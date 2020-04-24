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اعتقال سوري "حاول بيع" خادمة نيجيرية في لبنان

24 أبريل 2020
TO GO WITH AFP STORY BY HIEDEH FARMANI: Ethiopian women sit in a shelter, run by Caritas Lebanon -- the Roman Catholic non…
تزايدت التقارير عن إساءة معاملة عاملات الخدمة في لبنان

قالت مديرية الأمن العام اللبناني، الأربعاء، أن السلطات اعتقلت شخصا من الجنسية السورية بعد قيامه بنشر إعلان لـ"بيع" مدبرة منزل من الجنسية النيجيرية، تعمل لديه.

وطلبت المديرية من "الذين يستخدمون أشخاصا أجانب عدم نشر أية إعلانات بأية وسيلة كانت تتعلق بهؤلاء العمال، خاصة إعلانات بيعهم"، ملمحة إلى أنها "ستقاضي المتهم السوري بجريمة "الإتجار بالبشر"، كما هددت بملاحقة ناشري مثل هذه الإعلانات.

وبحسب صحيفة الرأي اللبنانية، فإن الإعلان حدد مبلغ ألف دولار مقابل الحصول على عاملة "من التابعية النيجيرية"، مضيفة أن صاحب الإعلان و.ج أكد أنها "نظيفة ونشيطة جدا"، كما عرض نسخة من جواز سفرها.

وحذرت وزارة العمل اللبنانية "أصحاب العمل الذين يستخدمون عاملات أجنبيات في الخدمة المنزلية من الإعلان عنهن على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مخالفة للقوانين اللبنانية ولحقوق الإنسان".

وفي عام 2018 كان عدد العاملات الأجنبيات في لبنان أكثر من 180 ألفا، قدم غالبيتهن من إثيوبيا والفلبين.

وأثارت مشكلة العاملات الأجنبيات وظروف معيشتهن كثيرا من الجدل في لبنان بعد تزايد الأخبار عن حالات عنف واحتجاز طالت عددا من عاملات الخدمة من الجنسيات غير اللبنانية، فيما تشير مواقع صحفية إلى تسجيل نحو 4-9 حالات انتحار أو محاولة انتحار أسبوعيا بين صفوف العاملات، وتقول المصادر الرسمية اللبنانية أن هذه "مبالغة".

ودعت عارضة الأزياء العالمية نعومي كامبل قبل أقلّ من شهر "العاملات في الخدمة المنزلية من بلدان افريقيا إلى عدم المجيء إلى لبنان"، حيث "تتم معاملتهنّ كعبيد" وذلك على خلفية انتحار فوستينا تاي (من غانا) بسبب ظروف العمل "السيئة".

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وتزايدت الانتقادات على نظام "الكفالة" اللبناني الذي يوجب أن يتكفل مشغلو العاملات بهن قانونيا، الأمر الذي يحد من فرص تحركهن وانتقالهن وتقديمهن شكاوى عن الانتهاكات التي قد يتعرضن لها.

أزمة كورونا

كاتبة صينية متهمة بالخيانة بسبب مذكرات عن الحجر الصحي في ووهان

24 أبريل 2020
الكاتبة الصينية فانغ فانغ

اتهمت كاتبة صينية دونت مذكرات تروي يومياتها خلال الحجر الصحي في ووهان، بـ "الخيانة" وإعطاء ذرائع لانتقاد الصين من خلال نشر قصتها في الخارج.

وتنوي فانغ فانغ (64 سنة) وهي روائية مشهورة في بلدها نشر مذكراتها في دار نشر فرنسية، بعدما تعرضت لمضايقات من قبل السلطات الصينية.

وتروي فانغ قصتها مع الحجر الصحي من خلال سردها لـ60 قصة متفرقة، كما نقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وتبدأ القصة الأولى في 23 يناير، كما قالت للصحيفة، لتستمر القصص على مدى فترة الحجر الصحي (نهاية شهر مارس) الذي تعرضت له ووهان، وهي مركز وباء كورونا المستجد، والتي تحتضن نحو 11 مليون نسمة.

ولم تشفع الجائزة الأدبية الصينية المرموقة التي حصلت عليها فانغ في عام 2010، وتحميها من قمع السلطات التي حاولت مضايقتها وحملها على التخلي عن فكرة نشر مذكراتها.

وتسرد قصص فانغ مواقف إنسانية طبيعية لا تمت بأي صلة للسياسة، لكن السلطات أصرت على منع نشرها.

القصص تتعلق عموما بما تصفه فانغ "تخلي البعض عن مسؤولياتهم، وكيف كانت ترفض بعض المستشفيات المرضى لكثرة الوافدين، بالإضافة إلى قصص تروي الحبس اليومي لبعض الأقارب، وأخرى تتعلق بوفاة الأحباء، أو المساعدة المتبادلة بين السكان أو حتى المتعة البسيطة في رؤية الشمس تضيء غرفهم.

لكن فانغ تشك في أن بعض المقاطع أثارت تخوف السلطات مثل الآتي:

اليوم الثامن والثلاثون من الحجر.. "قال لي صديق طبيب: لقد علمنا نحن الأطباء منذ فترة أن هناك انتقالًا للمرض من إنسان إلى آخر، وأبلغنا رؤسائنا بذلك، ولكن لا أحد حذر الناس".

وتحضى فانغ، التي تكتب عمودا يوميا في إحدى الصحف المحلية بمتابعة الملايين، فهي تقدم وجهة نظر أخرى غير التي يسوق لها النظام المركزي.

وما يؤرق السلطات الصينية الآن هو كون مذكرات فانغ ستنشر في باريس شهر سبتمبر القادم بعد ترجمتها إلى الفرنسية "وهو أشد ما يخشاه الحزب الشيوعي" على حد تعبير صحفي من جريدة "لوفيغارو" التي نقلت الخبر.

يذكر أن فانغ نشرت بعضا من تلك القصص على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بمتابعة قياسية، وهو ما ألهمها فكرة نشرها في مؤلف واحد، وفق ما نقلته عنها الصحيفة الفرنسية "لوفيغارو".

كما أثارت سرعة ترجماتها إلى الإنكليزية والألمانية، التي أصبحت متاحة للطلب المسبق على متجر أمازون في 8 أبريل، مخاوف لدى الحزب الشيوعي الذي سارع إلى اتهامها بالخيانة.