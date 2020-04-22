تشكو من كورونا والعقوبات.. إيران تعلن إطلاق قمر صناعي عسكري "بنجاح"

قال الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، إن أطلق "أول قمر صناعي عسكري" من قاعدة إطلاق في أحد صحاري البلاد، مؤكدا أن القمر- الذي أطلق بعد عدة تجارب فاشلة- "نجح في الوصول إلى مداره".

ويأتي إطلاق القمر الصناعي العسكري في الوقت الذي تشتكي فيه إيران من أن العقوبات الاقتصادية الأميركية تمنعها من علاج آلاف المرضى بفيروس كورونا، بعد أن أصبحت البلاد واحدة من أكبر بؤر انتشار المرض في العالم.

وأطلق الحرس الثوري اسم "نور" على القمر الصناعي، وقال إنه أطلق من على صاروخ يعمل على مرحلتين اسمه "قاصد"، وقد وضع في مدار يبعد 425 كيلومترا عن سطح الأرض.

ويأتي ذلك بعد أكثر من شهرين على إطلاق إيران قمرا اصطناعيا أخفقت في وضعه في المدار، ضمن برنامج تقول الولايات المتحدة إنه "غطاء لتطوير صواريخ عسكرية".

وأكدت طهران حينذاك أن إطلاق القمر "ظفر" الذي حصل قبل أيام من الذكرى الـ41 لصعود الإسلاميين إلى الحكم في البلاد، ليست له أبعاد عسكرية.

والثلاثاء، أعلن الحرس تطويره نوعا من الصواريخ البحرية (أرض – بحر) ونجاحه بزيادة مداه.

وتقول القيادات الإيرانية إن العقوبات تجعل من الصعب على إيران الحصول على الإمدادات الطبية الحيوية والمعدات اللازمة لعلاج مرضى كوفيد 19، كما إن الأغلبية في البلاد تعيش في حالة فقر شديدة بعد المقاطعة الدولية لإيران على خلفية دعمها لمجاميع إرهابية وميليشيات عاملة في الشرق الأوسط.

وفي مارس طلبت إيران من صندوق النقد الدولي، قرضاً بقيمة 5 مليارات دولار، قالت إن الغرض منه "مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى بشكل واسع في البلاد".

وقال محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، في منشور عبر حسابه على "انستغرام"، إنه بعث برسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، يوضح لها أن بلاده ترغب في الاستفادة من تمويلات "النقد الدولي"، المقدمة للبلدان المتضررة من "كورونا".

وأضاف "همتي" وقتها أن إيران بحاجة إلى دعم اقتصادي لمواجهة الفيروس الذي انتشر في سائر محافظات البلاد.