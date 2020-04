بومبيو يحذر من أكاذيب طهران.. "البرنامج الفضائي يستخدم تكنولوجيا الأسلحة النووية"

حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة، السبت، من مواصلة الأكاذيب الإيرانية بأن برنامجها الفضائي التابع للحرس الثوري مخصص لأغراض سلمية، مشيرا إلى أنه جزء من البرنامج النووي لطهران.

وقال بومبيو في تغريدته: "من المثير للقلق أن الحرس الثوري الإيراني، الذي يعد منظمة إرهابية أجنبية، قد أطلق قمرا صناعيا عسكريا، برنامجهم الفضائي السري يستخدم تقنيات مستخدمة في أنظمة الأسلحة النووية".

#Iran continues to lie that its space program is peaceful, civilian, and transparent. Deeply troubling that the #IRGC, a Foreign Terrorist Organization, launched a military satellite. Their secret space program advances technologies used in nuclear weapons delivery systems.