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اليمن.. "الانتقالي الجنوبي" يعلن "الإدارة الذاتية" والحكومة تصفه بـ"التمرد المسلح"

26 أبريل 2020
انتشرت قوات كبيرة تابعة للحزام الأمني الموالي للمجلس الانتقالي في أماكن عدة من عدن
انتشرت قوات كبيرة تابعة للحزام الأمني الموالي للمجلس الانتقالي في أماكن عدة من عدن

 أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن برئاسة عيدروس الزبيدي حالة الطوارئ العامة في مدينة عدن وجميع محافظات الجنوب، كما أعلن "الإدارة الذاتية" للجنوب اعتبارا من منتصف ليل السبت.

ودعا في بيانه "الأشقاء في التحالف العربي والمجتمع الدولي، إلى دعم ومساندة إجراءات الإدارة الذاتية، وبما يحقق أمن واستقرار شعبنا، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين"، بحسب البيان.

Posted by ‎المجلس الانتقالي الجنوبي‎ on Saturday, April 25, 2020

وعلى الإثر انتشرت قوات كبيرة تابعة للحزام الأمني الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي في أماكن واسعة من مدينة عدن.

وقالت مصادر محلية لـ"الحرة" إن قوات الحزام الامني والدعم والإسناد وأمن عدن وفريق مكافحة الإرهاب والبحث الجنائي انتشرت بشكل كثيف في المدينة.

 

الحكومة ترد


وفي أول ردة فعل للحكومة اليمنية، وصفت وزارة الخارجية إعلان المجلس الانتقالي بـ"التمرد المسلح"، وقالت: "يأبى ما سمي بالمجلس الانتقالي تحكيم العقل وتنفيذ ما عليه وفقا لاتفاق الرياض ومراعاة الحالة الكارثية التي تمر بها العاصمة المؤقتة عدن، ويصر على الهروب وتغطية فشله بإعلان استمرار تمرده المسلح على الدولة".

وطالبت المملكة السعودية "الضامن لاتفاق الرياض وقائد تحالف دعم الشرعية بموقف واضح واجراءات صارمة تجاه استمرار تمرد ما يسمى بالمجلس الانتقالي وتنصله من اتفاق الرياض".

وتابعت: "اعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه القيام بما اسماه إدارة الجنوب ما هو الا استمرار للتمرد المسلح في اغسطس الماضي وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض. ويتحمل ما يسمى بالمجلس الانتقالي وحده التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان".

 
من جانبه، دعا رئیس هیئة الأركان العامة في الجیش الیمني الفریق صغیر بن عزیز إلى ضرورة أن "یكون هناك رد واضح تجاه ما قام به المجلس الانتقالي الجنوبي".
 
وقال في تغریدة على تویتر: "إلى كل أبناء الیمن الأحرار، المواقف غیر الواضحة تعني ضعف الوازع الوطني".

اقتصاد

للتملص من العقوبات الأميركية.. رحلات "نفطية" بين طهران وكاراكاس

26 أبريل 2020
وجدت طهران في أزمتها المشتركة مع كاراكاس فرصة سانحة لبيع نفطها في أميركا الجنوبية
وجدت طهران في أزمتها المشتركة مع كاراكاس فرصة سانحة لبيع نفطها في أميركا الجنوبية

أمام العقوبات الأميركية المفروضة، لجأت كل من إيران في الشرق الأوسط وفنزويلا بأميركا اللاتينية، إلى تحالف منسق بينهما للتخفيف من أزمتهما الداخلية، وذلك عبر خط جوي نشط بدأ الأسبوع الماضي واستمر.

ووفقًا لصحيفة "Simple Flying" المتخصصة في أخبار الطيران الدولي، فقد حلقت طائرة "ماهان إير A340"، التجارية للمسافات الطويلة، في رحلة جوية مباشرة بين طهران وشبه جزيرة باراغوانا الفنزويلية، الأسبوع المنصرم، فيما ستتواصل الرحلات الجوية خلال الأسبوع الجاري. 

ويأتي هذا الخط الجوي، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، بعد أن منعت العقوبات المفروضة على كراكاس من تلقي إمدادات نفطية، في وقت يضغط فيه الفنزويليون على حكومتهم لتوفير الوقود. 

وهو ما دفع طهران إلى استغلال هذه الحاجة، لبيع وتصدير نفطها إلى دول تقع تحت ضغط العقوبات الأميركية. 

وحسب معلومات الصحيفة، فقد شاركت شركة "ماهان إير"، ومقرها طهران في مساعدة فنزويلا على إعادة تشغيل مصفاة نفط قديمة، عبر نقل معدات تشغيل لمصفاة "أمواي" التي تنتمي إلى مجمع مصفاة "باراغوانا"، وهي معدات يرتقب أن تعيد إنتاج النفط لتعويض النقص الداخلي في فنزويلا.

وفي الجانب الإيراني، لم تعلن شركة طيران "ماهان إير"، عن أي رحلات إلى مطار "لاس بيدراس جزيفا كاميخو" الدولي في فنزويلا، بيد أن لقطات فيديو على تويتر، وثقت حدوث الرحلة.

وغادرت الرحلة مطار طهران الدولي في الساعة 03:44 بالتوقيت العالمي يوم الخميس الماضي، وحلقت لمدة 14 ساعة و 10 دقائق، هبطت في مطار Las Piedras Josefa Camejo الدولي الفنزويلي، الساعة 17:55.

وفي اليوم نفسه، قامت الطائرة بتشغيل الرحلة W5139 من مطار "لاس بيدراس  جزيفا كاميخو"، إلى طهران، واستغرقت الرحلة 14 ساعة وثماني دقائق وهبطت الساعة 13:46 في 24 أبريل الجاري. 

وتوقعت الصحيفة، أن تصل خلال الأيام القادمة 14 رحلة إضافية بين طهران ولاس بيدراس في فنزويلا، إذ يرتقب أن "لا تقتصر الرحلات على نقل إمدادات إضافية، بل أيضا معدات لإعادة تشغيل مصفاة النفط في البلد". 

ومنذ سنة 2017، تواصل واشنطن فرض عقوبات على أشخاص وشركات وكيانات نفطية، ترى انها مرتبطة بنظام مادورو، داخل فنزويلا وخارجها، وذلك بغاية ألا يستفيد وشركائه السياسيين من عمليات التنقيب عن الذهب غير القانونية أو عمليات إنتاج النفط التي تديرها الدولة، من شأنها تمكين نشاطه في انتهاكات حقوق الإنسان في البلد. 

وطبقت الولايات المتحدة عقوبات في قطاع النفط بفنزويلا، لـ"قطع مصادر الدخل المالي ومنع استغلال صناعة النفط"، حسبما أفادت لكارى فيليبيتي المسؤولة بوزارة الخارجية أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي.