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إلغاء حفل زفاف ملكي في بريطانيا بسبب جائحة كورونا

17 أبريل 2020
الأميرة بياتريس وخطيبها إدواردو مابيلي موتسي
الأميرة بياتريس وخطيبها إدواردو مابيلي موتسي

قالت تقارير إعلامية بريطانية إن الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث، وخطيبها إدواردو مابيلي موتسي، ألغيا زفافهما الملكي بسبب الإغلاق العام في المملكة المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا.

وكانت الأميرة بياتريس قد قلصت في شهر مارس، خطط الزفاف وألغت حفل استقبال كان من المقرر عقده في قصر بكنغهام شهر مايو المقبل.

وقالت مجلة بيبول نقلا عن متحدث باسم الخطيبين "لا توجد خطط لتغيير الأماكن أو إقامة حفل زفاف أكبر".

وأضاف المتحدث "إنهما لا يفكران حتى في الزفاف في هذا الوقت، سيأتي وقت لإعادة الترتيب، لكن هذا لم يحن بعد".

وفي وقت سابق أكدت الملكة إيليزابيث أنها لن تستضيف حفل زفافهم في قصر باكنغهام، وكان ذلك قبل بدء إجراءات الإغلاق بالكامل الشهر الماضي.

ويُفهم أن الأميرة بياتريس تقضي إغلاقها مع إيدو في منزله بغرب لندن.

ويقيم باقي عائلة يورك بما في ذلك شقيقة الأميرة "بيا" الأميرة أوجيني، 30 عامًا،  حاليًا في منزل الأمير أندرو في رويال لودج.

وفي الوقت الذي يتعافي فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد، وأدخل في حجر صحي ثم نقل إلى العناية المركزة، تستعد الحكومة البريطانية لإعلان تمديد تدابير العزل المطبقة منذ 23 مارس لمكافحة الفيروس الذي أودى بحياة 13 ألف شخص في البلاد.

وأعلن وزير الصحة مات هانكوك لبي بي سي، قوله "لن أصدر أحكاما مسبقة على القرار الرسمي الذي سيتخذ، لكننا كنا في غاية الوضوح بأنه من المبكر التغيير". وأضاف "رغم أن الخط البياني لعدد الإصابات والوفيات يتسطح، لم يسجل بعد تراجعا، وأعتبر أن الأعداد لا تزال مرتفعة جدا".

وبريطانيا بين الدول الأوروبية الأكثر تضررا بالوباء الذي أودى بحياة 12868 مصابا فيها في المستشفيات وحدها، بينما يسود قلق حول الأعداد في دور المسنين التي لا تحتسب في الحصيلة اليومية التي تنشرها السلطات.

وللتصدي لانتشار الوباء تؤيد المعارضة العمالية تمديد تدابير العزل لكنها تطلب تفاصيل من الحكومة عن الطريقة التي تنوي اتباعها لرفعها.

ووصف جوناثان آشوورث المكلف الشؤون الصحية في الحزب العمالي تمديد العزل ثلاثة أسابيع إضافية بـ"المنطقي". وقال لشبكة بي بي سي "نتوقع تمديد العزل وندعمه (...) لكننا نريد أيضا تفاصيل أكبر من الحكومة عما سيحصل لاحقا".

ورد هانكوك بالقول "من المبكر جدا" التحدث عن خطة للخروج من العزل.

اقتصاد

 تراجع سوق السيارات في أوروبا بنسبة 55 بالمئة في شهر مارس 

17 أبريل 2020
تراجع مبيعات السيارات في أوروبا إلى أكثر من 50 في المئة بسبب كورونا
French vehicle brand Renault are parked in Paris on March 26, 2020, on the tenth day of a lockdown aimed at curbing the spread of COVID-19, the disease caused by the novel coronavirus. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

تراجعت سوق السيارات الأوروبية التي انخفضت في الأشهر المقبلة، بنسبة 55,1 بالمئة في مارس متأثرة خصوصا بإغلاق الوكلاء بسبب إجراءات العزل التي فرضت في مواجهة انتشار وباء كوفيد-19 في دول عدة، حسبما أوردت أرقام نشرت الجمعة.

وكما في الأشهر المقبلة، سجلت مجموعة رينو مزيدا من التراجع في السوق الأوروبية مع انخفاض في تسليم الطلبيات بنسبة 64,7 بالمئة. وينطبق الأمر نفسه على منافستها الفرنسية "بي أس آ" (بيجو سيتروين أوبل فوكسول) التي سجلت انخفاضا نسبته 68,1 بالمئة، حسب بيانات نشرتها جمعية الشركات الأوروبية لصناعة السيارات.

هجر شوارع ومساجد في دبي بسبب فيروس كورونا
تقرير صادم: دول الخليج ستخسر المليارات وأخرى عربية ستغرق بالدين 
حذر صندوق النقد الدولي الأربعاء من أن معدلات الديون والبطالة والعجز ستزداد في الشرق الأوسط على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط، ما يفاقم معاناة اقتصادات تضررت على مدى عقود بفعل الحروب.

وأودى وباء كوفيد-19 بحياة أكثر من 90 ألف شخص في أوروبا، أي أكثر من 65 في المئة من الوفيات في العالم بحسب تعداد لوكالة فرانس برس نشرته الخميس استنادا إلى مصادر رسمية. 

وتبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد الذي اودى بحياة 137499 شخصا في العالم، مع عدد وفيات بتسعين ألفا و180 من أصل مليون و47 ألفا و279 إصابة 

وتعد إيطاليا (21645 وفاة) وإسبانيا (19130 وفاة) البلدين الأوروبيين الأكثر تضررا، تليهما فرنسا (17167 وفاة) وبريطانيا (12868 وفاة).

وهذه الأرقام لا تعكس سوى جزء من العدد الحقيقي للإصابات، لأن بعض الدول لا تفحص سوى الحالات الخطيرة التي يستلزم إدخالها المستشفيات.

ووضعت هذه الحصيلة استنادا إلى أرقام جمعتها وكالة فرانس برس من السلطات المحلية ومعلومات من منظمة الصحة العالمية.