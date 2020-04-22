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موافقة ملكية على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين.. بشروط

22 أبريل 2020
الصلاة ستقتصر على المصلين لصلاة العشاء
الصلاة ستقتصر على المصلين لصلاة العشاء

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في السعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر موافقته على إقامة صلاة التراويح داخل الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات، مع استمرار تعليق حضور المصلين.


وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من الكثافة البشرية مع استمرار إقامة الشعيرة، مشيرا إلى أن الصلاة ستقتصر على المصلين لصلاة العشاء.

وكان مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أعلن يوم الجمعة الماضي أن صلاة التراويح و"العيد" ستقام في البيوت إذا استمر الفيروس.

كما أعلن المسجد النبوي في المدينة المنورة الأسبوع الماضي منع إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، الذي يبدأ نهاية الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن هيئة كبار العلماء في السعودية كانت أعلنت منتصف الشهر الماضي إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، وذلك لمنع تفشي الفيروس. 
 

أزمة كورونا

أسوأ من الأولى.. تحذيرات من موجة ثانية لكورونا بالتزامن مع موسم الإنفلونزا

22 أبريل 2020
يأتي اكتشاف الحالة الجديدة من انفلونزا الطيور في ظل تفش وباء كورونا
يأتي اكتشاف الحالة الجديدة من انفلونزا الطيور في ظل تفش وباء كورونا

حذر مدير المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، الثلاثاء، من أن "الموجة الثانية من الإصابة بفيروس كورونا ستكون أسوأ لأنها من المحتمل أن تتزامن مع موسم الإنفلونزا".

وقال مدير المركز، روبرت ريدفيلد، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست إن "هناك احتمالا بأن يكون هجوم الفيروس على أمتنا في الشتاء القادم أكثر صعوبة من الهجوم الذى مررنا به للتو"، مضيفا "سنمر بوباء الإنفلونزا ووباء الفيروس التاجي في نفس الوقت".

وسيضع حدوث وبائين تنفسيين متزامنين "ضغطا لا يمكن تصوره" على نظام الرعاية الصحية الأميركي، بحسب ريدفورد، خاصة وأن الموجة الأولى قد أحدثت هزة كبيرة في هذا النظام وكشفت عن نقص كبير في معدات الاختبار وأجهزة التنفس الصناعي ومعدات الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

ودعا  ريدفيلد المسؤولين الفيدراليين ومسؤولي الولايات إلى استغلال الأشهر المقبلة "للتحضير لما ينتظرهم والتأكيد على الأهمية المستمرة للابتعاد الاجتماعي، وتوسيع نطاق القدرة على الفحص وتحديد المتفاعلين مع المصابين، كما دعا الأميركيين إلى "الحرض على التطعيم ضد الإنفلونزا".

وكان بيتر ماكس، مدير مركز أبحاث البيولوجيا في الولايات المتحدة الذي يشرف على إنتاج لقاحات للفيروسات المختلفة، حذر من أن "العالم سيشهد موجة ثانية وحتى ثالثة من العدوى بالفيروس في حال لم نصنع لقاحا له".

وقال علماء إن الموجة الثانية "قادمة ولكنها ستصيب المناطق التي لم تتأثر بالمرحلة الأولى، ما يعني أن مناطق جديدة ستعاني بشكل كبير"، فيما أبدوا تخوفهم "من أن أعداد الوفيات ستكون أكبر عندما يعود الأطفال إلى المدارس".

وحتى الآن، أصيب أكثر من 825 ألف شخص في الولايات المتحدة بالفيروس، توفي منهم أكثر من 45 ألف شخص، فيما أجرت السلطات الصحية أكثر من 4.1 مليون فحص.

وفي العالم هناك أكثر من 2.5 مليون مصاب بالفيروس، توفي منهم أكثر من 177 ألف شخص.