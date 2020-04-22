موافقة ملكية على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين.. بشروط

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في السعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر موافقته على إقامة صلاة التراويح داخل الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات، مع استمرار تعليق حضور المصلين.

بموافقة سامية كريمة من المقام السامي الرئيس العام: إقامة صلاتي التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق حضور المصلين.#رئاسة_شؤون_الحرمين#كن_حلس_بيتك#كلنا_مسؤول#كورونا pic.twitter.com/GkOQXXvs7D — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 22, 2020



وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من الكثافة البشرية مع استمرار إقامة الشعيرة، مشيرا إلى أن الصلاة ستقتصر على المصلين لصلاة العشاء.

وكان مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أعلن يوم الجمعة الماضي أن صلاة التراويح و"العيد" ستقام في البيوت إذا استمر الفيروس.

كما أعلن المسجد النبوي في المدينة المنورة الأسبوع الماضي منع إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، الذي يبدأ نهاية الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن هيئة كبار العلماء في السعودية كانت أعلنت منتصف الشهر الماضي إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، وذلك لمنع تفشي الفيروس.

