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إردوغان يرفض استقالة وزير الداخلية رغم الانتقادات

13 أبريل 2020
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مستمر في منصبه رغم الانتقادات
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مستمر في منصبه رغم الانتقادات

قدم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو استقالته، الأحد، بعد يوم من الإعلان المفاجئ عن تطبيق عزل شامل في البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وهي استقالة رفضها في وقت لاحق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وقال الوزير في بيان "أرجو أن تعذرني أمتي التي لم أرد قط أن أسبب لها الضرر، ورئيسنا الذي سأكون وفيًا له طوال حياتي. أغادر منصب وزير الداخلية الذي كان لي شرف توليه".

غير أن الرئاسة التركية قالت في وقت لاحق، في بيان، "لم تُقبل استقالة وزير الداخلية. سيواصل أداء وظيفته". 

ومساء الجمعة، فاجأ الوزير ملايين السكان بإعلان دخول قرار حظر الخروج من المنزل ليومين حيز التنفيذ في أكبر 30 مدينة بالبلاد.

وبث الإعلان المفاجئ الذعر في صفوف آلاف السكان، الذين احتشدوا في المتاجر لشراء مؤن، ما أدى إلى خرق تدابير التباعد الاجتماعي.

وانتقد آلاف المعارضين ورواد الإنترنت طريقة تطبيق القرار الحكومي، واتهموا السلطات بتهديد حياة آلاف الناس. 

وقال صويلو عقب انتشار مشاهد الفوضى مساء الجمعة، إن تطبيق العزل جاء في إطار "توجيهات رئيسنا" رجب طيب اردوغان. 

لكنّ المسؤول أعلن يوم الأحد أنه يتحمل "المسؤولية كاملة عن تطبيق هذا الإجراء". 

وأضاف "يتمثل الأمر في إجراء اتُخذ بحسن نية، يهدف إلى إبطاء انتشار الوباء قدر الإمكان خلال نهاية الأسبوع". 

وجاء قرار العزل، الذي ينتهي منتصف ليل الأحد (21,00 ت غ)، مع تسارع انتشار الفيروس في تركيا خلال الأيام الأخيرة.

وأصيب حوالي 57 ألف شخص بكوفيد-19، فيما توفي 1200، وفق آخر حصيلة رسمية نشرتها وزارة الصحة التركية الأحد.

وتولي سليمان صويلو (50 عاما) منصب وزير الداخلية في أغسطس 2016، عقب شهر من محاولة الانقلاب التي كانت تهدف لإطاحة اردوغان. وقاد حملات اعتقال عقب المحاولة، شملت أنصار الانقلاب وطاولت أيضا معارضين مساندين للأكراد وصحافيين ناقدين للسلطة.
 

عربي ودولي

قلق دولي على مصير عشرات المهاجرين في المتوسط

13 أبريل 2020
فقدان قارب يعتقد أنه كان يقل عشرات المهاجرين خلال إبحاره من ليبيا إلى إيطاليا
فقدان قارب يعتقد أنه كان يقل عشرات المهاجرين خلال إبحاره من ليبيا إلى إيطاليا

قالت وكالة خفر السواحل الأوروبية، الأحد، إنها تبحث عن قارب يعتقد أنه كان يقل عشرات المهاجرين قبل فقدان أثره خلال إبحاره من ليبيا إلى إيطاليا.

وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأحد، عن "خشيتها البالغة" حول مصير نحو 85 مهاجرا قد يكونون فقدوا في المتوسط.

وأبلغت منظمتان ألمانيتان تعنيان بمراقبة مسالك المهاجرين الخطرة، بأنهما رصدتا استغاثة أربعة قوارب قبالة سواحل مالطا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت وكالة خفر السواحل ومراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" لفرانس برس لاحقا، إن واحدا من القوارب الأربعة وصل بسلام إلى إيطاليا، فيما لا يزال اثنان منهما في البحر.  

وأشارت إلى أن قاربا رابعا رصد بشكل مبدئي الجمعة، مصيره غير معروف.

وقال متحدث لفرانس برس إن "طائرة تابعة لفرونتكس ستحلق مجددا (الاثنين) صباحا للبحث عن القارب المتبقي".

وأشارت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كارلوتا سامي، إلى أن القارب المفقود ربما يكون قد غرق، مضيفة "نحن قلقون للغاية".

وقالت فرونتكس إنها أبلغت خفر السواحل الإيطالي ومالطا حول وجود القوارب في البحر.

ونشرت منظمة "سي ووتش إنترناشونال" الألمانية على حسابها في تويتر بيانات حول المواقع الجغرافية للقوارب، بما في ذلك واحد منها يحمل علامة "فقدان اتصال غير معروف عبر نظام تحديد المواقع".

وقدرت المنظمة أن القارب كان يحمل 85 شخصا، وهو رقم افتراضي.

وقالت إن القوارب الثلاثة الأخرى كانت تقل 173 مهاجرا بالإجمال.

وقالت منظمة مراقبة مسالك المهاجرين الألمانية "يونايتد فور رسكيو" في بيان، إنها تلقت التقارير نفسها وهي تخشى على حياة "عشرات" المهاجرين.

وباتت إيطاليا منذ فترة طويلة، ميناء الدخول الأساسي إلى أوروبا للمهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط الباحثين عن ملجأ.

لكن الدولة المتوسطية أغلقت موانئها بوجههم وقالت إنها ستضع المهاجرين في الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة ومقرها سويسرا أن التقارير "مقلقة للغاية"، لكن من الصعب التحقق منها.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية فلافيو دي جياكومو لفرانس برس "في غياب أي زوارق في المنطقة، من الصعب للغاية في الوقت الحالي تأكيد حصول حوادث غرق لسفن أو وقوع ضحايا".

وأضاف "للأسف من خلال تجاربنا نعتقد أيضا أن من المحتمل وجود قوارب غارقة لم نكن على علم بها".
 