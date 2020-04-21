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بينهم طبيب.. 3 أميركيين يقاضون منظمة الصحة العالمية

21 أبريل 2020
أميركيون يرفعون دعوى ضد منظمة الصحة العالمية بتهمة التستر
أميركيون يرفعون دعوى ضد منظمة الصحة العالمية بتهمة التستر

رفع ثلاثة أميركيين بينهم طبيب دعوى قضائية ضد منظمة الصحة العالمية بحجة أن المنظمة قامت بالتغطية على جائحة كورونا الفيروسية، حسب وكالة رويترز.

وتتهم الدعوى التي قدمت الاثنين أمام المحكمة الفيدرالية في  مقاطعة ويستشستر بولاية نيويورك، منظمة الصحة العالمية بالإهمال الجسيم في معالجتها واستجابتها للوباء العالمي.

"لقد أساءت منظمة الصحة العالمية التعامل مع اكتشاف الفيروس التاجي وأدارته بشكل سيئ على أساس المعلومات والمعتقدات، وشاركت في التستر على جائحة كوفيد-19 في الصين ،" حسب ما ورد في جزء من الدعوى.

كما تحمل الدعوى منظمة الصحة العالمية مسؤولية  "التسبب و / أو المساهمة في الانتشار اللاحق للفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية وولاية نيويورك."

ويدعي المدعون الرئيسيون في الدعوى وهم الطبيب ريتشارد كلينج، وستيف روتكر ، وجينارو بورشيا أنهم "أصيبوا وتضرروا بسبب  تهاون منظمة الصحة العالمية".

ويتحدر كل من كلينغ ورتكر من منطقة نيو روتشيل  أول بؤرة ساخنة للفيروس التاجي في نيويورك.

وفي الثاني من مارس تم الكشف عن المحامي لورنس غاربوز، 50 عاما، كأول مصاب بالفيروس في نيو روتشيل بعد حضوره مناسبة دينية في  كنيس بالمنطقة.

وتبحث الدعوى عن تعويضات غير محددة لما وصفوه بضرر المنظمة "الذي لا يُحصى" ضد حوالي 756 ألف شخص هم سكان ويستشستر ويشكلون الدعوى.

غير أن شيمين كيتنر أستاذة القانون الدولي بجامعة كاليفورنيا، رجحت رفض الدعوى لأن القانون الأميركي يمنح منظمة الصحة العالمية "الحصانة الوظيفية" من مثل هذه الحالات.

ولم يرد تعليق من منظمة الصحة العالمية أو محامييها على الدعوى.

اقتصاد

رئيس أكبر شركة نفط بريطانية يتنبأ بشأن أسعار النفط

21 أبريل 2020
طوابير سيارات في محطة لتعبئة الوقود في الكويت
طوابير سيارات في محطة لتعبئة الوقود في الكويت

 قال جون براون الرئيس التنفيذي السابق لشركة بي.بي يوم الثلاثاء إن أسعار النفط ستظل منخفضة لبعض الوقت مع تجاوز المعروض الطلب.

وأضاف أن الوضع الحالي في أسواق النفط العالمية يعيد إلى الأذهان التخمة النفطية في الثمانينات من القرن الماضي.

وصرح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "الأسعار ستكون منخفضة جدا وأعتقد أنها ستظل منخفضة وشديدة التقلب لوقت طويل".

وقال " هذا يذكرنا تماما بفترة في منتصف الثمانينات حين حدث نفس الأمر، إمدادات كثيرة جدا وطلب قليل جدا واستمر انخفاض أسعار النفط لمدة 17 عاما".

وقفز سعر برميل النفط الأميركي تسليم مايو في التعاملات الآسيوية صباح الثلاثاء إلى ما فوق الصفر بعدما أغلق في نيويورك على سعر غير مسبوق في التاريخ ببلوغه 37.63 دولارا تحت الصفر للبرميل، أي أن المتعاملين دفعوا للمشترين كي يخلصوهم من سلعة فاضت الخزّانات بها وندر الطلب عليها بسبب وباء كورونا.

وعند بدء التداولات بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 0.56 سنتا للبرميل، علما بأن العقود الآجلة لشهر مايو تنقضي الثلاثاء.

وتراجعت أسعار الخام الأميركي إلى مستويات لم تشهدها في تاريخها حيث أصبحت تتداول في السالب.

واستمرت أسعار النفط في الانخفاض حتى بعد اتفاق "أوبك بلس" على تخفيض الإنتاج في خطوة لدعم الأسعار، بعد تراجع الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا وحرب الأسعار التي أشعلتها السعودية وروسيا.


 