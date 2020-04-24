قالا إن "الفيروس انتقل من جثة".. عالمان آسيويان يتراجعان عن تقرير

صحح عالمان من تايلند والصين تقريرا علميا كانا قد أشار فيه إلى وفاة عامل مشرحة نتيجة انتقال عدوى فيروس كورونا من جثة متوف مصاب بالمرض، وأكدا أن "تصريحاتهما الأولية أسيء تفسيرها"، وأن "الشخص لم يتوف ولا سبيل للتأكد من أن إصابته جاءت نتيجة تواصله مع جثث المصابين".

وقالت مجلة (الطب الشرعي والقانوني) إن "المؤلفين يأسفان لأن التقرير كان مكتوبا بشكل سيء، أدى إلى سوء تفسير"، مضيفة أن الكاتبين "لا يعرفان على وجه اليقين ولا يمكنهما أن يؤكدا علميا أن الفيروس انتقل من جثة".

ونقل موقع Buzz Feed الإخباري عن الباحث المشارك في التقرير وون سريوجيتالاي، من المركز الطبي التايلندي، قوله إن "العامل المذكور في الرسالة لم يمت، ولكنه أصيب فقط بالعدوى".

وكان موقع "الحرة" قد نشر في 14 أبريل خبرا عن التقرير أول صدوره، تحت عنوان "أول حالة.. كورونا ينتقل من جثة ويقتل طبيبا شرعيا".

ولا يزال العلماء غير متأكدين من إمكانية انتقال العدوى من جثث المتوفين بالفيروس، لكن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركي يوصي بعدم لمس جثة شخص توفي بسبب فيروس كورونا، كما أن السلطات حول العالم تفرض إجراءات وقائية للتعامل مع جثث المصابين المتوفين.

وقال الكاتبان في التقرير الأولي، "بحسب علمنا، هذا أول تقرير عن انتقال لكوفيد-19 ووفاة في صفوف عاملين في وحدة الطب الشرعي"، واستندا إلى أن "الطبيب الشرعي عندما أصيب بالمرض، كانت معظم الحالات في تايلند قادمة من الخارج، ولم يكن انتشار الفيروس واسعا في المجتمع".

وأضافا أن "هناك احتمالا ضئيلا بوجود أي اتصال بين مصابين والعاملين في الطب الشرعي، لكن قد يكون للأخيرين اتصال مع عينات بيولوجية وجثامين".