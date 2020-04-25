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كتل شيعية دعمت تكليف الكاظمي تنقلب عليه.. تشكيل الحكومة العراقية يصطدم بصخرة المحاصصة

25 أبريل 2020
A handout picture released by the media office of the Iraqi Presidency on April 9, 2020 shows President Barham Saleh (L)…
الرئيس العراقي يكلف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة

رضا الشمري  - واشنطن

في جلسة تكليف مصطفى الكاظمي بمنصب رئاسة الوزراء، كان أهم قادة الكتل السياسية العراقية، عدا نوري المالكي ومقتدى الصدر، حاضرين في قاعة كبيرة، امتلأت حتى آخرها تقريبا.

ورغم أن البعض كان يرتدي كمامات للوقاية من عدوى فيروس كورونا، تمكنت الكاميرات من التقاط ابتسامات على وجوه أغلب الحاضرين في القاعة الرئاسية؛ يومها بدا أن إمكانية حصول الكاظمي على ثقة البرلمان ستكون في متناول اليد.

لكن الآن، بعد أسبوعين تقريبا من التكليف، يبدو الوضتع مختلفا، فهناك أقاويل عن عدم رضا تيار الحكمة، أبرز داعمي الكاظمي، عن سير عملية تشكيل الحكومة، فيما أصدر كتلة الفتح الشيعية، أبرز ذراع سياسي للميليشيات العراقية، بيانا يتهم فيه الكاظمي بتشكيل حكومة محاصصة.

زعيما تياري الحكمة عمار الحكيم، والفتح هادي العامري كانا موجودين في الجلسة، بل أن مواقع إخبارية عراقية قالت إن الحكيم كان أحد أبرز داعمي تولي الكاظمي لرئاسة الحكومة.

وبعد التكليف، قامت كتلة الفتح بلجم أكثر الميليشيات تطرفا في العراق، كتائب حزب الله وحركة النجباء، التي كانت قد اتهمت الكاظمي بالمشاركة في التخطيط للضربة الأميركية التي قتل فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب أمين عام هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وقتها قيل إن العامري تدخل شخصيا لإصدار بيان يبرئ الكاظمي من تلك الاتهامات.

 

الخلاف على المناصب يهدد تمرير الحكومة

 

لكن الآن، تقول كتلة الفتح إن "الرئيس المكلف يتعامل بازدواجية ويمنح الكرد والسنة مكاسب يرفض أن يمنح مثلها للشيعة"، بحسب تغريدة رئيس الكتلة ووزير الداخلية السابق محمد الغبان.

وطالب الغبان في تغريدة أخرى الكاظمي بـ"الالتزام بالمبادئ التي اتفقت عليها الكتل السياسية"، لأن الكتل لم ترشحه "لأنه الأفضل" وإنما من أجل "مخرج وحل للأزمة".

لكن هذه "المبادئ" التي يتحدث عنها الغبان، تعني في واقع الأمر، وبحسب مصدر مقرب من الكاظمي، الإصرار على المحاصصة.

يقول المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لموقع "الحرة"  "الطرف الوحيد الذي يعترض على تشكيل الحكومة هو ائتلاف الفتح، فهم يرفضون الأسماء القريبة من الشارع، وبالأخص أسماء من قبيل حارث حسن المرشح للخارجية، وكاظم السهلاني المرشح للعمل والشؤون الاجتماعية، وهشام داوود المرشح للثقافة، إضافة الى اسماء اخرى".

وبحسب المصدر فإن "الكاظمي أصر على هذه الأسماء ودافع عنها بقوة، فيما يمارس ائتلاف الفتح الضغوط على الكاظمي لاعتقاده أنه وكابينته يميلان الى الشارع".

وأضاف المصدر أن الكاظمي "قسم كابينته بحيث يكون ثلثها من نصيب القوى السياسية، وثلثها للشارع، والثلث الآخر يحتفظ به الكاظمي لنفسه"، لكن كتلة الفتح "لم تقبل بثلث الشارع كما لم يرقهم موضوع أن يحتفظ الكاظمي بحق ترشيح الثلث".

