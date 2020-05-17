الكويت

استجابة للاتفاق مع أوبك.. تعليق الإنتاج في حقل مشترك بين الكويت والسعودية

الحرة - واشنطن
17 مايو 2020
سعر برميل النفط يرتفع للمرة الأولى منذ منتصف أبريل
سعر برميل النفط يرتفع للمرة الأولى منذ منتصف أبريل

اتفقت السعودية والكويت على وقف إنتاج النفط من حقل الخفجي المشترك لمدة شهر، ابتداء من ١ يونيو، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

ورغم إذاعة الخبر في وسائل إعلام كويتية، إلا أن الكويت لم تعلق رسميا على الخبر حتى هذه اللحظة.

وكانت السعودية والكويت قد اتفقتا مع أعضاء آخرين منتجين للنفط في منظمة "أوبك+" بخفض الإنتاج، في محاولة للحد من وفرة الإمدادات العالمية.

وكانت السعودية قد خاضت حرب أسعار مع روسيا، أدت إلى ارتفاع في احتياطي النفط وبالتالي انخفاض في أسعار النفط بشكل عام.

وكان البلدان قد أعلنا  خفض الإنتاج النفطي بشكل أكبر من الكمية المتفق عليها مسبقا.

إذ أعلنت السعودية والكويت في أبريل،  الاستعداد لاتخاذ إجراءات اعتبارا من مايو، إذا تطلب الأمر، لتحقيق التوازن في السوق عن طريق خفض الإنتاج المشترك مع أعضاء أوبك+.

وقد قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة في المئة الجمعة، لتلامس أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، في ظل مؤشرات على ارتفاع الطلب على الخام مع إعلان الصين عن زيادة معدلات استهلاك المصافي، ومع نهاية أسبوع اتسم بالأخبار الإيجابية على صعيد الإمدادات.

وصعد خام برنت 1.21 دولار أو ما يعادل 3.9 بالمئة إلى 32.34 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس 32.44 دولارا وهو أعلى مستوى منذ 14 أبريل. وزاد برنت نحو سبعة بالمئة الخميس، ويتجه صوب تحقيق مكسب بنسبة ثلاثة بالمئة في الأسبوع بعد أن ارتفع على مدى الأسبوعين الماضيين.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتا أو 3.3 بالمئة إلى 28.48 دولارا للبرميل بعد أن بلغ 28.54 دولارا وهو أعلى مستوى منذ أوائل أبريل.

وقفز خام غرب تكساس تسعة بالمئة في الجلسة السابقة ويتجه صوب ثالث ارتفاع أسبوعي، ليصعد بنحو 15 بالمئة.

الحرة - واشنطن

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سعر برميل النفط يرتفع للمرة الأولى منذ منتصف أبريل
الكويت

استجابة للاتفاق مع أوبك.. تعليق الإنتاج في حقل مشترك بين الكويت والسعودية

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الكويت

فيديو.. حشود ضخمة في متاجر الكويت بعد إعلان "الحظر الشامل"

الحرة - واشنطن
08 مايو 2020
أظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تجمعات ضخمة وطوابير طويلة قرب المراكز التجارية ومحال بيع الأغذية
أظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تجمعات ضخمة وطوابير طويلة قرب المراكز التجارية ومحال بيع الأغذية

قررت السلطات الكويتية الجمعة فرض حظر شامل للتجوال في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما أظهرت لقطات مصورة حشودا ضخمة من الناس في الشوارع وقرب المراكز التجارية.
 
وقالت وزارة الإعلام الكويتية على تويتر إن قرار تطبيق الحظر الشامل سيطبق اعتبارا من الرابعة مساء (1300 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد 10 مايو وحتى 30 من الشهر ذاته.

وأضافت أن المزيد من التفاصيل بشأن هذا الحظر سيعلن بعد قليل.

وأظهرت صور ولقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يستن لموقع الحرة التأكد من صحتها، تجمعات ضخمة وطوابير طويلة قرب المراكز التجارية ومحال بيع الأغذية لأشخاص يحاولون التسوق قبل دخول الحظر حيز التنفيذ.

وكانت الكويت قد مددت في 20 أبريل حظرا للتجول على مستوى البلاد لمدة 16 ساعة يوميا، من الرابعة عصرا وحتى الثامنة صباحا. ومددت تعليق العمل في القطاع العام بما في ذلك الوزارات حتى 31 مايو.

وأعلنت الكويت يوم الجمعة تسجيل 641 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 7208 والوفيات إلى 47.

ويتزايد عدد الإصابات بكورونا في دول مجلس التعاون الخليجي الست باطراد وبلغ حوالي 86 ألف حالة و486 وفاة، على الرغم من الإجراءات المتخذة لاحتواء الفيروس بما في ذلك حظر التجول ووقف رحلات الطيران لنقل المسافرين وإغلاق معظم الساحات العامة.


 

الحرة - واشنطن