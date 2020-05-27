الأردن

خطة الضم الإسرائيلية.. الأردن يطلق تحذيرا من "تبعات كارثية" 

الحرة / وكالات - واشنطن
27 مايو 2020
مستوطنة إسرائيلية
مستوطنة إسرائيلية

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأربعاء من "التبعات الكارثية" لمخطط إسرائيل ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك فورا.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية إن الصفدي حذر خلال اتصال هاتفي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من "التبعات الكارثية لأي قرار بالضم على أمن واستقرار المنطقة".

وأوضح إن "القرار سيقتل حل الدولتين وسيؤجج الصراع ويجعل من خيار الدولة الواحدة مآلا حتميا لا يمكن أن يسكت العالم على ما سيمثله من مأسسة للآبارثايد والتمييز العنصري".

وأكد الصفدي إن "حماية السلام العادل وحماية القانون الدولي تتطلبان أن يتحرك المجتمع الدولي فورا للتصدي لقرار الضم".

 وبحسب البيان، وضع الصفدي المبعوث الأممي في "صورة الجهود والاتصالات التي تقوم بها المملكة لبلورة موقف دولي واضح وفاعل في منع قرار الضم وإحياء جهد دولي حقيقي لتحقيق السلام الدائم على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية سبيلا وحيدا لحل الصراع".

من جهته، أطلع ملادينوف الصفدي على "التحركات التي تقوم بها الأمم المتحدة لعقد اجتماع للرباعية الدولية لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات لإنقاذ العملية السلمية".

وهدد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الخميس بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل في حال مضت قدما بخطتها لضم أراض فلسطينية، وقال "لن نقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض فلسطينية وسنكون مضطرين لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل بكافة أبعادها".

وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت. 

ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية. 

وحذر الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع مجلة "ديرشبيغل" الألمانية في منتصف الشهر الحالي، من أن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي إلى "صدام كبير" مع الأردن. 

ولدى سؤاله عما إذا كانت المملكة ستعلق العمل بمعاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994، قال الملك "لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جوا للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات".

وأكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في خطاب أمام الكنيست المضي قدما في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية.

ويشير خبراء إلى أن هذه الخطوة قد تدفع الأردن إلى التراجع عن اتفاقية السلام التي وقعها مع إسرائيل عام 1994. 
                
 

الحرة / وكالات - واشنطن

اقرأ أيضا

هجر شوارع ومساجد في دبي بسبب فيروس كورونا
أزمة كورونا

أرقام صادمة تكشف عن واقع مظلم يعيشه الشباب بسبب كورونا

المسلسل من إنتاج نتفلكس
منوعات

السعودية تقتحم نتفليكس بـ"وساوس"

اعتقلت السلطات المصرية مودة الأدهم في إحدى ضواحي القاهرة مساء الخميس
من زاوية أخرى

من فتيات التيك توك لسوزان تميم.. من يحمي النساء؟
آمنة الشرقي
تونس

  نشرت "سورة كورونا".. تونسية تمثل أمام المحكمة بتهمة الإساءة للقرآن 

Iraqi medics arrive at the capital Baghdad's suburb of Sadr City on May 21, 2020, to test residents for COVID-19, as part of…
أزمة كورونا

إعلان بغداد مدينة شبه موبوءة بكورونا.. وعودة مرتقبة لإجراءات الحظر

مستوطنة إسرائيلية
الأردن

خطة الضم الإسرائيلية.. الأردن يطلق تحذيرا من "تبعات كارثية" 

جنود أميركيون في أفغانستان. ووقعت الولايات المتحدة وطالبان اتفاق سلام ينص على خفض أعداد القوات الأميركية خلال 135 يوما من 12 ألفا إلى 8600 جندي
عربي ودولي

ترامب يعلن أن الوقت حان لمغادرة القوات الأميركية أفغانستان

اقرأ أيضا

هجر شوارع ومساجد في دبي بسبب فيروس كورونا
أزمة كورونا

أرقام صادمة تكشف عن واقع مظلم يعيشه الشباب بسبب كورونا

المسلسل من إنتاج نتفلكس
منوعات

السعودية تقتحم نتفليكس بـ"وساوس"

اعتقلت السلطات المصرية مودة الأدهم في إحدى ضواحي القاهرة مساء الخميس
من زاوية أخرى

من فتيات التيك توك لسوزان تميم.. من يحمي النساء؟
آمنة الشرقي
تونس

  نشرت "سورة كورونا".. تونسية تمثل أمام المحكمة بتهمة الإساءة للقرآن 

Iraqi medics arrive at the capital Baghdad's suburb of Sadr City on May 21, 2020, to test residents for COVID-19, as part of…
أزمة كورونا

إعلان بغداد مدينة شبه موبوءة بكورونا.. وعودة مرتقبة لإجراءات الحظر

مستوطنة إسرائيلية
الأردن

خطة الضم الإسرائيلية.. الأردن يطلق تحذيرا من "تبعات كارثية" 

جنود أميركيون في أفغانستان. ووقعت الولايات المتحدة وطالبان اتفاق سلام ينص على خفض أعداد القوات الأميركية خلال 135 يوما من 12 ألفا إلى 8600 جندي
عربي ودولي

ترامب يعلن أن الوقت حان لمغادرة القوات الأميركية أفغانستان

الأردن

بعد شهرين من الانقطاع.. بدء عودة الموظفين الحكوميين في الأردن

رويترز
26 مايو 2020
من المتوقع أن يعود نحو 60 % من الموظفين في الأردن إلى مكاتبهم بموجب خطة للعودة التدريجية
من المتوقع أن يعود نحو 60 % من الموظفين في الأردن إلى مكاتبهم بموجب خطة للعودة التدريجية

بدأ موظفو الحكومة والقطاع العام بالأردن العودة التدريجية لعملهم، الثلاثاء، بعد شهرين من التوقف في إطار إجراءات العزل العام المتبعة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا التي ألزمتهم بالبقاء في منازلهم.

وتوقف أغلب الموظفين الحكوميين البالغ عددهم نحو 250 ألفا عن العمل في مكاتبهم منذ إعلان حالة الطوارئ في منتصف مارس.

وقال سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية إن من المتوقع أن يعود نحو 60 بالمئة من الموظفين إلى مكاتبهم بموجب خطة للعودة التدريجية تحافظ على التباعد الاجتماعي.

وأغلقت المدارس والجامعات والمعابر الحدودية وتوقفت رحلات الطيران الدولية ضمن إجراءات العزل العام، لكن عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين العاملين بقطاعات الخدمات الطبية والدفاع المدني والجمارك وقوات الأمن والجيش استمروا في عملهم لتوفير الخدمات الأساسية.

وقالت الحكومة في نهاية الشهر الماضي إنها تمكنت من احتواء تفشي الفيروس ورفعت العديد من القيود فعادت أغلب الشركات والصناعات للعمل.

وسجل الأردن 711 حالة إصابة مؤكدة وتسع حالات وفاة بالفيروس. وحذر بعض المسؤولين الطبيين من احتمال ارتفاع حالات الإصابة بعد تخفيف القيود.

رويترز