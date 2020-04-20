منوعات

هاري وميغان يقطعان علاقتهما بأكبر 4 صحف بريطانية: لا نريد استغلالنا لزيادة عدد القراءات

20 أبريل 2020
هاري وميغان يقطعان علاقتهما بـ4 من أكبر صحف بريطانيا
هاري وميغان يقطعان علاقتهما بـ4 من أكبر صحف بريطانيا

أفادت وسائل إعلام بريطانية أن الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل قطعا علاقاتهما بأكبر الصحف البريطانية.

وأكد الزوجان أن هذا القرار ليس لتجنب النقد أو لفرض رقابة دقيقة على الأخبار والتقارير التي تنشر عنهما، وأشارا إلى أن لوسائل الإعلام الحق في نقل الأخبار عنهما سواء جيدة أو سلبية، ولكنها يجب أن لا تكون مبنية على الكذب، على حد وصفهما.

وأضاف الزوجان أنهما "لا يريدان أن تستخدمهما الصحف لزيادة عدد القراءات والمشاهدات".

وشمل القرار كل من صحيفة ذا صن وديلي ميل وديلي إكسبريس وديلي ميرور.

وبموجب القرار الجديد لن يشارك الأميران أي صور أو أخبار جديدة لهما مع هذه الصحف الأربعة.

وكان الأمير هاري وزوجته ميغان أعلنا عن تذمرهما مرارا من أضواء الإعلام، كما أعلنا في يناير الماضي، تنازلهما عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية ببريطانيا والعمل لتحقيق الاستقلال المالي.

وفي 31 مارس الماضي، تخلى الأميران رسميا عن مهامها، وبدآ حياة جديدة بحلول بداية أبريل الجاري.

ووفقاً لهذا القرار لن يستطيع الأمير وزوجته استخدام لقبي صاحب وصاحبة السمو، كما أنهما لن يقوما بأي دور كجزء من الأسرة المالكة، ولن يمنح الأميران أية مزايا مالية مقابل المهام الملكية، وستقتصر ألقاب الزوجين على "دوق ودوقة ساسكس" فقط.

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هاري وميغان يقطعان علاقتهما بـ4 من أكبر صحف بريطانيا
منوعات

هاري وميغان يقطعان علاقتهما بأكبر 4 صحف بريطانية: لا نريد استغلالنا لزيادة عدد القراءات

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يقف الرجل الذي يعرض نفسه كمتخصص في "طب الإمام الصادق" ويقول "بول الإبل يشفي من كورونا
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يشرب بول الإبل لمعالجة كورونا..  فيديو لمسؤول إيراني 

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يشرب بول الإبل لمعالجة كورونا..  فيديو لمسؤول إيراني 

20 أبريل 2020
يقف الرجل الذي يعرض نفسه كمتخصص في "طب الإمام الصادق" ويقول "بول الإبل يشفي من كورونا
يقف الرجل الذي يعرض نفسه كمتخصص في "طب الإمام الصادق" ويقول "بول الإبل يشفي من كورونا

"سأريكم أفضل طريقة للتعافي من فيروس كورونا وأيضا مشاكل الكلى"، يظهر شخص يدعي أنه متخصص في الطب الإسلامي أمام جمل ليقول: "الدواء هنا". 

ويبدأ الشخص، الذي يقال إنه مدير الجمعية العلمية لطب الإمام الصادق، مهدي سبيلي، مستخدما الآية القرآنية التي تقول "أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت". 

وادعى سبيلي أن "هذا الجمل هو أفضل دواء لمشاكل الكلى والربو وأيضا فيروس كورونا". 

وأضاف "عندما أتى شخص وأخبر الإمام الصادق أنه يعاني من صعوبة في التنفس، فإن الإمام رد عليه وقال "عليك ببول الإبل فإنه شفاء لك"، بحسب ما حكى سبيلي، الذي أضاف أن "الرجل المريض استجاب لنصيحة الإمام الصادق وشربه فأصبح معافى". 

وظهر رجل بجانب سبيلي وهو يصب مشروبا وقال "أنا أريد أن أشرب بعضا من بول الجمل أيضا لحماية نفسي، فكما تعلمون كما هو التلوث في العاصمة طهران فإن الكلية في حالة سيئة".  

وبعدما شرب ما قال إنه بول الإبل "بالرغم من صعوبة شرب هذا الشيء فإنه جيد لك، ينبغي عليك أن تشربها لثلاث مرات لمدة ثلاثة أيام". 

ووصفت الصحفية الإيرانية مسيح علي نجاد الرجل بـ"المحتال"، وقالت إنه "يقدم نفسه كدكتور في الطب الإسلامي، المتعصبون مثل هذا يستفيدون من بؤس الأخرين"، واصفة مقطع الفيديو بأنه "مخجل وصادم". 

ويعاني الإيرانيون من نقص في الأدوية مع تصاعد أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد. 

وسجلت إيران الأحد 1343 إصابة جديدة، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 82211، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جيهانبور، لكن بعض المسؤولين وخبراء الصحة داخل إيران وخارجها يشككون في الحصيلة الرسمية ويقولون إنها أضعاف الأرقام المعلنة. 

وارتفعت أيضا حصيلة الضحايا الإجمالية بسبب الوباء في إيران إلى 5118 شخصا على الأقل بحسب البيانات الرسمية. 
 