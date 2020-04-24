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قالا إن "الفيروس انتقل من جثة".. عالمان آسيويان يتراجعان عن تقرير

24 أبريل 2020
Employees wearing security outfits carry the coffin of a person who presumably died from the new coronavirus at a cemetery in…
فرق طبية ينقلون جثمان مصاب بكورونا

صحح عالمان من تايلند والصين تقريرا علميا كانا قد أشار فيه إلى وفاة عامل مشرحة نتيجة انتقال عدوى فيروس كورونا من جثة متوف مصاب بالمرض، وأكدا أن "تصريحاتهما الأولية أسيء تفسيرها"، وأن "الشخص لم يتوف ولا سبيل للتأكد من أن إصابته جاءت نتيجة تواصله مع جثث المصابين".

وقالت مجلة (الطب الشرعي والقانوني) إن "المؤلفين يأسفان لأن التقرير كان مكتوبا بشكل سيء، أدى إلى سوء تفسير"، مضيفة أن الكاتبين "لا يعرفان على وجه اليقين ولا يمكنهما أن يؤكدا علميا أن الفيروس انتقل من جثة".

ونقل موقع Buzz Feed الإخباري عن الباحث المشارك في التقرير وون سريوجيتالاي، من المركز الطبي التايلندي، قوله إن "العامل المذكور في الرسالة لم يمت، ولكنه أصيب فقط بالعدوى".

وكان موقع "الحرة" قد نشر في 14 أبريل خبرا عن التقرير أول صدوره، تحت عنوان "أول حالة.. كورونا ينتقل من جثة ويقتل طبيبا شرعيا".

 ولا يزال العلماء غير متأكدين من إمكانية انتقال العدوى من جثث المتوفين بالفيروس، لكن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركي يوصي بعدم لمس جثة شخص توفي بسبب فيروس كورونا، كما أن السلطات حول العالم تفرض إجراءات وقائية للتعامل مع جثث المصابين المتوفين.

وقال الكاتبان في التقرير الأولي، "بحسب علمنا، هذا أول تقرير عن انتقال لكوفيد-19 ووفاة في صفوف عاملين في وحدة الطب الشرعي"، واستندا إلى أن "الطبيب الشرعي عندما أصيب بالمرض، كانت معظم الحالات في تايلند قادمة من الخارج، ولم يكن انتشار الفيروس واسعا في المجتمع".

وأضافا أن "هناك احتمالا ضئيلا بوجود أي اتصال بين مصابين والعاملين في الطب الشرعي، لكن قد يكون للأخيرين اتصال مع عينات بيولوجية وجثامين".

صحة

قرود تستجيب للقاح جديد ضد كوفيد- 19.. هل ينجح على الإنسان؟

24 أبريل 2020
يعبث الباحثون، وهم في بدلات الجسم المحمية، بالحشرات القاتلة التي ليس لها علاج
يعبث الباحثون، وهم في بدلات الجسم المحمية، بالحشرات القاتلة التي ليس لها علاج

قال باحثون من مختبر "سينوفاك بيوتيك" في بكين، إنهم توصلوا إلى لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أثبت نجاعته على قررود من فصيلة ماكاكيس ريسوس.

وأضافوا أن اللقاح لم يترك أي آثار جانبية واضحة في القرود، وأن المختبر بدأ التجارب على البشر في 16 أبريل.

وأعطى باحثو مختبر "سينوفاك بيوتيك" جرعتين مختلفتين من اللقاح إلى ما مجموعه ثمانية قرود ريسوس، وبعد ثلاثة أسابيع، أدخلوا في رئتي القرود جرعة فيروس سارس CoV-2، وهو الفيروس الذي يسبب كوفيد- 19، من خلال أنابيب أسفل القصبة الهوائية، ولم يصب أي منهم بعدوى كاملة.

وكان للقرود التي أعطيت الجرعة الأكبر استجابة جيدة، فبعد سبعة أيام من تلقيها للفيروس، لم يعثر الباحثون على أي آثار له في بلعوم أو رئتي القرود.

كبير مديري الشؤون التنظيمية الخارجية في سينوفاك، منغ وينينغ، قال في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام محلية إن النتائج "تمنحنا الكثير من الثقة" بأن اللقاح سيعمل في البشر.

وفيما تعتبر الأمم المتحدة اللقاح الطريقة الوحيدة الممكنة للعودة إلى "الوضع الطبيعي"، هناك سبعة أبحاث من بين نحو مائة في الوقت الحالي في مرحلة التجارب السريرية على البشر، وفق جامعة لندن سكول أوف هايجين أند تروبيكال مديسين. 

وقد بدأت تجارب مماثلة بالفعل في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تبدأ في نهاية هذا الشهر في ألمانيا، بعد الحصول على الضوء الأخضر من سلطة اللقاحات الفدرالية.

وحظيت بحاث جامعة أكسفورد بتأييد الحكومة البريطانية، وقد أعلن وزير الصحة مات هانكوك الثلاثاء، أن التجارب على متطوعين بشر ستبدأ الخميس. 

وتشمل التجربة التي يجريها معهد جينر في جامعة أكسفورد، في مرحلتها الأولى المصممة لتقييم سلامة اللقاح وفعاليته، ما يصل إلى 1112 متطوعاً سوف يتلقى 551 منهم جرعة من اللقاح التجريبي، والنصف الآخر لقاحاً وهمياً. سيتلقى عشرة مشاركين جرعتين من اللقاح التجريبي بفاصل أربعة أسابيع.

وقدر فريق البروفيسورة سارة جيلبرت فرص النجاح بنسبة 80 في المئة، إلى جانب العمل على إنتاج مليون جرعة منه ستكون متاحة بحلول سبتمبر، لتوزيعها على نطاق واسع في الخريف في حالة نجاح التجربة.