آخر الأخبار

الرئيس يعارض سياسة البقاء بالمنزل.. مظاهرات في البرازيل احتجاجاً على إجراءات الإغلاق

19 أبريل 2020
مظاهرات في البرازيل احتجاجاً على إجراءات العزل والإغلاق
مظاهرات في البرازيل احتجاجاً على إجراءات العزل والإغلاق

تظاهر مئات الأشخاص في عدد من المدن البرازيلية، رفضاً لإجراءات الإغلاق التي اتخذتها الحكومة، لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
  
وقام المتظاهرون بإعاقة حركة المرور في شوارع ريو دي جانيرو وساو باولو والعاصمة برازيليا، كما استقلوا الشاحنات والسيارات والدراجات النارية، ولف بعضهم نفسه بعلم البلاد الأخضر والأصفر، وأطلقوا أبواق السيارات، داعين حكام الولايات إلى الاستقالة بسبب الإجراءات التي أجبرت معظم الأعمال على الإغلاق لأسابيع.
  
وكان الرئيس البرازيلي غائير بولسونارو قد انتقد بشدة إجراءات البقاء في المنزل التي فرضتها الولايات، قائلا إن الضرر الاقتصادي يمكن أن يكون أكثر تأثيرا من المرض.
  
وتأتي الاحتجاجات بعد أقل من يوم على إعلان الرئيس البرازيلي إقالة وزير الصحة، الذي كان يعزز إجراءات العزل.
  
وفي ريو دي جانيرو، شاركت حوالي مائة مركبة في إعاقة حركة المرور، حيث طافت في جادة أتلانتيكا، على طول شاطئ كوباكابانا الشهير والمغلق مؤقتا.

 

  
من جانبه، قال أندرسون مورايس، وهو برلماني من الولاية دعا سكان ريو للانضمام إلى الاحتجاج: "إما أن يكون لدينا الوباء، وهو بالفعل منتشر، أو يكون لدينا الوباء والفوضى".

وأضاف: "بالتأكيد، أرواح الناس أكثر أهمية من أي شيء آخر، لكن لا يمكننا اتخاذ قرارات اليوم دون التفكير في الغد، لأنه غدا، لا أعرف كيف سيكون حال رجل الأسرة عندما يرى أطفاله يجوعون"."
  
وفي برازيليا، أكد بولسونارو مجددا عزمه البدء في إعادة فتح الاقتصاد، وقال أمس السبت إن "الخوف كان زائدا عن الحد"، مستنكرا "جشع" السياسيين "الذين أغلقوا كل شيء وخلقوا حالة من الذعر"."
  
وأوضح الرئيس في بث مباشر على موقع فيسبوك قبل وقت قصير من الاجتماع مع حشد صغير من المؤيدين الذين تجمعوا خارج قصر بلانالتو الرئاسي: "المواطنون يريدون العودة إلى الوضع الطبيعي".

وتعد البرازيل البالغ عدد سكانها نحو 211 مليون نسمة أكثر الدول تضرراً في أميركا اللاتينية، فقد سجلت أكثر من 36 ألف حالة إصابة، ونحو 2347 حالة وفاة.

أزمة كورونا

مختبر ووهان ردا على الاتهامات: نعرف كيفية التعامل مع الفيروسات

19 أبريل 2020
نفى مختبر ووهان أي مسؤولية له عن تفشي كورونا
نفى مختبر ووهان أي مسؤولية له عن تفشي كورونا

نفى مدير مختبر ووهان لعلم الفيروسات الذي تشير إليه وسائل الإعلام على أنه قد يكون مصدر انتشار كورونا المستجدّ أي مسؤولية في انتشار الوباء.

وقال يوان زيمينغ مدير معهد علم الفيروسات في ووهان، بؤرة الوباء العالمي في وسط الصين، متحدثا لشبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الرسمية: "من المستحيل أن يصدر هكذا فيروس من المختبر". 

ويعتقد معظم العلماء أن فيروس كورونا الجديد انتقل على الأرجح إلى الإنسان من حيوان، وأشير بالاتهام في هذا الصدد إلى سوق في المدينة لبيع الحيوانات البرية الحية، لكن وجود معهد علم الفيروسات على مسافة كيلومترات قليلة من السوق يثير منذ بضعة أشهر تكهنات حول تسرب الفيروس من هذه المنشآت الحساسة.

ويحظى المختبر التابع للمعهد بحماية مشددة وفيه سلالات أخطر الفيروسات المعروفة، وهو مختبر بي-4 للسلامة البيولوجية من المستوى الرابع.

وقال مدير المعهد: "نعرف تماما أي نوع من الأبحاث تجرى في المعهد وكيف يتم التعامل مع الفيروسات والعينات".

وكانت تقارير إعلامية واستخباراتية وجهت الاتهامات لمختبر ووهان أن يكون لعب دوراً في تفشي الفيروس، وأن الفيروس قد يكون تسرب من المعهد.

وأوردت صحيفة واشنطن بوست أن سفارة الولايات المتحدة في بكين وبعد عدة زيارات الى المعهد، نبهت السلطات الاميركية في 2018 الى اجراءات السلامة غير الكافية، كما يبدو في المختبر الذي يجري دراسات على فيروسات كورونا الناجمة المنقولة من الخفافيش.