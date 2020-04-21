الكويت تعلن الإغلاق لما بعد نهاية رمضان

بعد تصريحات للممثلة الكويتية حياة الفهد دعت فيها إلى "رمي الوافدين في الصحراء" لمواجهة فيروس كورونا المستجد، دعت النائبة في مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم الحكومة إلى اتخاذ قرار "عاجل" بترحيل وافدين، ما أثار أيضا جدلا واسعا.

وكتبت البرلمانية في حسابها على فيسبوك، الجمعة: "بعد أن وصلت الإصابات بكورونا لهذا العدد الكبير والتقصي الوبائي بازدياد فإن على الحكومة الدفع بقرار عاجل ومن دون تردد بترحيل كل الوافدين الذين لا يعملون ويعتبرون عمالة هامشية".

‏‎#صفاء_الهاشم بعد ان وصلت الاصابات في كورونا لهذا العدد الكبير والتقصي الوبائي بازدياد فإن على الحكومة الدفع بقرار عاجل... Posted by ‎صفاء الهاشم‎ on Friday, April 3, 2020

وأعادت الهاشم نشر تصريح لها قالت فيه إن "غالبية الوافدين الآن بهذه الظروف أصبحوا خطرا على الكويت وضررهم أصبح أكبر من نفعهم، لأنهم أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الوباء لذا فإن إعادتهم إلى بلدانهم يحد من خطر الفيروس ويحل بشكل كبير مشكلة التركيبة السكانية".

ونشرت أيضا تغريدة للكاتبة خلود الدهيم طالبت فيها" بترحيل مليوني وافد على الأقل":

أنقذو الكويت قبل أن نغرق جميعا ياحكومة ! ترحيل مليونين وافد هذا أقل شي لعدم إنهاك الطاقم الطبي من أطباء وممرضين مهما كانت قوتهم هناك حد لطاقتهم هم بشر بالنهاية ! — الكاتبه/ خلود الدهيم (@Kholodealdohaim) April 3, 2020

ولاقى منشور الهاشم صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيدين ومعارضين لوجهة نظرها.

ناشطة على تويتر استنكرت ترحيل أعداد ضخمة من العمالة في وقت انتشار الوباء:

ماهو وقت ترحيل! ناس أعدادهم ضخمة فجأة بتخرجوهم من البلد ووضع الدنيا كله سيء! حرام! اذا عندكم مشاكل بالعمالة حلوها خارج أوقات الأزمة الصحية اللي مجتاحة العالم كله وممكن تعرض حياتهم للخطر! — Meriam Al Sultan سا(حرة) (@AlSultan_Meriam) April 3, 2020

وتعليق ساخر على منشورها جاء فيه: "لماذا لا تطالبين بطرد كل الوافدين من مهندسين وأطباء ومعلمين؟" في إشارة إلى أن الكويت تستفيد من خدمات هذه الفئات.

كما وجهت ناشطة رسالة للهاشم عبر مقطع فيديو:

لكن في المقابل، هناك من يرى أن هناك عددا كبيرا من الوافدين في الكويت بلا عمل، وبالتالي هم يمثلون عبئا كبيرا على البلاد، ويجب ترحيلهم.

كلنا نعرف الوافدين منهم الدكاتره والممرضين و المعلمين و المقاولين و العاملين في التنظيف حتى ، الخ ..

لكن لما يكون في وافدين بدون سبب بدون عمل بدون اقامه تكدس فقط ؟ صفاء الهاشم و حياة الفهد يتكلمون عنهم و خل نكون صريحين كلنا عارفين ان نص الوافدين مالهم داعي . pic.twitter.com/qLq4qYBW87 — DANAH. (@alsharafdana) April 1, 2020

ومعلق تحدث عن تكدس كبير للعمالة ما يزيد من فرص التقاط العدوى، وطالب "بحظر منطقي للتجمعات العمالية".

وآخر كتب أنه "لا توجد دولة تتقبل عمالة مُخالفة على أراضيها".

ورأى أحد المعلقين أنه أولى على الشخص الذي بلا عمل أن يعود إلى أهله بدلا من الجلوس في "غرفه لا هو عارف يشتغل وإذا اشتغل يكون في الخفاء وممكن ما يؤخذ أجره لأنه أصلا مخالف وما في حد راح يحميه".

وكانت الممثلة الكويتية حياة الفهد قد أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بسبب تصريحات تلفزيونية دعت فيها لترحيل العمال الأجانب، أو "رميهم في الصحراء" لمواجهة "عجز" في القدرة الاستيعابية للمستشفيات في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال إنه إذا "كانت دولهم لا تريدهم، فلماذا يجب على الكويت أن تتولى رعايتهم. لا مستشفيات في الكويت تستوعب أعداد المرضى".

وتشير آخر البيانات أن إجمالي عدد الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 417 حالة، بينما لا توجد وفيات.