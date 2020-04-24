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ابنة الضحايا تروي تفاصيل الجريمة.. الإعدام "مرتين" لعراقيين قتلا رجلا وزوجته من أجل "وصل أمانة"

24 أبريل 2020
A hanging rope similar to the ones used by Saddam Hussein's regime to hang convicted people during the 1991 Shiite uprising is…
حبل إعدام يتدلى في أحد المراكز في العراق

حكمت محكمة عراقية بالإعدام "مرتين" بحق اثنين أدينا بقتل رجل وزوجته في العاصمة بغداد، فيما حكمت بالسجن خمسة عشر عاما "مرتين" بحق متهم ثالث شارك في الجريمة التي وصفت بالبشعة.

واشترك المتهمون الثلاثة بقتل صاحب روضة أهلية وزوجته، على خلفية مشاكل مالية حدثت بين الطرفين بعد أن تعاقد المتهمون مع الضحايا للقيام بأعمال بناء وترميم.

وقالت ابنة الضحيتين إنها "وجدت جثة أبيها على الأرض في الطابق الأرضي من منزلهما والذي كان يستغل كروضة أطفال أهلية (مدرسة للأطفال تحت سن 6 سنوات)، فيما وجدت جثة والدتها ملقاة في أحد قاعات المدرسة".

وبحسب مجلس القضاء الأعلى العراقي فقد قام المدانان، وهما شقيقان يعملان في البناء والمقاولات بالتعاقد مع الضحيتين لإجراء أعمال ترميم، ونشب خلاف بينهما بسبب سوء تلك الأعمال وأيضا مبالغ متبقية بذمة الجناة طالب بها الضحية.

وقال شهود عيان للمحكمة إن المدانين قاما برفع كاميرات المراقبة من المدرسة لغرض الصيانة ولم يعيداها.

وتبين اعترافات المتهمين الرئيسيين أنهما قاما بالجريمة في محاولة لسرقة وصل أمانة يحتوي دينا بذمتهما للضحية بمبلغ 20 مليون دينار عراقي (نحو 16 ألف دولار).

وحاول المتهم الرئيسي سرقة الوصل مرتين من خلال الاتفاق مع المتهمين الآخرين للقيام بذلك لكن المحاولتين لم تنجحا.

وخلال المحاولة الثالثة غلب النوم أحد المتهمين في أحد قاعات المدرسة وهو ينتظر خلو الدار للقيام بسرقته، وحينما اكتشفت زوجة صاحب المدرسة وجوده قامت بالصراخ فضربها بقضيب حديدي على رأسها مما أدى لمقتلها، بحسب الاعترافات التي نشرت على موقع مجلس القضاء الأعلى العراقي.

وتبين الاعترافات أن زوج الضحية قتل بعد محاولته إمساك الجاني.

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بومبيو يحث شكري على الحفاظ على سلامة السجناء الأميركيين في مصر من فيروس كورونا

24 أبريل 2020
رجل أمن مصري في جولة مفتوحة للإعلاميين بسجن طرة - 11 نوفمبر 2019
رجل أمن مصري في جولة مفتوحة للإعلاميين بسجن طرة - 11 نوفمبر 2019

حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نظيره المصري سامح شكري على الحفاظ على سلامة الأميركيين المحتجزين في مصر من فيروس كورونا.

ولم تعط الوزارة أي تفاصيل عن السجناء، لكن كان قد ورد ذكر ثلاثة أميركيين محتجزين في مصر في خطاب أرسله أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ إلى بومبيو، وطالبوه فيه بأن يدعو للإفراج عن الأميركيين المسجونين في عدة دول خشية إصابتهم بالفيروس.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن بومبيو أكد في اتصاله مع شكري أمس الخميس ”على ضرورة الحفاظ على سلامة المواطنين الأميركيين وإتاحة السبيل لتواصل قنصلي خلال جائحة كوفيد-19“.

وأسفر كوفيد-19، وهو مرض يصيب الجهاز التنفسي وتسببه السلالة الأحدث من الفيروسات التاجية، عن وفاة ما يزيد على 175 ألف شخص في أنحاء العالم وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وفي مصر، أودى الفيروس بحياة 276 شخصا من بين أكثر من 3600 مصاب حسب بيانات المنظمة أيضا.

ومن بين السجناء المذكورين في خطاب أعضاء مجلس الشيوخ طالب الطب الأميركي، ذي الأصول المصرية محمد عماشة الذي ينتظر المحاكمة منذ أكثر من عام على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومساعدة تنظيم إرهابي.

ويعاني عماشة من مرض في جهاز المناعة ومن الربو، وقد بدأ الشهر الماضي إضرابا عن الطعام للفت الانتباه إلى محنته حسبما ذكر أبواه.

وهناك 114 ألف سجين في مصر وفقا لتقدير حديث لمنظمة الأمم المتحدة.