وبحسب المصدر فإن الكاظمي "رفض أن يتنازل أكثر، قائلا أنه قبل ببعض المرشحين ممن رشحتهم الكتل السياسية، وأنه ليس مستعدا لتخريب مستقبله السياسي لمجرد إرضاء طرف واحد".

لكن هذا الطرف هدد بإفشاله في البرلمان في حال أصر على هذه الكابينة، كما يؤكد المصدر.

 

النظام فاسد، والأميركيون مشتتون، وإيران تحب العراق كما هو

 

الجمعة نشر موقع فورين بوليسي مقالا تحليليا عن الوضع في العراق، قال فيه إن "سياسات العراق في مرحلة ما بعد الغزو تشبه نظاماً من الغنائم مع ما يصاحبه من فساد ورقابة معدومة، ومعظم السياسيين والأحزاب السياسية متواطئون".

وأضاف المقال "يمكن للسياسي أن يكون رفيع المستوى، ولكنه يعمل مع ذلك في نظام مع مؤسسات منحرفة تجعل من الصعب التغلب على الأمراض السياسية المتأصلة في النظام السياسي، ويبدو أن هذا هو مأزق الكاظمي الذي شهد العراقيون والأميركيون بكفاءته".

وأضاف المقال الذي اصطبغ بصيغة متشائمة للغاية "بغض النظر عن شخصية المكلف برئاسة الوزراء، فإن الوضع في العراق غير قابل للإصلاح"، لأن "من شبه المؤكد أن المؤسسات السياسية في العراق ستقوض قدرة الكاظمي على الحكم"، مضيفا أن "النظام السياسي فاسد للغاية، والأميركيون مشتتون للغاية، وإيران تحب العراق كما هو".

لكن المحلل السياسي العراقي مصطفى السماوي يبدو أقل تشاؤما، إذ يقول لموقع "الحرة" إن "الرهان على إفشال الكاظمي خطر جدا، فقد قبلت به الكتل على أنه أقل من خطرا من الزرفي، كما أن الأوضاع في العراق لا تحتمل المزيد من التأخير".

ويضيف السماوي أن "اعتراضات كتلة الفتح تعني أن الكاظمي يتحداها، ومجرد معرفة إن هناك رئيس وزراء لا يمتلك أي مقاعد في البرلمان، وغير متبنى من أية جهة سياسية، وليس ثريا كبيرا أو زعيم ميليشيا، ويمتلك القدرة على تحدي الفتح، يعني أن الكتل السياسية والكاظمي مدركون لهشاشة الوضع السياسي الكبيرة، والتي تصب في مصلحة الكاظمي".

ويعيش العراق ظروفا صعبة منذ انتشار فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط، وتقوده حكومة تصريف أعمال استقالت عقب تظاهرات استمرت عدة أشهر احتجاجا على الفساد وسوء الإدارة، وقبل مصطفى الكاظمي لم يتمكن مكلفان بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، من اجتياز عقبة تصويت البرلمان، أو حتى الوصول إلى مرحلة التصويت.


 

اقتصاد

الولايات المتحدة تتوقع تراجع إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 12% في الفصل الثاني

25 أبريل 2020
أحد موظفي شركة غوغل يأكل وحيدا في وقت الغذاء في المقر الرئيسي للشركة في كاليفورنيا- 12 مارس 2020
أحد موظفي شركة غوغل يأكل وحيدا في وقت الغذاء في المقر الرئيسي للشركة في كاليفورنيا- 12 مارس 2020

تتوقع الولايات المتحدة تراجع اقتصادها في الفصل الثاني من السنة، مع انخفاض إجمالي ناتجها الداخلي حوالي 12 في المئة وارتفاع نسبة البطالة إلى 14 في المئة تحت تأثير انتشار وباء كوفيد-19، قبل معاودة الانتعاش اعتبارا من الصيف.

وعطّل انتشار فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الأميركي الذي كان الرئيس دونالد ترامب يعتزّ بحيويته قبل شهرين فقط في هذه السنة الانتخابية التي يخوضها سعيا للفوز بولاية ثانية.

وتخطت حصيلة الوباء في الولايات المتحدة 884 ألف إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 51017، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.

