هاري وميغان يقطعان علاقتهما بأكبر 4 صحف بريطانية: لا نريد استغلالنا لزيادة عدد القراءات

أفادت وسائل إعلام بريطانية أن الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل قطعا علاقاتهما بأكبر الصحف البريطانية.

وأكد الزوجان أن هذا القرار ليس لتجنب النقد أو لفرض رقابة دقيقة على الأخبار والتقارير التي تنشر عنهما، وأشارا إلى أن لوسائل الإعلام الحق في نقل الأخبار عنهما سواء جيدة أو سلبية، ولكنها يجب أن لا تكون مبنية على الكذب، على حد وصفهما.

وأضاف الزوجان أنهما "لا يريدان أن تستخدمهما الصحف لزيادة عدد القراءات والمشاهدات".

وشمل القرار كل من صحيفة ذا صن وديلي ميل وديلي إكسبريس وديلي ميرور.

وبموجب القرار الجديد لن يشارك الأميران أي صور أو أخبار جديدة لهما مع هذه الصحف الأربعة.

وكان الأمير هاري وزوجته ميغان أعلنا عن تذمرهما مرارا من أضواء الإعلام، كما أعلنا في يناير الماضي، تنازلهما عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية ببريطانيا والعمل لتحقيق الاستقلال المالي.

وفي 31 مارس الماضي، تخلى الأميران رسميا عن مهامها، وبدآ حياة جديدة بحلول بداية أبريل الجاري.

ووفقاً لهذا القرار لن يستطيع الأمير وزوجته استخدام لقبي صاحب وصاحبة السمو، كما أنهما لن يقوما بأي دور كجزء من الأسرة المالكة، ولن يمنح الأميران أية مزايا مالية مقابل المهام الملكية، وستقتصر ألقاب الزوجين على "دوق ودوقة ساسكس" فقط.