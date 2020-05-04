"أين سفارتنا".. الأمن الكويتي يفض مظاهرة للعمال المصريين ويعتقل بعضهم

أعلنت السلطات الكويتية صباح اليوم الاثنين إن الشرطة فضت مظاهرة للمصريين العالقين في الكويت الذين لم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، في أول إشارة عن اضطرابات في صفوف فئة كبيرة من العمال الأجانب الذين فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة.



وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت على الإنترنت، الشرطة الكويتية وهي تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين خلال الليل، والذين هتفوا في وقت سابق: "أين سفارتنا؟"

مظاهرات المصريين في الكويت في كبد اليوم ، رصاص وقنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين Posted by ‎المستشار محمد صلاح ابوالعمدة‎ on Sunday, May 3, 2020

ووصفت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) المواجهة بــ "أعمال شغب" قام بها مصريون في مركز إيواء، وأضافت "فور حدوث الشغب والفوضى، تدخل رجال الأمن وأحكموا السيطرة عليهم، وضبطوا عددا منهم وتم تحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".



وقالت الوكالة إن السفارة المصرية قدمت اعتذارا عما صدر من أعمال الشغب، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات جادة لحل الأزمة.



مظاهرات مصريين في الكويت مطالبين بالعودة... والامن الكويتي يطلق عليهم الغاز المسيل للدموع والذين يتواجدون منذ أكثر من 3 أسابيع داخل مراكز الإيواء. Posted by Ehab Sakr on Sunday, May 3, 2020

ولم يعترف التقرير بمستوى القوة التي استخدمتها الشرطة لإخماد الاضطرابات، ولا عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات في نهاية المطاف، ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية قولها إنها ستتخذ أقصى الإجراءات القانونية المتبعة مع المخالفين للقانون، ولم ترد وزارة الإعلام الكويتية على مكالمات "أسوشيتد برس" لطلب للتعليق



ونقلت (كونا) في وقت سابق عن سفير مصر لدى دولة الكويت طارق القوني قوله إن القاهرة تخطط لتنظيم رحلات عودة للذين تقطعت بهم السبل في وقت لاحق هذا الأسبوع.



وقال مسؤولون كويتيون أيضا إنهم سيعلقون الغرامات والسجن بحق الأشخاص الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم من أجل مساعدة أولئك الذين يرغبون في المغادرة على العودة إلى بلادهم.