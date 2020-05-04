الكويت

"أين سفارتنا".. الأمن الكويتي يفض مظاهرة للعمال المصريين ويعتقل بعضهم

أسوشيتد برس
04 مايو 2020
الشرطة الكويتية تفض مظاهرة للعمال المصريين
الشرطة الكويتية تفض مظاهرة للعمال المصريين

أعلنت السلطات الكويتية صباح اليوم الاثنين إن الشرطة فضت مظاهرة للمصريين العالقين في الكويت الذين  لم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، في أول إشارة عن اضطرابات في صفوف فئة كبيرة من العمال الأجانب الذين فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة.
  
وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت على الإنترنت، الشرطة الكويتية وهي تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين خلال الليل، والذين هتفوا في وقت سابق: "أين سفارتنا؟"

مظاهرات المصريين في الكويت في كبد اليوم ، رصاص وقنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين

Posted by ‎المستشار محمد صلاح ابوالعمدة‎ on Sunday, May 3, 2020

ووصفت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) المواجهة بــ "أعمال شغب" قام بها مصريون في مركز إيواء، وأضافت "فور حدوث الشغب والفوضى، تدخل رجال الأمن وأحكموا السيطرة عليهم، وضبطوا عددا منهم وتم تحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
  
وقالت الوكالة إن السفارة المصرية قدمت اعتذارا عما صدر من أعمال الشغب، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات جادة لحل الأزمة.
  

مظاهرات مصريين في الكويت مطالبين بالعودة... والامن الكويتي يطلق عليهم الغاز المسيل للدموع والذين يتواجدون منذ أكثر من 3 أسابيع داخل مراكز الإيواء.

Posted by Ehab Sakr on Sunday, May 3, 2020

ولم يعترف التقرير بمستوى القوة التي استخدمتها الشرطة لإخماد الاضطرابات، ولا عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات في نهاية المطاف، ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية قولها إنها ستتخذ أقصى الإجراءات القانونية المتبعة مع المخالفين للقانون، ولم ترد وزارة الإعلام الكويتية على مكالمات "أسوشيتد برس" لطلب للتعليق
  
ونقلت (كونا) في وقت سابق عن سفير مصر لدى دولة الكويت طارق القوني قوله إن القاهرة تخطط لتنظيم رحلات عودة للذين تقطعت بهم السبل في وقت لاحق هذا الأسبوع.
  
وقال مسؤولون كويتيون أيضا إنهم سيعلقون الغرامات والسجن بحق الأشخاص الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم من أجل مساعدة أولئك الذين يرغبون في المغادرة على العودة إلى بلادهم.

أسوشيتد برس

اقرأ أيضا

عناصر من الأمن اللبناني وسط بيروت
لبنان

كيف غرق لبنان في الدين وانهار اقتصاده؟        

جانب من أعمال الانشاء في معرض دبي إكسبو
اقتصاد

إرجاء معرض إكسبو 2020 العالمي المقرر في دبي لعام كامل 

فرنسا تمنح شركة إير فرانس قرضاً بقيمة 7.7 مليارات دولار
اقتصاد

مساعدة فرنسية لشركة "إير فرانس" بقيمة 7.7 مليارات دولار

الشرطة الكويتية تفض مظاهرة للعمال المصريين
الكويت

"أين سفارتنا".. الأمن الكويتي يفض مظاهرة للعمال المصريين ويعتقل بعضهم

الهند تسجل أكثر من 2600 حالة إصابة جديدة بعد تخفيفها قيود الإغلاق
عربي ودولي

بعد تخفيف إجراءات الإغلاق.. دول سجلت موجة جديدة من انتشار كورونا

مدنيون يتجمعون في نيويورك لمشاهدة طائرات سلاح الجو الأميركي وهي تحيي العاملين في الرعاية الصحية
منوعات

غرامات مالية بحق سكان نيويورك بسبب مخالفة قواعد التباعد الاجتماعي

سجلت إيران أكثر من 6000 حالة وفاة بينما لم يتجاوز العدد 100 في العراق
آخر الأخبار

العراق وإيران مثال.. عوامل تفسر أسباب انتشار كورونا في دول دون غيرها

الكويت

غضب في الكويت بسبب الكمامات الواقية من فيروس كورونا

الحرة - واشنطن
03 مايو 2020
امرأة في الكويت ترتدي كمامة وأخرى لا ترتدي في ظل نقص الكمامات وارتفاع أسعارها
امرأة في الكويت ترتدي كمامة وأخرى لا ترتدي في ظل نقص الكمامات وارتفاع أسعارها

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت حملة على وزير التجارة والصناعة بعد سحب القرار الوزاري القاضي بإضافة الكمامات الطبية على البطاقات التموينية للمواطنين، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعارها بشكل كبير. 

فمع نقص الكمامات الطبية وارتفاع أسعارها، بسبب الزيادة في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في البلاد، قررت الوزارة تخصيص كمامات طبية من نوع "سيرجكال ماسك" وتوزيعها على المستفيدين في أفرع التموين. 

لكن الوزارة قالت السبت في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "إنها بعد الاستماع إلى الملاحظات التي وردت إليها خلال الأيام الماضية، قررت سحب القرار تفهما منها لهذه الملاحظات". 

ولم توضح الوزارة تفاصيل الملاحظات لكنها أشارت إلى أن "خطوط الاستيراد مفتوحة أمام الجميع، إذ قمنا بتسهيل استخراج رخص الاستيراد خلال يوم واحد فقط". 

وأشار مغردون إلى أن كرتون الكمامات كان يباع في الجمعيات بملغ 650 فلسا لكنه وصل إلى أكثر من سبعة آلاف فلس. 

ويقول مغرد: "يتم الإستيلاء على المخزون من الكمامات بحجة تخزين مخالف لظروف الأزمات ، ثم يتم وعد الشعب بإعطاءهم الكمامات مع التموين مجانا ليصمت الشعب عن اختفاءها من الصيدليات ، وفجأة تظهر الكمامات بكميات مهولة وبأسعار مضاعفه". 

وطالب بعض بمحاسبة وزير التجارة وإحالته إلى محكمة الوزراء وأن تكون المحاكمة علنية. 

ووصلت عدد إصابات كورونا في الكويت إلى نحو خمسة آلاف حالة تعافى منهم نحو 1776 وتوفي 38 شخصا بالفيروس. 

الحرة - واشنطن