وقد يؤدي تعطل النشاط إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي الأميركي ـ1.9 في المئة خلال الفصل الأول بالمقارنة مع الفصل السابق، وفق تقديرات نشرها الجمعة "مكتب الميزانية في الكونغرس".

أما في الفصل الثاني، فقد ينخفض بنسبة 11.8 في المئة، ما سيمثل تراجعا بنسبة 39.6 في المئة عن مستواه في الفصل الثاني من العام 2019، بحسب ما ذكرت الوكالة المستقلة.

وعلق مكتب الميزانية في الكونغرس على هذه الأرقام في بيان بالقول إن "الاقتصاد سيشهد انكماشا قويا في الفصل الثاني من العام 2020 نتيجة الوباء العالمي، ولا سيما تدابير التباعد الاجتماعي التي فرضت لاحتوائه".

لكنه حذر من أن هذه التقديرات لا تزال أولية وغير مؤكدة.

وتوقف النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة مع انتشار الفيروس خلال مارس وفرض تدابير تهدف إلى احتوائه، فاضطرت الحانات والمطاعم إلى إغلاق أبوابها، وكذلك معظم المتاجر غير الأساسية، في حين أرغمت شركات عديدة على تعليق نشاطها أو خفضه بشكل صارم.

وخلال خمسة أسابيع، سجّل أكثر من 26 مليون شخص للحصول على مساعدات بطالة، وهو أمر غير مسبوق في الولايات المتحدة.

وبعدما انحسرت البطالة في فبراير إلى 3.5 في المئة، أدنى نسبة لها منذ خمسين عاما، عاودت الارتفاع بقوة فوصلت إلى 14 في المئة في الفصل الثاني وقد تسجل 16 في المئة في الفصل الثالث، بحسب التقرير.

وتراجع النمو بنسبة 5,6 في المئة عام 2020 ومن المحتمل أن يبدأ الاقتصاد بالتحسن اعتبارا من الصيف حين تتراجع المخاوف المحيطة بالوباء وتعمد السلطات المحلية إلى تخفيف تدابير الحجر المنزلي.

وباشرت بعض الولايات معاودة النشاط، ومنها جورجيا التي فتحت بعض المتاجر الجمعة، ومن قبلها تكساس وفرمونت. كما أُعيد فتح بعض الشواطئ في فلوريدا.

في المقابل، تستبعد ولايات أخرى رفع أي تدابير في الوقت الحاضر، وفي طليعتها نيويورك، بؤرة الوباء في البلد.

لكن واضعي الدراسة لفتوا إلى أن التعافي من الأزمة سيستغرق فترة طويلة و"التحديات بوجه الاقتصاد وسوق العمل ستستمر لبعض الوقت".

وقد يعاود الاقتصاد الأميركي النمو في النصف الثاني من السنة مع توقع تسجيل +5.4 في المئة في الفصل الثالث و+2.5 في المئة في الفصل الرابع، بحسب الدراسة.

لكن انهيار الاقتصاد بين مارس ويونيو سيجعل نسب النمو هذه غير كافية للعودة سريعا إلى مستوى ما قبل الأزمة الصحية.

وشهر يناير، أعلن الرئيس ترامب أنه يتوقع نموا بنسبة 3 في المئة للاقتصاد الأميركي في 2020 كما في السنوات التالية، وجعل من ذلك أحد أسس حملته الانتخابية.

لكن الواقع أن ما ينتظر أول اقتصاد في العالم هو تراجع في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 5.6 في المئة عام 2020، يليه انتعاش طفيف بنسبة 2.8 في المئة في 2021، وفق الدراسة.

أما العجز في الميزانية الفدرالية، فمن المتوقع أن يصل هذه السنة إلى 3700 مليار دولار، ما يفوق بثلاثة أضعاف التوقعات السابقة، وذلك بعدما أقر الكونغرس خطة ضخمة لدعم الاقتصاد.

وفي ما يتعلق بالدين، من المتوقع أن يمثل 101 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في نهاية العام.

وسينشر مكتب الميزانية في الكونغرس في منتصف مايو تفاصيل توقعاته الاقتصادية للعامين 2020 و2021.

من جهته، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة 5.9 في المئة في إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة قبل تحقيق نمو بنسبة 4.7 في المئة عام.