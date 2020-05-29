الكويت

 بقيمة 1.4 مليار دولار.. واشنطن تحدث أسلحة الكويت الدفاعية

الحرة / وكالات - واشنطن
29 مايو 2020
واشنطن تقوم بإزالة أربع بطاريات صواريخ باتريوت من المملكة
واشنطن تقوم بإزالة أربع بطاريات صواريخ باتريوت من المملكة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في إخطار للكونغرس الخميس، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات أسلحة محتملة للكويت بقيمة 1.425 مليار دولار لمكونات وتحديثات نظام الدفاع الجوي والصاروخي (باتريوت).

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون إن الخارجية صادقت على بيع 84 صاروخا اعتراضيا "باك-3" ونظم "إم.إس.إي"، ومعدات ذات صلة بقيمة 800 مليون دولار.

وبالإضافة إلى الصواريخ الاعتراضية الجديدة، صدقت وزارة الخارجية على تحديث نظام باتريوت الموجود حاليا في الكويت.

وتعد شركتا "لوكهيد مارتن" و"رايثيون تكنولوجيز" الموردين الرئيسيين للرادارات والقاذفات والصواريخ الاعتراضية التي يتكون منها نظام باتريوت.

وتتزامن الصفقة مع خطط أميركية بخفض عدد بطاريات "باتريوت" الدفاعية الصاروخية في السعودية، وإعادة انتشار للقوات الأميركية في المنطقة.

وكان مسؤول أميركي بالبنتاغون قد صرح للحرة في أول مايو، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن قادة الأركان في قيادة المنطقة الوسطى "سانتكوم"، يراجعون خططا ضمن استراتيجية الردع ضدّ إيران، تقضي بخفض عدد بطاريات "باتريوت" الدفاعية الصاروخية داخل أراضي المملكة.

وأضاف المسؤول أن المراجعة الحاصلة لاستراتيجية الردع ضد مخاطر إيران الصاروخية، إنما تتم بالتنسيق المباشر والمتناسق مع الرياض، ومع قادة دول خليجية أخرى، مشيرا إلى أن المراجعة روتينية وتحصل دوريًا في إطار تفعيل القدرات الوقائية والاستباقية فيما لو دعت الحاجة. 

وأشار المسؤول إلى أن سحب هذه البطاريات، وغالبيتها نُشرت عقب هجماتٍ تعرض لها مطار الرياض وشركة "أرامكو"، سيترافق مع خفض في عدد القوات الأميركية، بين 800 الى 2000 جنديّ، ومن دون إعطاء أي تفاصيل متعلقة بالمكان والزمان. 

الحرة / وكالات - واشنطن

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الكويت

ترحيل نصف مليون مصري.. مقترح برلماني لضبط التركيبة السكانية في الكويت

الحرة - واشنطن
28 مايو 2020
هذ المقترح يعني في حال تطبيقه ترحيل نحو نصف مليون مصري
هذ المقترح يعني في حال تطبيقه ترحيل نحو نصف مليون مصري

تقدم نواب كويتيون باقتراح قانون لمجلس الأمة يهدف لتنظيم دخول الأجانب إلى البلاد وضمان عدم تأثيرهم على التركيبة السكانية في الدولة الخليجية.

وتضمن المقترح الجديد، وفقا لصحيفة "الرأي"، وضع نسبة مئوية معينة لكل جالية قياسا بعدد سكان الكويت، على سبيل المثال كانت حصة الهنود 15 في المئة والمصريين 10 في المئة.

وهذ المقترح يعني في حال تطبيقه ترحيل نحو نصف مليون مصري و844 ألف هندي، بالإضافة لمئات الآلاف من الفلبين وباكستان ودول آسيوية أخرى.

وجاء في الاقتراح أن "اختلالات التركيبة السكانية من المشاكل التي عانت منها الكويت في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه المشكلة أفرزت آثارها بشكل جلي وخطير وقت انتشار وباء كورونا المستجد، إذ تبين وجود الكثير من العمالة السائبة".

ويشير المقترح إلى حصول "اختلال بوزن تلك الجنسيات بالنسبة لدرجة أن بعضها اقترب من عدد المواطنين، الأمر الذي يحمل معه خطورة أمنية ومؤشرا على اختلال بالأمن القومي".

ولاقى المقترح ردودا مرحبة من قبل مغردين ونواب كويتيين.

ويواجه ملايين من العمال الأجانب في أنحاء الخليج حالة من عدم اليقين مع إعلان هذه الدول إغلاقات شاملة وعدم دفع بعض المشغلين للرواتب أو النظر في إمكانية صرف موظفين، في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت الكويت أعلنت أنها ستقوم بإعفاء المقيمين الأجانب المخالفين لقانون الإقامة من الغرامات وترحيلهم إلى بلدانهم مع التكفل بمصاريف نقلهم.

وتعالت أصوات عديدة في الكويت والسعودية للتخلي عن جنسيات وافدة ضمن الظروف الصحية والاقتصادية التي يعيشها العالم حاليا.

 

الحرة - واشنطن