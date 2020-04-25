بومبيو يحذر من أكاذيب طهران.. "البرنامج الفضائي يستخدم تكنولوجيا الأسلحة النووية"

حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة، السبت، من مواصلة الأكاذيب الإيرانية بأن برنامجها الفضائي التابع للحرس الثوري مخصص لأغراض سلمية، مشيرا إلى أنه جزء من البرنامج النووي لطهران.

وقال بومبيو في تغريدته: "من المثير للقلق أن الحرس الثوري الإيراني، الذي يعد منظمة إرهابية أجنبية، قد أطلق قمرا صناعيا عسكريا، برنامجهم الفضائي السري يستخدم تقنيات مستخدمة في أنظمة الأسلحة النووية".

#Iran continues to lie that its space program is peaceful, civilian, and transparent. Deeply troubling that the #IRGC, a Foreign Terrorist Organization, launched a military satellite. Their secret space program advances technologies used in nuclear weapons delivery systems. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 25, 2020

وكان وزير الخارجية الأميركي قد دعا، الأربعاء إلى محاسبة إيران على إطلاق القمر الصناعي العسكري، وذكر بأن ذلك يخرق القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2015، والذي ينص على تجنب إيران أي نشاطات متصلة بالصواريخ الباليستية، التي من شأنها إطلاق الأسلحة النووية.

وتباهى قائد البرنامج الفضائي التابع للحرس الثوري أمير علي حاجي زاده، في مقابلة عبر القناة الإيرانية الرسمية الجمعة، بأن إيران أصبحت "قوة عظمى"، ومدح بالإجراءات المتخذة وأن البلاد قادرة على مواجهة أي عدو.

وانتقدت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إطلاق القمر الصناعي العسكري، بينما بادرت روسيا للدفاع عنه.