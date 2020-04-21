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أين يقضي مليارديرات العالم فترة الإغلاق بسبب كورونا؟

21 أبريل 2020
بعض أغنياء العالم العالم يقضون فترات الإغلاق على اليخوت في منتصف البحار
بعض أغنياء العالم العالم يقضون فترات الإغلاق على اليخوت في منتصف البحار

فرضت إجراءات الإغلاق على أكثر من نصف سكان العالم البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلى الشوارع، في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، ولكن أين ذهب أغنى أغنياء العالم، وكيف يقضون أوقات الإغلاق والعزل؟

يعيش بعض مليارديرات العالم في مخابئ حديثة مجهزة بأحدث الوسائل، واستأجر البعض قصورا في الجزر مثل جزيرة غرينادين في منطقة البحر الكاريبي، فيما يقضي بعضهم هذه الأوقات على يخوتهم في منتصف البحار.

على سبيل المثال، نشر قطب الترفيه منتج الأفلام الملياردير ديفيد غيفن صورا له وهو على متن يخته البالغ طوله 454 قدماً، وكتب عليها: "آمل أن يكون الجميع في أمان".

وفي مدينة الريفيرا الفرنسية أحد أشهر الأماكن السياحية في العالم، هناك مجمع خاص يسمى "Les Parcs de Saint-Tropez"، يقيم فيه عدد من مليارديرات العالم مثل مالك فندق ريتز باريس محمد الفايد، وقطب الصلب الهندي لاكشمي ميتال، ورئيس مجموعة "LVMH" الفاخرة برنارد أرنو.

ويضم هذا المجمع الذي يقع على مساحة 270 فدان، 150 فيلا ومختبر خاص يتم فيه إجراء اختبارات كورونا لأصحاب القصور المتواجدين هناك.

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مجمع الأغنياء في مدينة ريفيرا الفرنسية
مجمع الأغنياء في مدينة ريفيرا الفرنسية

وسادت حالة من الغضب بين سكان المدينة بسبب هذا المجمع، واعتبروه مثال واضح على عدم المساواة في التعامل مع المرض.

وبالرغم من فرض إجراءات العزل والإغلاق على المجمع مثل باقي أنحاء فرنسا، لكن محلات البقالة والمخابز ظلت مفتوحة، وهناك عدة نشاطات تقام في الداخل.

العراق

بالفيديو.. عراقيون عالقون على الحدود التركية منذ 10 أيام

21 أبريل 2020
تستمر معاناة مجموعة من المواطنين العراقيين الذين احتجزتهم الظروف عند معبر إبراهيم الخليل
تستمر معاناة مجموعة من المواطنين العراقيين الذين احتجزتهم الظروف عند معبر إبراهيم الخليل

تستمر معاناة مجموعة من المواطنين العراقيين الذين احتجزتهم الظروف عند معبر  إبراهيم الخليل منذ 10 أيام على الحدود التركية بالتفاقم، وسط غياب وصمت من سلطات بلادهم ومن الجانب التركي.  

وبحسب الناشطين فإن ظروفهم تزداد سوءاً كل يوم بسبب البرد وشح الطعام وعدم وجود أماكن لائقة للمبيت. 

يتواجدون في ظروف جوية صعبة

ورفع العالقون مناشدات للجهات المعنية للسماح لهم بالعبور إلى محافظاتهم وهم من سكنة الموصل وكركوك وبغداد وصلاح الدين وديالى. 

يتواجدون في ظروف جوية صعبة

وقال متحدث في شريط فيديو انتشر على وسائل التواصل، إن السلطات الأمنية عراقية رفضت السماح لهم بالدخول، بحجة انهم ليسوا من سكان الإقليم المتاخم للحدود التركية. 

وحتى اللحظة، لم يتلقوا أي رد من قبل سلطات بلادهم للدخول إلى محافظاتهم. 

وكانت السلطات العراقية، قد أكدت في وقت سابق، إغلاق حدودها على جميع الوافدين ما عدى مواطنيها. 

وفي الوقت الذي يجد فيه عراقيون صعوبة في دخول بلادهم، تواصل بعثات سياسية ودينية من إيران، دخول العراق، رغم قرار إغلاق الحدود بسبب جائحة وباء كورنا. 