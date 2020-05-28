ترحيل نصف مليون مصري.. مقترح برلماني لضبط التركيبة السكانية في الكويت

تقدم نواب كويتيون باقتراح قانون لمجلس الأمة يهدف لتنظيم دخول الأجانب إلى البلاد وضمان عدم تأثيرهم على التركيبة السكانية في الدولة الخليجية.

وتضمن المقترح الجديد، وفقا لصحيفة "الرأي"، وضع نسبة مئوية معينة لكل جالية قياسا بعدد سكان الكويت، على سبيل المثال كانت حصة الهنود 15 في المئة والمصريين 10 في المئة.

وهذ المقترح يعني في حال تطبيقه ترحيل نحو نصف مليون مصري و844 ألف هندي، بالإضافة لمئات الآلاف من الفلبين وباكستان ودول آسيوية أخرى.

وجاء في الاقتراح أن "اختلالات التركيبة السكانية من المشاكل التي عانت منها الكويت في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه المشكلة أفرزت آثارها بشكل جلي وخطير وقت انتشار وباء كورونا المستجد، إذ تبين وجود الكثير من العمالة السائبة".

ويشير المقترح إلى حصول "اختلال بوزن تلك الجنسيات بالنسبة لدرجة أن بعضها اقترب من عدد المواطنين، الأمر الذي يحمل معه خطورة أمنية ومؤشرا على اختلال بالأمن القومي".

ولاقى المقترح ردودا مرحبة من قبل مغردين ونواب كويتيين.

اقتراح النواب بتحديد نسب الوافدين المقيمين ممتاز جداً .. وأتمنى إضافة الآتي لهم من أهلنا في :

- فلسطين 10%

- الأردن 10%

- اليمن 10%

- تونس 10%

- السودان 10%

جلهم في التعليم لإنقاذ ما دمره أصحاب الدروس الخصوصية.❗️👇👇#التركيبة_السكانية #تويتر #الكويت #السيسي pic.twitter.com/sJ61KJyBQi — عبد المحسن أبو رقبة ✒️ (@ASA_GCC) May 28, 2020

جزء من مداخلتي أمس !!

بصراحة شديدة قلتها ... مالنا ذنب نبتلش فى عدد إصابات وصل الى ٢٣ الف إصابة .. ٣ آلاف بس منهم كويتيين!!

وفوق هذا مصاريف ماكلة هدب العين حق عمالة نصها مخالفة لقوانين الإقامة !! ودولهم ماتبيهم ولاتبي تستلمهم !! الكويتيين التزموا ، وقعدوا فى بيوتهم ..!! pic.twitter.com/AlQFQZzsrQ — safa Alhashem (@safaalhashem) May 28, 2020

تخيل

عندك ١٥٠٠٠ عامل

كل عامل يدفع مايقل عن ١٠٠٠

سنويا مدخولك ١٥ مليون

هل تطالب بإبعاد الوافد ولا تقول خلوه يترزق !!



تعديل التركيبه السكانيه مطلب اساسي#التركيبة_السكانية — sideshow me !! 🇰🇼 (@Mad_x_kw) May 28, 2020

ويواجه ملايين من العمال الأجانب في أنحاء الخليج حالة من عدم اليقين مع إعلان هذه الدول إغلاقات شاملة وعدم دفع بعض المشغلين للرواتب أو النظر في إمكانية صرف موظفين، في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت الكويت أعلنت أنها ستقوم بإعفاء المقيمين الأجانب المخالفين لقانون الإقامة من الغرامات وترحيلهم إلى بلدانهم مع التكفل بمصاريف نقلهم.

وتعالت أصوات عديدة في الكويت والسعودية للتخلي عن جنسيات وافدة ضمن الظروف الصحية والاقتصادية التي يعيشها العالم حاليا.