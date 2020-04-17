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 تراجع غير مسبوق في إجمالي الناتج الداخلي للصين بسبب كورونا

17 أبريل 2020
لستة أيام كتم المسؤولون في الصين سر تفشي فيروس جديد
لستة أيام كتم المسؤولون في الصين سر تفشي فيروس جديد

كشفت إحصاءات رسمية نشرت الجمعة، أن الاقتصاد الصيني شهد تراجعا للمرة الأولى في تاريخه في الفصل الأول، بلغت نسبته 6,8 بالمئة على مدى عام، إلى حد كبير بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى توقف نشاط البلاد.

ومع ذلك، لم يبلغ التراجع تقديرات مجموعة محللين استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم وتحدثوا عن نسبة 8,2 بالمئة.

وتعكس هذه الأرقام أسوأ أداء منذ بداية نشر الأرقام الفصلية لإجمالي الناتج الداخلي في بداية تسعينيات القرن الماضي. وكان الاقتصاد الصيني سجل في الفصل الأخير من 2019 نموا بلغت نسبته 6 بالمئة على مدى عام.

وعلى مدى العام، لم تسجل الصين انكماشا في إجمالي ناتجها الداخلي منذ 1976. ويتابع المحللون بدقة الأرقام التي تنشرها بكين نظرا لوزن الصين في الاقتصاد العالمي.

وفي أوج انتشار وباء كوفيد-19 في العالم، اعترف الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاءات ماو شينجيونغ أنه سيكون "على الصين مواجهة صعوبات جديدة وتحديات لإعادة تحريك النشاط والإنتاج".

وفرضت بكين في نهاية يناير في إطار سعيها لاحتواء انتشار الفيروس الذي تسبب بوفاة 4632 شخصا حسب الأرقام الرسمية، إجراءات عزل غير مسبوقة ألحقت ضررا بالنشاط الاقتصادي.

وعلى الرغم من تحسن الظروف الصحية في الأسابيع الأخيرة، ما زال مئات الملايين من الصينيين يحدون من تنقلاتهم خوفا من الإصابة بالفيروس.

ورأى المحلل جوليان إيفانز بريتشارد من مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" أن اقتصاد الصين سيستأنف نموه بين أبريل ويونيو بعدما "واجه أقسى تباطؤ منذ الثورة الثقافية".

لكن متاعب الدولة الآسيوية العملاقة لن تنتهي، بل ستزداد الصعوبات حسب المحلل نفسه الذي تحدث عن ارتفاع البطالة وطلب داخلي ضعيف ووضع صعب في الخارج، وكلها عوامل ستؤثر على الصادرات.        
 

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نحو 33 ألف وفاة جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة

17 أبريل 2020
عاملون بأحد المستشفيات في ولاية نيويورك الأميركية - ٦ أبريل ٢٠٢٠
عاملون بأحد المستشفيات في ولاية نيويورك الأميركية - ٦ أبريل ٢٠٢٠

 بلغت وفيات كوفيد-19 في الولايات المتّحدة نحو 33 ألفًا الخميس، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ.

وبحسب الجامعة توفي بالوباء 4491 شخصًا إضافيًا في الولايات المتحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تسجيلاً للوفيّات بكوفيد-19، أمام إيطاليا (22170 وفاة) وإسبانيا (19315 وفاة) وفرنسا (17941 وفاة).

وسجّلت الولايات المتحدة، أكبر قوة اقتصادية في العالم، في اليومين الأخيرين حصيلة قياسيّة للوفيات اليومية، فيما تخطّى عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 على أراضيها 660 ألفا.

وتعدّ مدينة نيويورك أكبر بؤرة للوباء في البلاد، وقد أعلنت الثلاثاء تسجيل 3778 وفاة إضافية "مرجّحة" بكوفيد-19.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب الخميس أنّ الوقت حان "لإعادة فتح" الاقتصاد الأميركي الذي توقّف جرّاء انتشار وباء كوفيد-19، تاركًا أمر اتّخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد لحكّام الولايات الخمسين. 

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أنّ إعادة فتح البلاد ستتمّ على مراحل "ولايةً تلو أخرى" وعلى أساس معطيات "يُمكن التحقّق منها" لتجنّب موجة جديدة من الفيروس.            
 