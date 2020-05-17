استجابة للاتفاق مع أوبك.. تعليق الإنتاج في حقل مشترك بين الكويت والسعودية

اتفقت السعودية والكويت على وقف إنتاج النفط من حقل الخفجي المشترك لمدة شهر، ابتداء من ١ يونيو، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

ورغم إذاعة الخبر في وسائل إعلام كويتية، إلا أن الكويت لم تعلق رسميا على الخبر حتى هذه اللحظة.

وكانت السعودية والكويت قد اتفقتا مع أعضاء آخرين منتجين للنفط في منظمة "أوبك+" بخفض الإنتاج، في محاولة للحد من وفرة الإمدادات العالمية.

وكانت السعودية قد خاضت حرب أسعار مع روسيا، أدت إلى ارتفاع في احتياطي النفط وبالتالي انخفاض في أسعار النفط بشكل عام.

وكان البلدان قد أعلنا خفض الإنتاج النفطي بشكل أكبر من الكمية المتفق عليها مسبقا.

إذ أعلنت السعودية والكويت في أبريل، الاستعداد لاتخاذ إجراءات اعتبارا من مايو، إذا تطلب الأمر، لتحقيق التوازن في السوق عن طريق خفض الإنتاج المشترك مع أعضاء أوبك+.

وقد قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة في المئة الجمعة، لتلامس أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، في ظل مؤشرات على ارتفاع الطلب على الخام مع إعلان الصين عن زيادة معدلات استهلاك المصافي، ومع نهاية أسبوع اتسم بالأخبار الإيجابية على صعيد الإمدادات.

وصعد خام برنت 1.21 دولار أو ما يعادل 3.9 بالمئة إلى 32.34 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس 32.44 دولارا وهو أعلى مستوى منذ 14 أبريل. وزاد برنت نحو سبعة بالمئة الخميس، ويتجه صوب تحقيق مكسب بنسبة ثلاثة بالمئة في الأسبوع بعد أن ارتفع على مدى الأسبوعين الماضيين.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتا أو 3.3 بالمئة إلى 28.48 دولارا للبرميل بعد أن بلغ 28.54 دولارا وهو أعلى مستوى منذ أوائل أبريل.

وقفز خام غرب تكساس تسعة بالمئة في الجلسة السابقة ويتجه صوب ثالث ارتفاع أسبوعي، ليصعد بنحو 15 بالمئة.