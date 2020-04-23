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العراق.. مكتب عبد المهدي يعلق على "صفقة كتائب حزب الله"

23 أبريل 2020
تقرير موقع الحرة تحدث عن قيام مكتب عبد المهدي منح أرض شاسعة لميليشيا كتائب حزب الله داخل المنطقة الخضراء
تقرير موقع الحرة تحدث عن قيام مكتب عبد المهدي منح أرض شاسعة لميليشيا كتائب حزب الله داخل المنطقة الخضراء

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، الأربعاء، إن مدير مكتبه "لا يمتلك أية صلاحيات قانونية تخوله تمليك أي قطعة أرض"، وذلك ردا على تقرير نشره موقع "الحرة"، بشأن منح أرض شاسعة لميليشيا كتائب حزب الله داخل المنطقة الخضراء.

وذكر مكتب عبد المهدي، في بيان حصل موقع "الحرة" على نسخة منه، أن الحكومة العراقية "لم تقم أبدا بمثل هذه الخطوة داخل المنطقة الخضراء لأي جهة كانت".

وأضاف البيان أن "مدير مكتب رئيس الوزراء لا يمتلك أية صلاحيات قانونية تخوله تمليك أي قطعة أرض سواء للاستثمار أو لأي غرض آخر وفي أي مكان في المنطقة الخضراء أو خارجها".

وكان مصدر أمني عراقي رفيع كشف لموقع "الحرة" عن قيام مكتب عبد المهدي بمنح أراض شاسعة لميليشيا كتائب حزب الله، في مواقع استراتيجية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر، الذي طلب عم الكشف عن هويته، إن "الأراضي عبارة عن عقارات تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء منحت للميليشيا الموالية لإيران، وفق مبدأ المساطحة والاستثمار بعقود وصفات متعددة".

شملت الاستثمارات، وفقا للمصدر، "إقامة مواقع شركات أمنية ومخازن ومتنزهات ودور ومواقع خدمات لوجستية للسكن بداخل المنطقة الخضراء مثل بناية لمطعم أو مركز تسوق".

ويشير المصدر إلى أن الغرض من هذه الخطوة ضمان وجود دائم لعناصر الميليشيا، التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، داخل المنطقة الخضراء في حالة استئناف نشاط السفارة الأميركية في بغداد.

ويتابع "ستكون لهم محطات استخبارية تضمن وجودهم ودخولهم للخضراء والتجسس على الولايات المتحدة والسفارات والبعثات الدبلوماسية".

يؤكد المصدر العراقي أن "عمل كتائب حزب الله يختلف عن باقي الميليشيات الموالية لطهران فهم بمثابة مافيا دولية إيرانية مهمتها تعقب النشاطات الغربية في العراق والتجسس عليها".

كذلك يكشف المصدر أن ميليشيا كتائب الله استولت على أماكن مهمة في المنطقة الخضراء، من بينها منازل مسؤولي النظام السابق، من خلال توقيع عقود استئجار أو شراء وتسجيلها بأسماء أشخاص مرتبطين بالميليشيا.

ويختتم بالقول إن "تواجد عناصر كتائب حزب الله بدء يتوسع في المنطقة الخضراء أكثر بعد توقف عمل السفارة الأميركية وتقليص عدد موظفيها، وتسلم القيادي في الميليشيا أبو منتظر الحسيني مسؤولية أمن المنطقة المحصنة وسط بغداد".

وتحظى الأرض الممنوحة لمليشيا كتائب حزب الله بموقع استراتيجي مميز، فهي قريبة من دار الضيافة العائدة لرئاسة الوزراء العراقية، وتتوسط بينها وبين مقر سفارة الولايات المتحدة في بغداد.

وعلق الباحث البارز في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، مايكل نايتس، على هذه الأنباء، بالإشارة إلى أن نحو 200 عنصر من كتائب حزب الله استولوا على الأرض الفارغة وبدأوا بناء خيم ومقرات مؤقتة.

ووصف نايتس، في سلسة تغريدات على تويتر، الخطوة، بالخطيرة والمقلقة للغاية، على اعتبار أن الأرض المستولى عليها من قبل الميليشيا الموالية لإيران، تقع على مفترق طريق حيوي في مركز السلطة ببغداد.
 

أميركا

الموجة "الأسوأ" أم "الأصعب"؟ خلية الأزمة تعلق على "عودة" كورونا

23 أبريل 2020
رئيس "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" يحذر من صعوبة التعامل مع كورونا خلال موسم الإنفلونزا
رئيس "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" يحذر من صعوبة التعامل مع كورونا خلال موسم الإنفلونزا

علقت "خلية الأزمة" الأميركية المكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة في مؤتمر صحفي الأربعاء على مدى إمكانية أن تشهد البلاد موجة جديدة من للفيروس خلال الفترة المقبلة، خاصة أثناء موسم الأنفلونزا.

وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى روبرت ردفيلد "رئيس مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" (CDC) لتوضيح تصريحاته لواشنطن بوست التي نقلت عنه إن البلاد سوف تشهد موجة أكثر "دمارا" للمرض في الخريف المقبل.

 لكن ريدفيلد الذي وقف إلى جانب ترامب قال إنه لم يقصد "أسوأ" ولكن "أصعب".

الرئيس الأميركي أكد، من جانبه، أنه لو عادة الفيروس "لن يكون أسوأ مما شاهدناه بالفعل. لن نشاهد أي شيء من هذا القبيل" مشيرا إلى نجاح عمليات الاحتواء التي شرعت فيها إدارته لمكافحة الفيروس.

وقال ترامب إن العديد من الولايات ستكون قادرة قريبا على إعادة فتح الاقتصاد بشكل تدريجي، داعيا في الوقت ذاته الأميركيين إلى اتباع إرشادات الوقاية مثل التباعد الاجتماعي وغسل اليدين ولبس الكمامات.

ودعا حكام الولايات إلى اتباع الخطة التي أعلنت عنها إدارته في وقت سابق لإعادة فتح البلاد تدريجيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تتناسب مع ظروفهم.

وقال رئيس "CDC" في كلمته إنه عندما حذر من زيادة تفشي المرض في الخريف، فإنه قصد أن يقول إن المرض "سيكون أكثر صعوبة وتعقيدا لأنه سيتزامن مع موسم الأنفلونزا"، لكنه لن يكون "أكثر سوءا" من الوقت الحالي.

وأضاف: "لدينا القدرة على البقاء في مرحلة الاحتواء خلال الخريف والشتاء القادمين".

وأكدت "خلية الأزمة" أنه يجب التفريق بين الإنفلونزا وفيروس كورونا ودعت الأميركيين إلى الحصول على لقاح الأنفلونزا خلال الموسم القادم.

من جهتها، قالت الطبيبة ديبورا بيركس عضو خلية الأزمة:  "في الصيف هناك أساليب نتبعها لمراقبة أعراض الإنفلونزا وسنستخدمها لتتبع الكورونا".

كما حذر الطبيب أنتوني فاوتشي، أكبر خبير للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، من تبعات عودة الفيروس إن تم التهاون في الانتقال بين المراحل المخصصة لإعادة فتح الاقتصاد وعدم أخذ الإجراءات اللازمة بشكل تدريجي. 

ويخشى مسؤولون من مضاعفة العبء على المستشفيات خلال موسم الأنفلونزا.