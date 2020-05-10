أحلام التميمي إلى الواجهة مجددا.. هل تفرض واشنطن عقوبات على عمّان؟

هدد 7 أعضاء في الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري بفرض عقوبات على الأردن، في حال عدم تسلم أحلام التميمي المتهمة بتفجير مطعم "سوبارو" في القدس عام 2001، وفقا لصحيفة جيروزالم بوست.

وأرسل الأعضاء رسالة إلى السفير الأردني في واشنطن، يطالبون فيها بتسلم التميمي لاستكمال محاكمتها، مؤكدين أن القانون الأميركي يسمح بمعاقبة الأردن في حالة عدم تسليمها.

كتب الرسالة غريغ ستيوب عضو الكونغرس عن ولاية فلوريدا، ووقع عليها 6 أعضاء مقربون من إدارة الرئيس دونالد ترامب، بهدف زيادة الضغط على عمّان لتسليم التميمي، التي سهلت تفجير المطعم الذي راح ضحيته 15 شخصاً بينهم ضحايا يحملون الجنسية الأميركية.

وكان حُكم على التميمي بالسجن مدى الحياة في إسرائيل، ولكن أُفرج عنها في صفقة تبادل للأسرى عام 2011.

ومنذ الإفراج عنها سعت أميركا لسنوات للضغط على الأردن لتسليمها ولكن دون جدوى، لكن قانون المساعدات الجديد يسمح لوزارة الخارجية الأميركية بالمطالبة بتسلم المطلوبين مقابل استمرار تدفق المساعدات.

وتٌقدر قيمة المساعدات الأميركية للأردن بنحو 1.7 مليار دولار سنوياً.

وكانت الخارجية الأميركية أكدت نهاية العام الماضي أنها تعتبر معاهدة تسليم المطلوبين مع الأردن سارية وتنتظر من عمان تسليم التميمي، على الرغم من قرار المحكمة العليا الأردنية عام 2017 بعدم فعل ذلك.

يذكر أن والدي أحد الضحايا، مالكي روث، 15 عامًا، رفع قضية لمحاكمة التميمي، بموجب القوانين الأميركية التي تسمح بمحاكمة الأشخاص الذين ألحقوا الأذى بالأميركيين في الخارج.

في 2017 وجهت واشنطن للتميمي تهم الإرهاب، وأدرجها مكتب التحقيقات الفدرالي على قائمته لأكثر المتهمين بالإرهاب مطلوبا على مستوى العالم.