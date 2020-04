"مسؤول عن مقتل صحفي أميركي".. اعتقال مغني الراب الداعشي في إسبانيا

ألقت الشرطة الإسبانية، الثلاثاء القبض على مغني الراب البريطاني السابق الذي تحول إلى متطرف في تنظيم داعش، عبد المجيد عبد الباري، أحد أهم المطلوبين في أوروبا.

وأكدت وسائل إعلام بريطانية، ومنها غارديان والتايمز، هويته بعد ساعات قليلة من إعلان وكالة الشرطة الوطنية في مدريد اعتقال مواطن مصري ورجلين آخرين في شقة في مدينة الميريا جنوبي إسبانيا.

وجرد عبد الباري الذي ينحدر من لندن ويلقب بـ"لي جني" من جنسيته البريطانية بسبب صلاته مع داعش، وقد اختفى عن الأنظار بعد هزيمة التنظيم في العراق وسوريا، وكان يعتقد أنه قتل.

ونقلت الغارديان عن مصادرها أن عبد الباري اعتقل بعد وقت قصير من دخوله إسبانيا قادما من الجزائر، وأظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة الوطنية الإسبانية ثلاثة رجال يخرجون من شقة سكنية ووجوههم مغطاة.

ووصف بيان للشرطة أحد الرجال الذين اعتقلوا بأنه من بين المطلوبين من مقاتلي داعش في أوروبا.

وقال سكرتير عام منظمة صحفيين بلا حدود كريستوفر ديلوير، إن عبد الباري مسؤول عن مقتل الصحفي الأميركي جيمس فولي في عام 2014، معربا عن ترحيبه باعتقاله.

We welcome the arrest by the Spanish police of Abdel Majed Abdel Bary, member of the Islamic State & responsible for killing US journalist #JamesFoley in 2014. There must be no impunity for those who committed an act of violence that shocked the conscience of the entire world. pic.twitter.com/mXJyZ1TUfN