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بومبيو يحذر من أكاذيب طهران.. "البرنامج الفضائي يستخدم تكنولوجيا الأسلحة النووية"

25 أبريل 2020
دعا بومبيو إلى محاسبة إيران على إطلاق القمر الصناعي العسكري
دعا بومبيو إلى محاسبة إيران على إطلاق القمر الصناعي العسكري

حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة، السبت، من مواصلة الأكاذيب الإيرانية بأن برنامجها الفضائي التابع للحرس الثوري مخصص لأغراض سلمية، مشيرا إلى أنه جزء من البرنامج النووي لطهران. 

وقال بومبيو في تغريدته: "من المثير للقلق أن الحرس الثوري الإيراني، الذي يعد منظمة إرهابية أجنبية، قد أطلق قمرا صناعيا عسكريا، برنامجهم الفضائي السري يستخدم تقنيات مستخدمة في أنظمة الأسلحة النووية". 

وكان وزير الخارجية الأميركي قد دعا، الأربعاء إلى محاسبة إيران على إطلاق القمر الصناعي العسكري، وذكر بأن ذلك يخرق القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2015، والذي ينص على تجنب إيران أي نشاطات متصلة بالصواريخ الباليستية، التي من شأنها إطلاق الأسلحة النووية. 

وتباهى قائد البرنامج الفضائي التابع للحرس الثوري أمير علي حاجي زاده، في مقابلة عبر القناة الإيرانية الرسمية الجمعة، بأن إيران أصبحت "قوة عظمى"، ومدح بالإجراءات المتخذة وأن البلاد قادرة على مواجهة أي عدو. 

وانتقدت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إطلاق القمر الصناعي العسكري، بينما بادرت روسيا للدفاع عنه. 

عربي ودولي

العثور على قطار كيم.. واللغز المحير لا يزال قائما

25 أبريل 2020
رصد قطار كيم ببلدة سياحية يومي 21 و23 أبريل الماضيين
رصد قطار كيم ببلدة سياحية يومي 21 و23 أبريل الماضيين

مع تضارب الأنباء حول الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أفاد مركز بحثي مقره واشنطن بأن صور أقمار صناعية رصدت قطارا يستخدمه كيم في منتجع صغير في وقت سابق هذا الشهر.

وقال مركز "نورث 38" الذي يقدم تقارير عن كوريا الشمالية إن القطار،  الذي يرجح أنه لكيم، رصد في مقر له ببلدة سياحية تسمى وسان يومي 21 و23 أبريل الماضيين.

ورغم ذلك، قال التقرير إن " وجود القطار لا يثبت مكان وجود الزعيم الكوري الشمالي ولا يشير إلى وضعه الصحي، ولكنه يعزز قيمة التقارير التي تفيد بأن كيم يقيم في منطقة مخصصة للنخبة على الساحل الشرقي للبلاد".

وزادت التكهنات في الفترة الماضية حول صحة زعيم كوريا الشمالية بسبب غيابه عن حضور ذكرى مؤسس البلاد كيم إل سونغ يوم 15 أبريل.

وتداولت تقارير أنباء عن سوء حالته الصحية بعد عملية جراحية في القلب.

وأشارت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية السبت إلى خبر نقلته مديرة في تلفزيون تدعمه الصين، يقول إن زعيم كوريا الشمالية قد "توفي". وصاحبة الخبر التي لم تسمها الصحيفة الأميركية، هي نائبة رئيس شبكة HKSTV التلفزيونية في هونغ كونغ والمدعومة من الصين.

وقالت نقلا عن مصادر وصفتها بـ"القوية" إن كيم قد مات، معلنة ذلك عبر تطبيق ويبو للتواصل الاجتماعي في منشور حق تفاعلا واسعا.

وتحدثت صحيفة "نيويورك بوست" أيضا عن تقارير غير مؤكدة منقولة عن مسؤول صيني في الحزب الحاكم بأن كيم مات بسبب عملية قلب فاشلة سببها ارتجاف يد الجراح بشكل كبير.

وكشفت رويترز أن الصين أرسلت إلى كوريا الشمالية فريقا من الأطباء للإشراف على الوضع الصحي لزعيم كوريا الشمالية.

وكانت  مجلة "شوكان جينداي" اليابانية قالت إن كيم في غيبوبة بعد إجراء عملية قلب تبعتها تعقيدات، وفق ما نقلت عنها شبكة فوكس نيوز الأميركية.

ونقلت المجلة عن عضو في الفريق الطبي لكيم، لم يذكر اسمه، إن الزعيم الكوري الشمالي انهار خلال زيارة لمنطقة ريفية في أبريل وتطلب وضعه الصحي إجراء عملية دعامات في القلب.

وقالت المجلة إن الجراح المسؤول عن العملية لم يكن معتاداً على التعامل مع مرضى السمنة وكان متوتراً للغاية أثناء العملية، مما أدى إلى تأخيرات تسببت في إدخال كيم في "حالة إنباتية مستمرة"، أي في غيبوبة. 