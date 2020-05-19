الأردن

الأردن يتخذ قرارا بشأن صلاة عيد الفطر

فرانس برس
19 مايو 2020
ما زال الأردن بمنأى نسبيا عن تفشي وباء كورونا على نطاق واسع
ما زال الأردن بمنأى نسبيا عن تفشي وباء كورونا على نطاق واسع

ينتظر المسلمون في الدول العربية قرارات حكومية بشأن صلاة عيد الفطر التي يجتمع فيها الناس صبيحة أول يوم بعد انتهاء شهر رمضان، حيث تفرض السلطات إجراءات مشددة وإغلاقات لدور العبادة بسبب فيروس كورونا.

وفي الإردت، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الثلاثاء، أن صلاة عيد الفطر ستقام في المنازل التزاما بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة في تصريح صحفي إن "موعد الصلاة سيكون في تمام الساعة السادسة والنصف (0430 ت.غ) من صباح أول أيام العيد، وسيتم بث تكبيرات العيد عبر مكبرات مساجد المملكة، مع إبقاء العمل بقرار إغلاق المساجد".

وأوضح أن الغاية من هذه الإجراءات هو الحفاظ على الصحة العامة، مشيرا إلى أن "صلاة العيد سُنة مؤكدة، ويجوز أن تقام في البيوت جماعة أو فرادى".

ودعا المواطنين إلى البقاء في بيوتهم والالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بمواجهة جائحة كوفيد-19.

وأعلنت كل من مصر والجزائر وسوريا تعليق صلاة عيد الفطر جماعة في المساجد، وذلك في إطار تدابير التصدي للجائحة.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم حظر شامل على تنقل الأشخاص بواسطة المركبات، بينما يسمح فقط بالخروج سيرا للضرورة بين الساعة الثامنة صباحا والسابعة مساء.

وفعلت الحكومة في 17 مارس "قانون الدفاع" الذي يطبق فقط في حالات الطوارئ، من ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويشهد الأردن منذ 21 مارس إجراءات إغلاق شبه تام تشمل حظرا شاملا للتجول خلال ساعات الليل وأيام الجمعة.

ويسمح للمواطنين بالعمل والخروج ضمن شروط وساعات محددة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

وفي المقابل يستمر إغلاق المساجد والكنائس والمؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، وصالات المطاعم والمقاهي والمسابح والنوادي الرياضية وصالات الأفراح والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية ودور السينما.

وما زال الأردن بمنأى نسبيا عن تفشي الوباء على نطاق واسع إذ اقتصرت الحصيلة على 629 إصابة مؤكدة بالفيروس وتسع وفيات، بحسب الأرقام الرسمية.
 

فرانس برس

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الأردن

الأردن.. عودة موظفي القطاع العام للعمل قبل نهاية مايو

فرانس برس
11 مايو 2020
حظر السير بالمركبات في أول أيام عيد الفطر في الأردن
حظر السير بالمركبات في أول أيام عيد الفطر في الأردن

أعلنت الحكومة الأردنية، الاثنين، إجراءات جديدة لتخفيف حظر التجول والإغلاق، عبر تمديد الساعات التي يسمح للمواطنين خلالها بالخروج، وإلغاء العمل بنظام الفردي والزوجي للسيارات اعتبارا من الثلاثاء.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في إيجاز صحفي إن "خلية الأزمة برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز اجتمعت الاثنين وقررت أنه اعتبارا من الثلاثاء، سيتم تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين لتصبح من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء" أي بزيادة ساعة.

وأضاف أنه "بالنسبة لوسائط النقل العام سيتم اعتبارا من صباح الثلاثاء إلغاء نظام الزوجي والفردي، وستبدأ بالعمل بكامل طاقتها شريطة أن تكون السعة المقعدية  50 في المئة فقط، واتباع جميع إجراءات السلامة العامة".

وأوضح أن "هذا القرار يشمل جميع وسائط النقل العام بما في ذلك مركبات التاكسي الأصفر والتطبيقات الذكية والسرفيس".

من جانب آخر، أكد العضايلة أن أول أيام عيد الفطر سيشهد حظرا شاملا على استخدام المركبات.

كما أكد أن "يوم الجمعة من كل أسبوع سيكون هناك حظر تجوّل شامل كما جرت العادة، وحتى إشعار آخر".

وأشار إلى أن "موظفي القطاع العام سيعودون إلى العمل ابتداء من السادس والعشرين من الشهر الحالي".

وأعلنت الحكومة في 17 مارس الماضي عطلة في القطاع العام في إطار جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وقررت الحكومة في الثالث من الشهر الحالي فرض غرامة مالية على كل من لا يضع كمامة وقفازين في الأماكن العامة والوزارات والمراكز التجارية والشركات والعيادات الطبية.

وتتراوح الغرامة بالنسبة للأفراد بين 20 و50 دينارا (حوالي 30 إلى 70 دولارا) فيما تتراوح الغرامة على المنشآت والمحال بين 100 و200 دينار (حوالي 145 إلى 285 دولارا).

وما زال الأردن بمنأى نسبيا عن تفشي الوباء على نطاق واسع، إذ اقتصرت الحصيلة على 562 إصابة مؤكدة بالفيروس وتسع وفيات، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

وأعلنت الحكومة الأردنية في مارس تفعيل "قانون الدفاع" الذي يطبق فقط في حالات الطوارئ، من ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويشهد الأردن منذ 21 مارس إجراءات إغلاق شبه تام تشمل حظرا شاملا للتجول خلال ساعات الليل وأيام الجمعة.

ويسمح للمواطنين بالعمل والخروج ضمن شروط وساعات محددة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.

وفي المقابل يستمر إغلاق المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة والجامعات والكليات والمعاهد والمراكز والمعاهد الثقافية والتدريبية وصالات المطاعم والمقاهي والمسابح والنوادي الرياضية والحمامات ودور العبادة وصالات الأفراح والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية ودور السينما. 

فرانس برس