو 1.7 مليار دولار سنوياً.

وكانت الخارجية الأميركية أكدت نهاية العام الماضي أنها تعتبر معاهدة تسليم المطلوبين مع الأردن سارية وتنتظر من عمان تسليم التميمي، على الرغم من قرار المحكمة العليا الأردنية عام 2017 بعدم فعل ذلك.

يذكر أن والدي أحد الضحايا، مالكي روث، 15 عامًا، رفع قضية لمحاكمة التميمي، بموجب القوانين الأميركية التي تسمح بمحاكمة الأشخاص الذين ألحقوا الأذى بالأميركيين في الخارج.

في 2017 وجهت واشنطن للتميمي تهم الإرهاب، وأدرجها مكتب التحقيقات الفدرالي على قائمته لأكثر المتهمين بالإرهاب مطلوبا على مستوى العالم.

الحرة / ترجمات - دبي

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الأردن

كورونا يتسبب بزيادة عجز الموازنة في الأردن.. ومخاوف من "اضطرابات" بسبب الفقر والبطالة

الحرة / وكالات - واشنطن
08 مايو 2020
زادت أزمة كورونا الوضع الاقتصادي في الأردن تعقيدا.
زادت أزمة كورونا الوضع الاقتصادي في الأردن تعقيدا.

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن من المتوقع أن يرتفع عجز ميزانية البلاد مليار دينار (1.4 مليار دولار) على الأقل، بعدما تضررت المالية العامة للحكومة بشدة بسبب تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الذي يعتمد على المساعدات، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وقال العسعس إن خسائر العزل العام تقدر بمئة مليون دينار (140 مليون دولار) يوميا. 

وبدأ تطبيق العزل العام في مارس، وتم تخفيفه خلال الأسبوعين الماضيين حيث سمحت السلطات لشركات وصناعات باستئناف العمل.

وقال العسعس لقناة المملكة التلفزيونية الإخبارية إن التوقعات تشير إلى أن العجز حتى نهاية العام سيتجاوز ما كان متوقعا بمليار دينار على الأقل، مضيفا أن الأثر هو الأسوأ في عقود.

وتوقعت الحكومة عجزا بقيمة 1.3 مليار دينار (1.8 مليار دولار) في ميزانية العام الحالي التوسعية لعام 2020، والتي شملت زيادات كبيرة في أجور القطاع العام لضمان الاستقرار في أعقاب موجة من الاحتجاجات في المنطقة.

وقال العسعس إن هذه ضربة كبيرة للاقتصاد وإن الوضع شديد الصعوبة.

ومن المتوقع أن ينخفض نمو اقتصاد البلاد في 2020 بنسبة 3.4 بالمئة مقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو 2.1 بالمئة قبل الأزمة.

ولم يستبعد الوزير الاقتراض من الأسواق العالمية للمساعدة في تغطية بعض الاحتياجات التمويلية الإضافية للبلاد، رغم أنه حذر من أن أسواق الائتمان تأثرت أيضا.

ويقول مصرفيون إن الحكومة التي تفتقر للسيولة لجأت بالفعل إلى المزيد من الاقتراض المحلي من البنوك في الشهرين الماضيين لتغطية الاحتياجات التمويلية.

ووافق صندوق النقد على برنامج حجمه 1.3 مليار دولار لمدة أربع سنوات للأردن في مارس الماضي، وهو ما تأمل المملكة في أن يوفر تمويلا من مانحيها الكبار الغربيين القلقين بشأن استقرار البلاد.

ومن شأن أي اقتراض جديد أن يزيد الدين العام القياسي البالغ 42 مليار دولار، والمتوقع الآن أن يتجاوز 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 97 بالمئة حاليا.

وتصاعد الدين بسبب سنوات من الإنفاق الجامح على القطاع العام المتنامي بسرعة إذ سعت الحكومات المتعاقبة إلى إرضاء المواطنين عبر وظائف حكومية للحفاظ على الاستقرار.

وقال العسس إن الحكومة خططت لتخفيضات كبيرة في الإنفاق لتعويض تراجع حاد قدره 600 مليون دينار في الإيرادات حتى أبريل نيسان مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن الحكومة لا تعتزم حاليا فرض أي ضرائب جديدة، وهي المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.

وأي تخفيضات للبيروقراطية الحكومية المتضخمة، التي تتكبد 600 مليون دينار شهريا على صورة تكاليف رواتب، سيتسم بالحساسية السياسية.

ويقع الأردن ضمن أعلى دول العالم من حيث الإنفاق الحكومي قياسا إلى حجم اقتصاده.

ويقول مسؤولون في محادثات خاصة إن المخاوف تتنامى من أن يؤدي تسريح عاملين ووقوع حالات إفلاس بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا، إلى زيادة الفقر والبطالة وربما يطلق في نهاية المطاف اضطرابات مدنية.

وقال العسس إن المسألة التي تقلق الحكومة أكثر هي زيادة البطالة والفقر.

الحرة / وكالات - واشنطن