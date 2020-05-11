الأردن

الأردن.. عودة موظفي القطاع العام للعمل قبل نهاية مايو

فرانس برس
11 مايو 2020
حظر السير بالمركبات في أول أيام عيد الفطر في الأردن
حظر السير بالمركبات في أول أيام عيد الفطر في الأردن

أعلنت الحكومة الأردنية، الاثنين، إجراءات جديدة لتخفيف حظر التجول والإغلاق، عبر تمديد الساعات التي يسمح للمواطنين خلالها بالخروج، وإلغاء العمل بنظام الفردي والزوجي للسيارات اعتبارا من الثلاثاء.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في إيجاز صحفي إن "خلية الأزمة برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز اجتمعت الاثنين وقررت أنه اعتبارا من الثلاثاء، سيتم تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين لتصبح من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء" أي بزيادة ساعة.

وأضاف أنه "بالنسبة لوسائط النقل العام سيتم اعتبارا من صباح الثلاثاء إلغاء نظام الزوجي والفردي، وستبدأ بالعمل بكامل طاقتها شريطة أن تكون السعة المقعدية  50 في المئة فقط، واتباع جميع إجراءات السلامة العامة".

وأوضح أن "هذا القرار يشمل جميع وسائط النقل العام بما في ذلك مركبات التاكسي الأصفر والتطبيقات الذكية والسرفيس".

من جانب آخر، أكد العضايلة أن أول أيام عيد الفطر سيشهد حظرا شاملا على استخدام المركبات.

كما أكد أن "يوم الجمعة من كل أسبوع سيكون هناك حظر تجوّل شامل كما جرت العادة، وحتى إشعار آخر".

وأشار إلى أن "موظفي القطاع العام سيعودون إلى العمل ابتداء من السادس والعشرين من الشهر الحالي".

وأعلنت الحكومة في 17 مارس الماضي عطلة في القطاع العام في إطار جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وقررت الحكومة في الثالث من الشهر الحالي فرض غرامة مالية على كل من لا يضع كمامة وقفازين في الأماكن العامة والوزارات والمراكز التجارية والشركات والعيادات الطبية.

وتتراوح الغرامة بالنسبة للأفراد بين 20 و50 دينارا (حوالي 30 إلى 70 دولارا) فيما تتراوح الغرامة على المنشآت والمحال بين 100 و200 دينار (حوالي 145 إلى 285 دولارا).

وما زال الأردن بمنأى نسبيا عن تفشي الوباء على نطاق واسع، إذ اقتصرت الحصيلة على 562 إصابة مؤكدة بالفيروس وتسع وفيات، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

وأعلنت الحكومة الأردنية في مارس تفعيل "قانون الدفاع" الذي يطبق فقط في حالات الطوارئ، من ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويشهد الأردن منذ 21 مارس إجراءات إغلاق شبه تام تشمل حظرا شاملا للتجول خلال ساعات الليل وأيام الجمعة.

ويسمح للمواطنين بالعمل والخروج ضمن شروط وساعات محددة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.

وفي المقابل يستمر إغلاق المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة والجامعات والكليات والمعاهد والمراكز والمعاهد الثقافية والتدريبية وصالات المطاعم والمقاهي والمسابح والنوادي الرياضية والحمامات ودور العبادة وصالات الأفراح والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية ودور السينما. 

فرانس برس

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الأردن

أحلام التميمي إلى الواجهة مجددا.. هل تفرض واشنطن عقوبات على عمّان؟

الحرة / ترجمات - دبي
10 مايو 2020
لحظة الإفراج على أحلام التميمي في 2011 في صفقة تبادل الأسرى
لحظة الإفراج على أحلام التميمي في 2011 في صفقة تبادل الأسرى

هدد 7 أعضاء في الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري بفرض عقوبات على الأردن، في حال عدم تسلم أحلام التميمي المتهمة بتفجير مطعم "سوبارو" في القدس عام 2001، وفقا لصحيفة جيروزالم بوست.

وأرسل الأعضاء رسالة إلى السفير الأردني في واشنطن، يطالبون فيها بتسلم التميمي لاستكمال محاكمتها، مؤكدين أن القانون الأميركي يسمح بمعاقبة الأردن في حالة عدم تسليمها.

كتب الرسالة غريغ ستيوب عضو الكونغرس عن ولاية فلوريدا، ووقع عليها 6 أعضاء مقربون من إدارة الرئيس دونالد ترامب، بهدف زيادة الضغط على عمّان لتسليم التميمي، التي سهلت تفجير المطعم الذي راح ضحيته 15 شخصاً بينهم ضحايا يحملون الجنسية الأميركية.

وكان حُكم على التميمي بالسجن مدى الحياة في إسرائيل، ولكن أُفرج عنها في صفقة تبادل للأسرى عام 2011.

ومنذ الإفراج عنها سعت أميركا لسنوات للضغط على الأردن لتسليمها ولكن دون جدوى، لكن قانون المساعدات الجديد يسمح لوزارة الخارجية الأميركية بالمطالبة بتسلم المطلوبين مقابل استمرار تدفق المساعدات.

وتٌقدر قيمة المساعدات الأميركية للأردن بنحو 1.7 مليار دولار سنوياً.

وكانت الخارجية الأميركية أكدت نهاية العام الماضي أنها تعتبر معاهدة تسليم المطلوبين مع الأردن سارية وتنتظر من عمان تسليم التميمي، على الرغم من قرار المحكمة العليا الأردنية عام 2017 بعدم فعل ذلك.

يذكر أن والدي أحد الضحايا، مالكي روث، 15 عامًا، رفع قضية لمحاكمة التميمي، بموجب القوانين الأميركية التي تسمح بمحاكمة الأشخاص الذين ألحقوا الأذى بالأميركيين في الخارج.

في 2017 وجهت واشنطن للتميمي تهم الإرهاب، وأدرجها مكتب التحقيقات الفدرالي على قائمته لأكثر المتهمين بالإرهاب مطلوبا على مستوى العالم.

الحرة / ترجمات - دبي