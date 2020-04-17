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الاتحاد الإسباني يحدد هوية المتأهلين لدوري الأبطال في حال ألغي الموسم الكروي

17 أبريل 2020
هدف برشلونة الوحيد جاء من ضربة جزاء
هدف برشلونة الوحيد جاء من ضربة جزاء

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم الخميس، إنه في حالة إلغاء الموسم أو تقصيره بسبب تفشي فيروس كورونا، سيتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لآخر جولة مكتملة، إلى دوري الأبطال.

وبعد اكتمال 27 جولة أوقف الاتحاد الإسباني المسابقة في 12 مارس بسبب انتشار الفيروس، وكان برشلونة وريال مدريد وأشبيلية وريال سوسيداد في المراكز الأربعة الأولى، وستتأهل هذه الفرق إلى البطولة القارية الأبرز في حالة عدم اكتمال الموسم.

وقال أندريو كامبس الأمين العام للاتحاد إن "الاتحاد الإسباني يريد القيام بواجبه في حالة توقف البطولات وطلب الاتحاد الأوروبي (اليويفا) هوية الأندية الإسبانية المشاركة في البطولتين الأوروبيتين الموسم المقبل".

مضيفا "وهكذا... اتفقت لجنة مندوبي الاتحاد الإسباني على وضع خطة في ضوء أسوأ السيناريوهات مثل عدم القدرة على إكمال البطولات بحيث تعرف جميع الأندية السيناريو الجديد التي تواجهه".

وبعد نهاية آخر جولة في العاشر من مارس تصدر برشلونة الدوري برصيد 58 نقطة متقدما بنقطتين على ريال مدريد، فيما يأتي أشبيلية في المركز الثالث وله 47 نقطة ويتأخر ريال سوسيداد عنه بنقطة واحدة.

وسيتأهل خيتافي وأتليتيكو مدريد اللذان يحتلان المركزين الخامس والسادس على الترتيب إلى الدوري الأوروبي.

وستؤثر نتيجة نهائي كأس ملك إسبانيا، في حالة إقامتها، على هوية صاحب آخر بطاقة مؤهلة للدوري الأوروبي.

ومع وجود ريال سوسيداد، المتأهل إلى نهائي الكأس، في المركز الرابع سيكون أتليتيك بيلباو (صاحب المركز العاشر في الدوري) هو الأقرب لحصد البطاقة الثالثة في الدوري الأوروبي إلا لو وصل ما بين المراكز الستة الأولى وقت إقرار جدول الترتيب.
 

عربي ودولي

لا تخلو من مفاجأت.. قائمة بالدول الأكثر حماية من فيروس كورونا المستجد

17 أبريل 2020
ولاية نيويورك تسجل 594 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 4159
ولاية نيويورك تسجل 594 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 4159

في أي بلد يمكن أن تجد أفضل حماية من فيروس كورونا المستجد؟

سؤال أجاب عنه مسح أنجزته مؤسسة أبحاث مقرها في هونغ كونغ، استخدمت سلما لـ24 معيارا حددت بموجبه قائمة بالدول الأكثر آمانا بالنسبة للأشخاص المصابين بكورنا أو غيرهم من الأصحاء الذين يمكن أن يصابوا بدورهم.

وتم تقييم كل بلد على أساس 24 فعاليات محددة في أربع فئات متميزة، من بينها فعالية الحجر الصحي، وفعالية الإدارة الحكومية، والمراقبة، والكشف عن الإصابات، ودرجة التأهب للمعالجة الطارئة، وتوفر الاختبارات، وكذلك وجودة معدات المستشفيات.

وصنفت إسرائيل في المرتبة الأولى بين البلدان الأكثر أمانًا. 

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قائمة الدول الأكثر حماية للأشخاص من كورونا

وقالت الدراسة "حقيقة أن إسرائيل في الصدارة ليست مفاجئة عندما تفكر في أن البلاد في حالة أزمة دائمة ولديها الكثير من الخبرة في إغلاق الحدود وحالات الطوارئ". 

المفاجأة بالنسبة لمعدي الدراسة هي غياب كل من فرنسا (17920 وفاة) وإيطاليا  (22170 وفاة) وإسبانيا (19130 وفاة) والولايات المتحدة (نحو 33 ألف وفاة)، عن قائمة أفضل 15 دولة، بالرغم من أن سمعة هذه الدول كبيرة في مجال الأبحاث العلمية والهياكل الصحية وغيرها من عوامل الاستعداد اللوجستي المعروفة.

واحتلت المرتبة الثانية ألمانيا، وجاءت بعدها كوريا الجنوبية، ثم في المرتبة الرابعة أستراليا، لتأتي الصين في المركز الخامس رغم الارتفاع الحاد في عدد الوفيات بما أنها بؤرة تفشي الفيروس الأولى.

ولعل جهود الصين في احتواء الفيروس كانت وراء ارتقائها للمراتب على حساب دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وإسبانيا التي لا زالت تترقب بلوغ ذروة تفشي الفيروس لرؤية تراجع ملموس في عدد الوفيات والإصابات.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تسجيلاً للوفيّات في العالم، إذ بلغ عدد الوفيات فيها  نحو 33 ألفًا الخميس، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

والدول الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 22170 وفاة من أصل 168941 إصابة، ثم إسبانيا مع 19130 وفاة من أصل 182816 إصابة، وفرنسا مع 17920 وفاة من أصل 165027 إصابة، والمملكة المتحدة مع 13729 وفاة من أصل 103093 إصابة.