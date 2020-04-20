تستعد لـ"مراسم الاحتفال".. أول محافظة عراقية بإقليم كردستان تعلن الانتصار على "كورونا"

تتحضر محافظة دهوك في اقليم كردستان العراق يوم غد الاربعاء لإحياء مراسم "الانتصار على فيروس كورونا المستجد"، بعد اقتراب خلو المحافظة من الإصابات بشكل كامل.

وسجلت دهوك منذ ظهور تفشي الفيروس في اقليم كوردستان 15 حالة اصابة تماثلت 12 منها للشفاء.

وأعلنت المحافظة عن "مراسم الانتصار" التي ستبدأ عند الساعة العاشرة ليلاً من مساء الأربعاء 22 أبريل، حيث ستبدأ بإطفاء الكهرباء لمدة 5 دقائق عن المدينة تزامنا مع وقوف السكان على شرفات المنازل وأسطح المنازل لإشعال الشموع ويرافق ذلك دق الأجراس في الكنائس والتكبيرات في الجوامع.

كما ستطلق المفرقعات النارية من على جبل زاوه الواقع جنوب شرق المدينة وسيتم اشعال شعلة بارك نوروز من قبل مجموعة من الرياضيين.

وستشارك في هذه الاحتفالات سيارات الشرطة التي ستجول الشوارع وتطلق صفارات الانذار اضافة الى اعداد اغنية خاصة بهذه المناسبة تعبر عن الفلكلور الدهوكي.

يوم أمس، نشر الموقع الرسمي لحكومة الإقليم آخر تحديث لمصابين بفيروس كورونا في محافظات الاقليم الاربعة.

وبلغ المجموع الكلي للمصابين في الإقليم 337 على النحو الاتي: محافظة اربيل : 169 حالة، ومحافظة السليمانية : 131 حالة ‏من ضمنها 4 وفاة، ومحافظة دهوك : 15 حالة، ومحافظة حلبجة: 22 حالة.

واشار الى ان مجموع حالات الشفاء للمصابين بلغ 270 حالة كالاتي 125: محافظة اربيل، 118 محافظة سليمانية، 12 محافظة دهوك، 15 محافظة حلبجة.

وبحسب المنشور فإن 63 مصابا قيد العلاج وهي كالاتي: 44 محافظة اربيل، 9 محافظة سليمانية، 3 محافظة دهوك، 7 محافظة حلبجة.